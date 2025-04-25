ПСЖ — Ницца: прогноз и ставка (к. 2.03) на футбол, Лига 1, 25 апреля 2025 года

25 апреля в 31-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Ницца». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Ницца», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ПСЖ

Турнирное положение: «Пари Сен-Жермен» после 30-ти туров чемпионата Франции не просто лидирует в турнирной таблице, а уже досрочно завоевал золотые медали.

ПСЖ набрал 78 баллов и на 23 очка опережает своего ближайшего преследователя в лице «Марселя», а также на 24 пункта — третий «Монако».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 30-го тура национального первенства клуб на чужом поле сыграл вничью с «Нантом» (1:1).

Ранее в 29-м туре французского чемпионата парижане теперь уже в домашних стенах уже набрали три очка, когда с результатом 2:1 взяли верх над «Гавром».

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, ПСЖ выиграл только один раз при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма сама по себе вроде бы не позволяет хозяевам рассчитывать на три очки, пусть даже и на своем поле, тогда как соперник более мотивирован на успех, если учесть турнирные задачи.

Усман Дембеле — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 21-м голом.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» после 30-ти туров французского первенства также находится в верхней части турнирной таблицы и борется за попадание в еврокубки.

«Ницца» пребывает на пятой строчке в зоне континентальных турниров (топ-6), на два балла отставая от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также по дополнительным показателям опережая седьмое место.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 30-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах обыграл «Анже» (2:1).

Перед этим в 29-м туре национального первенства коллектив теперь уже на чужом поле набрал только один балл, сыграв вничью с «Анже» с результатом 2:2.

Не сыграют: травмированы — Бомбито и Ндомбеле, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ницца» выиграл лишь один раз при трех поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучшей в последнее время форме гостей и не лучших шансах даже на один балл, особенно на чужом поле, однако стоит учитывать их лучшую, чем у соперника, мотивацию.

Эванн Гессан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 11-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти из восьми последних матчей ПСЖ забивали больше 3,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Ницца» не проиграла

в четырех последних матчах «Ниццы» забивали обе команды и тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.57. Ничья — в 4.40, победа «Ниццу» — в 5.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали обе команды, и забивали больше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних выездных поединках.

При этом в трех из четырех последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь так было в их трех из пяти последних матчей.

Ставка: «Ницца» не проиграет за 2.40.