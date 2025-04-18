В пятницу, 18 апреля, в 30-м туре португальской Примейры «Спортинг» Лиссабон дома примет «Морейренсе». Начало игры запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» — «Морейренсе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спортинг» Лиссабон

Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон по итогам 29-ти туров португальского первенства набрал 69 баллов и находится на вершине турнирной таблицы.

Команда занимает первую строчку и лишь по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя «Бенфику», а также на девять очков — третью «Брагу».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура Примейры клуб на чужом поле одержал победу над «Санта Кларой» (1:0).

Перед этим в 28-м туре национального первенства коллектив потерял очки, когда в домашних стенах разошелся мировой с «Брагой» с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Спортинг» выиграл семь раз при одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды и чемпионата Португалии с 31-м голом.

«Морейренсе»

Турнирное положение: «Морейренсе» по итогам 29-ти туров португальского первенства набрал 35 баллов и находится в середине таблицы.

Команда занимает 10-ю строчку и на 12 пунктов опережает зону плей-офф за сохранение прописки (16-е место), а также на 14 очков — зону вылета (17-18-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура чемпионата страны клуб на своем поле потерпел поражение от «Риу Аве» (0:2).

Перед этим коллектив в 28-м туре того же внутреннего турнира коллектив в чужих стенах одержал победу над «Жил Висенте» с результатом — 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на португальское первенство, «Морейренсе» проиграл лишь раз при трех ничьих и двух поражениях.

Такие результаты позволяют гостям рассчитывать по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, что, конечно, будет весьма непросто, если учесть явный перевес соперника в классе.

Алан — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Спортинг» выиграл и не пропустил

в шести из семи последних матчах «Морейренсе» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Морейренсе» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 5.70, победа «Морейренсе» — в 11.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.20.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева не пропустили. При этом в данных поединках они выиграли.

Между тем, в своем последнем поединке гости, которые явно уступают сопернику в классе, проиграли и не забили.

Ставка: сухая победа «Спортинга» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Морейренсе».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.20