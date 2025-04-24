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    Поднимется ли «Бетис» в зону Лиги чемпионов?

    Бетис — Вальядолид: Хозяева на один балл отстают от зоны Лиги чемпионов, но смогут ли они туда подняться? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.17

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    Прогноз и ставки на «Бетис» — «Вальядолид»
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    24 апреля в 33-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Вальядолид». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бетис» — «Вальядолид», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Апреля 2025 года

    Бетис

  • Севилья
    •  Бетис 22:30 Вальядолид

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •

    «Бетис»

    Турнирное положение: «Бетис» после 32-х поединков испанского первенства набрал 51 пункт и борется за попадание в Лигу чемпионов.

    Команда находится на шестой позиции в таблице с отставанием в один балл от зоны главного еврокубка, а также с отрывом в восемь очков от восьмого места, что вне зоны континентальных турниров.

    Бетис — Вальядолид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 32-й тур Ла Лиги, клуб на чужом поле уверенно переиграл «Жирону» (3:1).

    Перед этим в поединке, который был ответным в четвертьфинале Лиги конференций, андалузский коллектив сыграл вничью с польской «Ягеллонией» (1:1) и оформил выход в следующий раунд турнира.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Марк Рока, Диего Льоренте, Рикардо Родригес и Авила, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.

    Это вроде бы свидетельствует о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, они все же высоки.

    Иско и Джовани Ло Чельсо — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с семью голами.

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Вальядолид» после 32-х поединков испанского первенства набрал 16 пунктов и уже думает о выступлениях во втором дивизионе.

    Команда пребывает на последней, 20-й строчке в зоне вылета с отставанием в 16 очков от безопасного 17-го места, поэтому в случае поражения лишится даже теоретических шансов на спасение в элите.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 32-го тура испанского первенства клуб на своем поле проиграл «Осасуне» (2:3).

    Перед этим в 31-м туре национального чемпионата коллектив также остался без очков, потерпев в чужих стенах поражение от «Атлетико» с результатом 2:4.

    Не сыграют: травмированы — Тухами и Хейн, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вальядолид» проиграл, а в 13-ти последних поединках ни разу не победил.

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    Это свидетельствует о плохих шансах гостей даже на один балл, не говоря уже о трех, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Мамаду Силла — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Бетиса» забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей «Бетиса» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Вальядолида» забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.19. Ничья — в 6.80, победа «Вальядолида» — в 15.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.

    При этом в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вальядолида».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бетис — Вальядолид?

    Матч Бетис — Вальядолид состоится 24 апреля 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Бетис — Вальядолид?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бетис — Вальядолид?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.17.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бетис — Вальядолид?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бетис — Вальядолид?

    Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.19. Ничья — в 6.80, победа «Вальядолида» — в 15.00.

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    Бетис — Вальядолид: прогноз и ставка за 2.17, статистика, коэффициенты матча 24.04.202522:30. Поднимется ли «Бетис» в зону Лиги чемпионов?
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