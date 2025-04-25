ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — ЦСКА26-й тур РПЛ. Корнеев уверен в победе «Зенита» над «Динамо», Есипов не ждет голов в Дерби всея Руси Матеус КуньяНовая звезда АПЛ. Кунья — идеальный игрок для системы Аморима в «Манчестер Юнайтед» Брюс Баффер«It’s time»: Как Брюс Баффер стал голосом UFC и заработал миллионы
    Все новости спорта

    Оторвется ли «Аталанта» от «Болоньи»?

    Аталанта — Лечче: ставка за 2.38 и прогноз на чемпионат Италии

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Лечче Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Лечче»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Ретеги
    «Аталанта» и «Лечче» сыграют 25 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Лечче», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 25 Апреля 2025 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 21:45 Лечче

    Лечче

  • Лечче
    •

    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» по итогам 33-х туров итальянского первенства набрала 64 балла и борется за попадание в Лигу чемпионов.

    Команда занимает третью позицию в зоне главного еврокубка (топ-4) с отрывом в пять очков от пятого места, что уже не выводит в Лигу чемпионов.

    Аталанта — Лечче: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 33-го тура национального чемпионата клуб из Бергамо одержал победу над «Миланом» (1:0).

    Перед этим в 32-м туре внутреннего первенства коллектив на этот раз в домашних стенах также набрал три балла, взяв верх над «Болоньей» (2:0).

    Не сыграют: травмированы — Джимсити, Палестра, Пош, Колашинац, Скамакка и Скальвини, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Аталанта» выиграла после трех поражений кряду.

    Это сулит хозяевам неплохие шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Матео Ретеги — лучший бомбардир команды и Серии А с 23-ю голами.

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Лечче» по итогам 32-х туров итальянского первенства итальянского первенства набрал 26 баллов и борется за сохранение прописки.

    Команда занимает 17-е место и на один балл опережает зону понижения в классе (18-20-я строчки).

  • Трансферный дайджест. 15 — 21 апреля
  • Хави Симонс переберется в АПЛ, Ким и Пальинья покинут «Баварию», «Ман Сити» видит в Гиббс-Уайте замену Де Брейне
  • 21/04/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 33-го тура Серии А клуб на собственной арене потерпел разгромное поражение от «Комо» — 0:3.

    в своей предыдущей игре в 32-м туре национального чемпионата коллектив на этот раз в чужих стенах с результатом 1:2 логично оказался слабее «Ювентуса» (1:2).

    Не сыграют: травмированы — Марквинский и Жан, дисквалифицированы — Крстович и Бериша.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны, «Лечче» проиграл семь раз при одной ничьей.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Это говорит о плохих шансах гостей даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Никола Крстович — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти последних матчах «Аталанты» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Аталанта» забила меньше 1,5 гола

    • в четырех из шести последних матчей «Лечче» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.26. Ничья — в 6.10, победа «Лечче» — в 11.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.38.

    Прогноз: в пяти последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева забьют меньше 1,5 голов, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Аталанта» забьет меньше 1,5 голов за 2.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Аталанта — Лечче?

    Матч Аталанта — Лечче состоится 25 апреля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Аталанта — Лечче?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Аталанта — Лечче?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Аталанта — Лечче?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Аталанта — Лечче?

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.26. Ничья — в 6.10, победа «Лечче» — в 11.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч АЗ Алкмаар — НАК Бреда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Осасуна — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трабзонспор — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.14
  • Прогноз на матч Брюгге — Юнион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Болонья — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Твенте — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Бетис — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  5.03
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Детройт — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Оттава — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Аталанта — Лечче: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 25.04.202521:45. Оторвется ли «Аталанта» от «Болоньи»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры