Лилль
Осер
«Лилль»
Турнирное положение: «Доги» бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.
При этом «Лилль» на 3 пункта отстают от идущего вторым «Монако». А вот забила команда 44 мяча в 29 поединках французского чемпионата.
Лилль — Осер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Доги» переиграли «Лилль» (2:1).
До того команда была бита «Лионом» (1:2). При этом чуть ранее она сумела расправиться с ершистым «Лансом» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Лилль» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Доги» в последних матчах не блещут стабильностью. Зато оборона команды выглядит достаточно монолитно.
Матчи с бургундцами для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Лилль» победил 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Доги» имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.
«Осер»
Турнирное положение: Бургундцы ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Осер» на 12 зачетных баллов отстает от шестой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела взять очки. Бургундцы уступили «Лиону» (1:3).
До того команда нанесла поражение крепкому «Ренну» (1:0). Да и поединок с «Монпелье» завершился минимальным успехом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Осер» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Кевин Дануа, Габриэл Ошо, Элиша Овусу, Хамед Траоре — травмированы.
Состояние команды: Бургундцы в последних матчах выглядели вполне прилично. До последней коллизии команда выиграла дважды кряду.
При этом «Осер» не преуспевает в плане реализации. Бургундцы настреляли 40 мячей в 29 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче крайне сложная ситуация. Сразу несколько ведущих игроков оказались в клубном лазарете.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Бургундцы вполне способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Бургундцы более 11 лет не побеждают «Лилль»
- «Лилль» в среднем пропускает фактически гол за матч
- Обе команды в среднем забивают больше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 2.45Краснодар — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.35Акрон — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.60Локомотив — Пари НН: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: Номинальные хозяева намерены побороться за вторую строчку в таблице, так что наверняка будут сразу активны в атаке.
«Лилль» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоит «Осеру».
Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00