ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Интер — Милан«Милан» разрушил мечту «Интера» о требле. «Нерадзурри» разгромлены в полуфинале Кубка Арда ГюлерГюлер оставляет надежды на титул. «Реал» скромно обыграл «Хетафе» Мартин Эдегор«Арсенал» — «Кристал Пэлас» 2:2. Онлайн
    Все новости спорта

    «Мурас Юнайтед» начнет без раскачки

    Кыргызалтын — Мурас Юнайтед. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 25 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кыргызская Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Кыргызалтын» — «Мурас Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Мурас Юнайтед»
    25 апреля в 7-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Мурас Юнайтед». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кыргызалтын» — «Мурас Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 25 Апреля 2025 года

    Кыргызалтын

  • Кара Балта
    •  Кыргызалтын 13:00 Мурас Юнайтед

    Мурас Юнайтед

  • Джалал-Абад
    •

    «Кыргызалтын»

    Турнирное положение: «Кыргызалтын» неплохо начал чемпионат. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кыргызалтын» в 6 стартовых матчах добыл 9 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает гол за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Кыргызалтын» нанес поражение «Илбирсу» (2:0).

    До того команда вчистую уступила «Барсу» (1:3). Да и поединок с «Алаем» завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Кыргызалтын» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кыргызалтын» нынче не блещет стабильностью результатов. Да и состав по именам у команды весьма качественный.

    При этом «Кыргызалтын» крайне неудачно противостоит «Мурас Юнайтед». Из 5 последних очных поединков команда победила 1 раз при 4 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена дать бой лидеру чемпионата.

    «Мурас Юнайтед»

    Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» выдал блестящий старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Мурас Юнайтед» в 6 матчах чемпионата набрал 16 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 2 раза.

  • Артига не хочет уезжать из России. Какой клуб РПЛ возглавит экс-тренер «Химок»?
  • Рассмотриваем пять вариантов клубов, в которых испанский тренер может начать следующий сезон
  • 22/04/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела удачно. Дома она расправилась с «Узгеном» (2:0).

    До того команда сумела переиграть «Бишкек Сити» (1:0). А вот чуть ранее она потеряла два очка в матче с «Азияголом» (0:0).

    При этом «Мурас Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Мурас Юнайтед» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает 2 гола за матч.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Мурас Юнайтед» победил в двух своих последних матчах. Так что в морально-психологическом плане у команды все в полном ажуре.

    Главным козырем команды является сверхнадежная оборона. Да и вообще, в созидательном плане у нее все вполне позитивно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Мурас Юнайтед» не допустит недооценки соперника.

    Статистика для ставок

    • «Мурас Юнайтед» победил в 2 своих последних поединках

    • «Мурас Юнайтед» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Кыргызалтын» до последней виктории уступил трижды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.18, а победа оппонента — в скромные 5.22.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.30.

    Прогноз: «Мурас Юнайтед» на голову сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальным хозяевам банально не хватает стабильности, да и оппонент нынче блистает.

    Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» в 1 тайме за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.31

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Кыргызалтын — Мурас Юнайтед?

    Матч Кыргызалтын — Мурас Юнайтед состоится 25 апреля 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Кыргызалтын — Мурас Юнайтед?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Кыргызалтын — Мурас Юнайтед?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Кыргызалтын — Мурас Юнайтед?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Кыргызалтын — Мурас Юнайтед?

    Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.18, а победа оппонента — в скромные 5.22.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.60
  • Прогноз на матч Бенчич — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Cамсонова — Доулхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Гоффен — Мюллер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Этчеверри — Меджедович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бергс — Нисиока
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Альтмайер — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Парри — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Сонего — Кецманович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Андреева — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Шнайдер — Волынец
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Штруфф
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Арнальди — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ландалусе — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Эала — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Кыргызалтын — Мурас Юнайтед: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 25.04.202513:00. «Мурас Юнайтед» начнет без раскачки
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры