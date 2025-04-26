Айнтрахт — РБ Лейпциг. Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Бундеслига, 26 апреля 2025 года

26 апреля в 31-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» — «РБ Лейпциг», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: Франкфуртцы еще сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

При этом «Айнтрахт» на 3 очка опережает идущий следом «РБ Лейпциг». А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 30 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Франкфуртцы не смогли обыграть «Аугсбург» (0:0).

До того команда потерпела поражение от «Тоттенхэма» (0:1). При этом чуть ранее она по всем статьям переиграла «Хайденхайм» (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Айнтрахт» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Кауа Сантос — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Франкфуртцы в последнее время не блещут стабильностью. Команда не забивала в 2 своих последних матчах.

Матчи с «быками» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Айнтрахт» уступил 3 раза при одной виктории.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. При этом франкфуртцев стратегически может устроить и ничья.

«РБ Лейпциг»

Турнирное положение: «Быки» бьются за выход в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «РБ Лейпциг» на 3 зачетных балла отстает от топ-3. При этом забила команда 48 мячей в 30 поединках Бундеслиги.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Быки» не смогли одолеть «Хольштайн» (1:1).

До того команда с натугой одолела «Вольфсбург» (3:2). А вот поединок с «Хоффенхаймом» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «РБ Лейпциг» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: Бенжамин Хенрикс, Давид Раум — травмированы.

Состояние команды: «Быки» лишь на один пункт оторвались от идущего пятым «Фрайбурга». Да и пропускает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом «РБ Лейпциг» не столь ярко атакует. Между тем, Беньямин Шешко настрелял 12 мячей в текущем чемпионате.

К слову, «быки» не проигрывали в 3 своих последних поединках. Да и в кадровом плане у команды вполне позитивная ситуация.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Быки» лелеют надежду попасть в тройку лучших.

Статистика для ставок

«Быки» не проигрывали в 3 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

Франкфуртцы не забивали в 2 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Айнтрахт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «РБ Лейпциг» нынче выглядит сильнее соперника, и наверняка проведет встречу максимально активно.

«Быки» в двух последних очных поединках обыграли «Айнтрахт», да и франкфуртцы имеют проблемы в плане надежности тылов.

Ставка: Победа «РБ Лейпцига» за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20