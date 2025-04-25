Аталанта — Лечче: ставка за 2.38 и прогноз на чемпионат Италии

«Аталанта» и «Лечче» сыграют 25 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Лечче», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» по итогам 33-х туров итальянского первенства набрала 64 балла и борется за попадание в Лигу чемпионов.

Команда занимает третью позицию в зоне главного еврокубка (топ-4) с отрывом в пять очков от пятого места, что уже не выводит в Лигу чемпионов.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура национального чемпионата клуб из Бергамо одержал победу над «Миланом» (1:0).

Перед этим в 32-м туре внутреннего первенства коллектив на этот раз в домашних стенах также набрал три балла, взяв верх над «Болоньей» (2:0).

Не сыграют: травмированы — Джимсити, Палестра, Пош, Колашинац, Скамакка и Скальвини, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Аталанта» выиграла после трех поражений кряду.

Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Матео Ретеги — лучший бомбардир команды и Серии А с 23-ю голами.

«Лечче»

Турнирное положение: «Лечче» по итогам 32-х туров итальянского первенства итальянского первенства набрал 26 баллов и борется за сохранение прописки.

Команда занимает 17-е место и на один балл опережает зону понижения в классе (18-20-я строчки).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура Серии А клуб на собственной арене потерпел разгромное поражение от «Комо» — 0:3.

в своей предыдущей игре в 32-м туре национального чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах с результатом 1:2 логично оказался слабее «Ювентуса» (1:2).

Не сыграют: травмированы — Марквинский и Жан, дисквалифицированы — Крстович и Бериша.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны, «Лечче» проиграл семь раз при одной ничьей.

Это говорит о плохих шансах гостей даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Никола Крстович — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Аталанты» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Аталанта» забила меньше 1,5 гола

в четырех из шести последних матчей «Лечче» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.26. Ничья — в 6.10, победа «Лечче» — в 11.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.38.

Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева забьют меньше 1,5 голов, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

Ставка: «Аталанта» забьет меньше 1,5 голов за 2.95.