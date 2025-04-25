Кыргызалтын — Мурас Юнайтед. Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Кыргызстана, 25 апреля 2025 года

Кыргызалтын
Мурас Юнайтед
«Кыргызалтын»
Турнирное положение: «Кыргызалтын» неплохо начал чемпионат. Команда нынче пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
При этом «Кыргызалтын» в 6 стартовых матчах добыл 9 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает гол за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Кыргызалтын» нанес поражение «Илбирсу» (2:0).
До того команда вчистую уступила «Барсу» (1:3). Да и поединок с «Алаем» завершился досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Кыргызалтын» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Кыргызалтын» нынче не блещет стабильностью результатов. Да и состав по именам у команды весьма качественный.
При этом «Кыргызалтын» крайне неудачно противостоит «Мурас Юнайтед». Из 5 последних очных поединков команда победила 1 раз при 4 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена дать бой лидеру чемпионата.
«Мурас Юнайтед»
Турнирное положение: «Мурас Юнайтед» выдал блестящий старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.
Причем «Мурас Юнайтед» в 6 матчах чемпионата набрал 16 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила лишь 2 раза.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела удачно. Дома она расправилась с «Узгеном» (2:0).
До того команда сумела переиграть «Бишкек Сити» (1:0). А вот чуть ранее она потеряла два очка в матче с «Азияголом» (0:0).
При этом «Мурас Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Мурас Юнайтед» вполне-себе преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает 2 гола за матч.
При этом «Мурас Юнайтед» победил в двух своих последних матчах. Так что в морально-психологическом плане у команды все в полном ажуре.
Главным козырем команды является сверхнадежная оборона. Да и вообще, в созидательном плане у нее все вполне позитивно.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Мурас Юнайтед» не допустит недооценки соперника.
Статистика для ставок
- «Мурас Юнайтед» победил в 2 своих последних поединках
- «Мурас Юнайтед» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Кыргызалтын» до последней виктории уступил трижды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мурас Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.18, а победа оппонента — в скромные 5.22.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.55 и 2.30.
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Прогноз: «Мурас Юнайтед» на голову сильнее соперника, и наверняка сразу будет активно атаковать.
Номинальным хозяевам банально не хватает стабильности, да и оппонент нынче блистает.
Ставка: Победа «Мурас Юнайтед» в 1 тайме за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.31