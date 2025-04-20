20 апреля в 30-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лилль» и «Осер». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лилль» — «Осер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лилль»

Турнирное положение: «Доги» бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент команда занимает 5 место в турнирной таблице.

При этом «Лилль» на 3 пункта отстают от идущего вторым «Монако». А вот забила команда 44 мяча в 29 поединках французского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Доги» переиграли «Лилль» (2:1).

До того команда была бита «Лионом» (1:2). При этом чуть ранее она сумела расправиться с ершистым «Лансом» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Лилль» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Доги» в последних матчах не блещут стабильностью. Зато оборона команды выглядит достаточно монолитно.

Матчи с бургундцами для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Лилль» победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Доги» имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

«Осер»

Турнирное положение: Бургундцы ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Осер» на 12 зачетных баллов отстает от шестой позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела взять очки. Бургундцы уступили «Лиону» (1:3).

До того команда нанесла поражение крепкому «Ренну» (1:0). Да и поединок с «Монпелье» завершился минимальным успехом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Осер» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Кевин Дануа, Габриэл Ошо, Элиша Овусу, Хамед Траоре — травмированы.

Состояние команды: Бургундцы в последних матчах выглядели вполне прилично. До последней коллизии команда выиграла дважды кряду.

При этом «Осер» не преуспевает в плане реализации. Бургундцы настреляли 40 мячей в 29 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче крайне сложная ситуация. Сразу несколько ведущих игроков оказались в клубном лазарете.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Бургундцы вполне способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Бургундцы более 11 лет не побеждают «Лилль»

«Лилль» в среднем пропускает фактически гол за матч

Обе команды в среднем забивают больше гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лилль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Номинальные хозяева намерены побороться за вторую строчку в таблице, так что наверняка будут сразу активны в атаке.

«Лилль» имеет в своем составе качественных атакующих исполнителей, к тому же исторически успешно противостоит «Осеру».

Ставка: Победа «Лилля» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00