1-й таймМанчестер Юнайтед — ЛионОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Лион». Онлайн Серу ГирассиЛига чемпионов: хет-трик Гирасси, несостоявшийся камбек «Астон Виллы» и угловые «Интера» Юрген КлоппКто, если не Анчелотти? Десять тренеров для «Реала» — от Клоппа и Моуринью до Гальярдо и Де Дзерби
    Все новости спорта

    Удержится ли «Спортинг» на вершине?

    Спортинг — Морейренсе: ставка, прогноз (к. 2.00) на чемпионат Португалии 18 апреля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Морейренсе»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виктор Дьёкереш
    В пятницу, 18 апреля, в 30-м туре португальской Примейры «Спортинг» Лиссабон дома примет «Морейренсе». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Морейренсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примейра 18 Апреля 2025 года

    Спортинг

  • Лиссабон
    •  Спортинг 22:30 Морейренсе

    Морейренсе

  • Морейра-де-Конегуш
    •

    «Спортинг» Лиссабон

    Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон по итогам 29-ти туров португальского первенства набрал 69 баллов и находится на вершине турнирной таблицы.

    Команда занимает первую строчку и лишь по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя «Бенфику», а также на девять очков — третью «Брагу».

    Спортинг — Морейренсе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура Примейры клуб на чужом поле одержал победу над «Санта Кларой» (1:0).

    Перед этим в 28-м туре национального первенства коллектив потерял очки, когда в домашних стенах разошелся мировой с «Брагой» с результатом 1:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Спортинг» выиграл семь раз при одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды и чемпионата Португалии с 31-м голом.

    «Морейренсе»

    Турнирное положение: «Морейренсе» по итогам 29-ти туров португальского первенства набрал 35 баллов и находится в середине таблицы.

    Команда занимает 10-ю строчку и на 12 пунктов опережает зону плей-офф за сохранение прописки (16-е место), а также на 14 очков — зону вылета (17-18-я позиции).

  • Месси, Неймар, Сане и еще семь звезд, которые в 2025-м могут стать свободными агентами
  • Предстоящее лето обещает жаркую трансферную интригу
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура чемпионата страны клуб на своем поле потерпел поражение от «Риу Аве» (0:2).

    Перед этим коллектив в 28-м туре того же внутреннего турнира коллектив в чужих стенах одержал победу над «Жил Висенте» с результатом — 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на португальское первенство, «Морейренсе» проиграл лишь раз при трех ничьих и двух поражениях.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Такие результаты позволяют гостям рассчитывать по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, что, конечно, будет весьма непросто, если учесть явный перевес соперника в классе.

    Алан — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Спортинг» выиграл и не пропустил

    • в шести из семи последних матчах «Морейренсе» забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Морейренсе» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 5.70, победа «Морейренсе» — в 11.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.20.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева не пропустили. При этом в данных поединках они выиграли.

    Между тем, в своем последнем поединке гости, которые явно уступают сопернику в классе, проиграли и не забили.

    Ставка: сухая победа «Спортинга» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Морейренсе».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Спортинг — Морейренсе?

    Матч Спортинг — Морейренсе состоится 18 апреля 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Спортинг — Морейренсе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Сухая победа «Спортинга» .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Спортинг — Морейренсе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Сухая победа «Спортинга» » с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Спортинг — Морейренсе?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Спортинг — Морейренсе?

    Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 5.70, победа «Морейренсе» — в 11.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лацио — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Челси — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Атлетик — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  9.00
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Лацио — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  10.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.44
  • Экспресс дня 17 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рапид — Юргорден
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Питтсбург — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Торонто — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Спортинг — Морейренсе: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 18.04.202522:30. Удержится ли «Спортинг» на вершине?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры