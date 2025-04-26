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    Сумеют ли «быки» одолеть «Айнтрахт»?

    Айнтрахт — РБ Лейпциг. Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Бундеслига, 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг»
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    «РБ Лейпциг»
    26 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 26 Апреля 2025 года

    Айнтрахт Ф

  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 19:30 РБ Лейпциг

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •

    «Айнтрахт»

    Турнирное положение: Франкфуртцы еще сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Айнтрахт» на 3 очка опережает идущий следом «РБ Лейпциг». А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 30 матчах.

    Айнтрахт Ф — РБ Лейпциг: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Франкфуртцы не смогли обыграть «Аугсбург» (0:0).

    До того команда потерпела поражение от «Тоттенхэма» (0:1). При этом чуть ранее она по всем статьям переиграла «Хайденхайм» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Айнтрахт» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Кауа Сантос — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Франкфуртцы в последнее время не блещут стабильностью. Команда не забивала в 2 своих последних матчах.

    Матчи с «быками» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Айнтрахт» уступил 3 раза при одной виктории.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. При этом франкфуртцев стратегически может устроить и ничья.

    «РБ Лейпциг»

    Турнирное положение: «Быки» бьются за выход в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «РБ Лейпциг» на 3 зачетных балла отстает от топ-3. При этом забила команда 48 мячей в 30 поединках Бундеслиги.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Быки» не смогли одолеть «Хольштайн» (1:1).

    До того команда с натугой одолела «Вольфсбург» (3:2). А вот поединок с «Хоффенхаймом» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Бенжамин Хенрикс, Давид Раум — травмированы.

    Состояние команды: «Быки» лишь на один пункт оторвались от идущего пятым «Фрайбурга». Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

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    При этом «РБ Лейпциг» не столь ярко атакует. Между тем, Беньямин Шешко настрелял 12 мячей в текущем чемпионате.

    К слову, «быки» не проигрывали в 3 своих последних поединках. Да и в кадровом плане у команды вполне позитивная ситуация.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Быки» лелеют надежду попасть в тройку лучших.

    Статистика для ставок

    • «Быки» не проигрывали в 3 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • Франкфуртцы не забивали в 2 последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: «РБ Лейпциг» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка проведет встречу максимально активно.

    «Быки» в двух последних очных поединках обыграли «Айнтрахт», да и франкфуртцы имеют проблемы в плане надежности тылов.

    Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Айнтрахт — РБ Лейпциг?

    Матч Айнтрахт — РБ Лейпциг состоится 26 апреля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Айнтрахт — РБ Лейпциг?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Айнтрахт — РБ Лейпциг?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.90.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Айнтрахт — РБ Лейпциг?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Айнтрахт — РБ Лейпциг?

    Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.90.

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    Айнтрахт — РБ Лейпциг: прогноз и ставка за 2.90, статистика, коэффициенты матча 26.04.202519:30. Сумеют ли «быки» одолеть «Айнтрахт»?
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