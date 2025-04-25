Барс — Илбирс: прогноз и ставка за 2.40 на футбол чемпионат Кыргызстана

25 апреля в 7-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Барс» и «Илбирс». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Барс» — «Илбирс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Барс»

Турнирное положение: «Барс» начал чемпионат вполне успешно. Команда нынче пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Барс» в 6 стартовых матчах добыл 11 зачетных баллов. А вот в среднем команда забивает гол за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Барс» нанес поражение «Алаю» (1:0).

До того команда вчистую переиграла «Кыргызалтын» (3:1). А вот поединок с «Узгеном» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Барс» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Барс» нынче выглядит весьма убедительно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

При этом «Барс» относительно надежно обороняется. Команда пропустила 5 мячей в 6 поединках чемпионата Кыргызстана.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда намерена подтянуться к группе лидеров.

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» выдал посредственный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Илбирс» в 6 матчах чемпионата набрал 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 7 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата провела неудачно. Дома она была бита «Кыргызалтыном» (0:2).

До того команда не сумела переиграть «Узген» (0:0). А вот чуть ранее она с трудом переиграла «Бишкек Сити» (3:2).

При этом «Илбирс» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Илбирс» не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чуть реже гола за матч.

При этом «Илбирс» не побеждал в двух своих последних матчах. Так что в морально-психологическом плане у команды не все ладно.

Главным бичом команды является слабый уровень реализации. Да и вообще, пресловутой стабильности ей зачастую недостает.

Безусловно, номинальные гости будут действовать в расчете на контратаки. Плюс «Илбирс» вполне способен поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Илбирс» не побеждал в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

«Барс» победил в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Барс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.

Прогноз: «Барс» нынче выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

Номинальным гостям банально не хватает стабильности, да и оппонент нынче находится в приличных кондицияих.

Ставка: Победа «Барса» за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50