Спортинг
Морейренсе
«Спортинг» Лиссабон
Турнирное положение: «Спортинг» Лиссабон по итогам 29-ти туров португальского первенства набрал 69 баллов и находится на вершине турнирной таблицы.
Команда занимает первую строчку и лишь по дополнительным показателям опережает своего ближайшего преследователя «Бенфику», а также на девять очков — третью «Брагу».
Спортинг — Морейренсе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура Примейры клуб на чужом поле одержал победу над «Санта Кларой» (1:0).
Перед этим в 28-м туре национального первенства коллектив потерял очки, когда в домашних стенах разошелся мировой с «Брагой» с результатом 1:1.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Спортинг» выиграл семь раз при одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Виктор Дьёкереш — лучший бомбардир команды и чемпионата Португалии с 31-м голом.
«Морейренсе»
Турнирное положение: «Морейренсе» по итогам 29-ти туров португальского первенства набрал 35 баллов и находится в середине таблицы.
Команда занимает 10-ю строчку и на 12 пунктов опережает зону плей-офф за сохранение прописки (16-е место), а также на 14 очков — зону вылета (17-18-я позиции).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 29-го тура чемпионата страны клуб на своем поле потерпел поражение от «Риу Аве» (0:2).
Перед этим коллектив в 28-м туре того же внутреннего турнира коллектив в чужих стенах одержал победу над «Жил Висенте» с результатом — 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на португальское первенство, «Морейренсе» проиграл лишь раз при трех ничьих и двух поражениях.
Такие результаты позволяют гостям рассчитывать по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, что, конечно, будет весьма непросто, если учесть явный перевес соперника в классе.
Алан — лучший бомбардир команды в чемпионате Португалии с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Спортинг» выиграл и не пропустил
- в шести из семи последних матчах «Морейренсе» забивали меньше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Морейренсе» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спортинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 5.70, победа «Морейренсе» — в 11.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.20.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева не пропустили. При этом в данных поединках они выиграли.
Между тем, в своем последнем поединке гости, которые явно уступают сопернику в классе, проиграли и не забили.
Ставка: сухая победа «Спортинга» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей «Морейренсе».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.20