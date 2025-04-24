Бетис — Вальядолид: Хозяева на один балл отстают от зоны Лиги чемпионов, но смогут ли они туда подняться? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.17

Бетис
Вальядолид
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетис» после 32-х поединков испанского первенства набрал 51 пункт и борется за попадание в Лигу чемпионов.
Команда находится на шестой позиции в таблице с отставанием в один балл от зоны главного еврокубка, а также с отрывом в восемь очков от восьмого места, что вне зоны континентальных турниров.
Бетис — Вальядолид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 32-й тур Ла Лиги, клуб на чужом поле уверенно переиграл «Жирону» (3:1).
Перед этим в поединке, который был ответным в четвертьфинале Лиги конференций, андалузский коллектив сыграл вничью с польской «Ягеллонией» (1:1) и оформил выход в следующий раунд турнира.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Марк Рока, Диего Льоренте, Рикардо Родригес и Авила, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» выиграл лишь дважды при двух ничьих и одном поражении.
Это вроде бы свидетельствует о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля, они все же высоки.
Иско и Джовани Ло Чельсо — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с семью голами.
«Вальядолид»
Турнирное положение: «Вальядолид» после 32-х поединков испанского первенства набрал 16 пунктов и уже думает о выступлениях во втором дивизионе.
Команда пребывает на последней, 20-й строчке в зоне вылета с отставанием в 16 очков от безопасного 17-го места, поэтому в случае поражения лишится даже теоретических шансов на спасение в элите.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 32-го тура испанского первенства клуб на своем поле проиграл «Осасуне» (2:3).
Перед этим в 31-м туре национального чемпионата коллектив также остался без очков, потерпев в чужих стенах поражение от «Атлетико» с результатом 2:4.
Не сыграют: травмированы — Тухами и Хейн, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Вальядолид» проиграл, а в 13-ти последних поединках ни разу не победил.
Это свидетельствует о плохих шансах гостей даже на один балл, не говоря уже о трех, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Мамаду Силла — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Бетиса» забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей «Бетиса» забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Вальядолида» забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.19. Ничья — в 6.80, победа «Вальядолида» — в 15.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.60.
- 2.50Хетафе — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.45Интер — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.55Арсенал — Кристал Пэлас: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних выездных поединках.
При этом в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Вальядолида».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45