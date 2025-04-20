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    «Доги» мгновенно загрызут «Осер»

    Лилль — Осер. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 20 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Осер»
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    Джонатан Дэвид
    20 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Осер». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Осер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Апреля 2025 года

    Лилль

  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 16:00 Осер

    Осер

  • Осер
    •

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Доги» бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

    При этом «Лилль» на 3 пункта отстают от идущего вторым «Монако». А вот забила команда 44 мяча в 29 поединках французского чемпионата.

    Лилль — Осер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Доги» переиграли «Лилль» (2:1).

    До того команда была бита «Лионом» (1:2). При этом чуть ранее она сумела расправиться с ершистым «Лансом» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Лилль» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Доги» в последних матчах не блещут стабильностью. Зато оборона команды выглядит достаточно монолитно.

    Матчи с бургундцами для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Лилль» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Доги» имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

    «Осер»

    Турнирное положение: Бургундцы ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Осер» на 12 зачетных баллов отстает от шестой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела взять очки. Бургундцы уступили «Лиону» (1:3).

    До того команда нанесла поражение крепкому «Ренну» (1:0). Да и поединок с «Монпелье» завершился минимальным успехом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Осер» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Кевин Дануа, Габриэл Ошо, Элиша Овусу, Хамед Траоре — травмированы.

    Состояние команды: Бургундцы в последних матчах выглядели вполне прилично. До последней коллизии команда выиграла дважды кряду.

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    При этом «Осер» не преуспевает в плане реализации. Бургундцы настреляли 40 мячей в 29 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче крайне сложная ситуация. Сразу несколько ведущих игроков оказались в клубном лазарете.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Бургундцы вполне способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Бургундцы более 11 лет не побеждают «Лилль»

    • «Лилль» в среднем пропускает фактически гол за матч

    • Обе команды в среднем забивают больше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Номинальные хозяева намерены побороться за вторую строчку в таблице, так что наверняка будут сразу активны в атаке.

    «Лилль» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоит «Осеру».

    Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лилль — Осер?

    Матч Лилль — Осер состоится 20 апреля 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лилль — Осер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лилль — Осер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лилль — Осер?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лилль — Осер?

    Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.00.

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    Лилль — Осер: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 20.04.202516:00. «Доги» мгновенно загрызут «Осер»
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