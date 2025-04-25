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    Очередная неудача «Илбирса»?

    Барс — Илбирс: прогноз и ставка за 2.40 на футбол чемпионат Кыргызстана

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    Прогноз и ставки на «Барс» — «Илбирс»
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    25 апреля в 7-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Барс» и «Илбирс». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барс» — «Илбирс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кыргызстан. Премьер-лига 25 Апреля 2025 года

    Bars

  • Кыргызстан. Премьер-лига
    •  Bars 15:00 Илбирс

    Илбирс

  • Бишкек
    •

    «Барс»

    Турнирное положение: «Барс» начал чемпионат вполне успешно. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Барс» в 6 стартовых матчах добыл 11 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает гол за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Барс» нанес поражение «Алаю» (1:0).

    До того команда вчистую переиграла «Кыргызалтын» (3:1). А вот поединок с «Узгеном» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Барс» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Барс» нынче выглядит весьма убедительно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

    При этом «Барс» относительно надежно обороняется. Команда пропустила 5 мячей в 6 поединках чемпионата Кыргызстана.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена подтянуться к группе лидеров.

    «Илбирс»

    Турнирное положение: «Илбирс» выдал посредственный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Илбирс» в 6 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 7 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела неудачно. Дома она была бита «Кыргызалтыном» (0:2).

    До того команда не сумела переиграть «Узген» (0:0). А вот чуть ранее она с трудом переиграла «Бишкек Сити» (3:2).

    При этом «Илбирс» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Илбирс» не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чуть реже гола за матч.

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    При этом «Илбирс» не побеждал в двух своих последних матчах. Так что в морально-психологическом плане у команды не все ладно.

    Главным бичом команды является слабый уровень реализации. Да и вообще, пресловутой стабильности ей зачастую недостает.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Плюс «Илбирс» вполне способен поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Илбирс» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

    • «Барс» победил в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.

    Прогноз: «Барс» нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальным гостям банально не хватает стабильности, да и оппонент нынче находится в приличных кондицияих.

    Ставка: Победа «Барса» за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Барс — Илбирс?

    Матч Барс — Илбирс состоится 25 апреля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Барс — Илбирс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Барс — Илбирс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Барс — Илбирс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Барс — Илбирс?

    Коэффициенты букмекеров: «Барс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.30.

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