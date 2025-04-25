Кыргызалтын — Мурас Юнайтед. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 25 апреля 2025 года

25 апреля в 7-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Мурас Юнайтед». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кыргызалтын» — «Мурас Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» неплохо начал чемпионат. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Кыргызалтын» в 6 стартовых матчах добыл 9 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Кыргызалтын» нанес поражение «Илбирсу» (2:0).

До того команда вчистую уступила «Барсу» (1:3). Да и поединок с «Алаем» завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Кыргызалтын» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кыргызалтын» нынче не блещет стабильностью результатов. Да и состав по именам у команды весьма качественный.

При этом «Кыргызалтын» крайне неудачно противостоит «Мурас Юнайтед». Из 5 последних очных поединков команда победила 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена дать бой лидеру чемпионата.

«Мурас Юнайтед»

Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» выдал блестящий старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Мурас Юнайтед» в 6 матчах чемпионата набрал 16 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 2 раза.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела удачно. Дома она расправилась с «Узгеном» (2:0).

До того команда сумела переиграть «Бишкек Сити» (1:0). А вот чуть ранее она потеряла два очка в матче с «Азияголом» (0:0).

При этом «Мурас Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Мурас Юнайтед» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает 2 гола за матч.

При этом «Мурас Юнайтед» победил в двух своих последних матчах. Так что в морально-психологическом плане у команды все в полном ажуре.

Главным козырем команды является сверхнадежная оборона. Да и вообще, в созидательном плане у нее все вполне позитивно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Мурас Юнайтед» не допустит недооценки соперника.

Статистика для ставок

«Мурас Юнайтед» победил в 2 своих последних поединках

«Мурас Юнайтед» в среднем забивает 2 гола за матч

«Кыргызалтын» до последней виктории уступил трижды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.18, а победа оппонента — в скромные 5.22.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.30.

Прогноз: «Мурас Юнайтед» на голову сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальным хозяевам банально не хватает стабильности, да и оппонент нынче блистает.

Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» в 1 тайме за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.31