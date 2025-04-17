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    Интернасьонал — Палмейрас. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Интернасьонал» — «Палмейрас»
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    Алан Патрик
    17 апреля в 4-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Интернасьонал» и «Палмейрас». Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Палмейрас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 17 Апреля 2025 года

    Интернасьонал

  • Кубок Либертадорес
    •  Интернасьонал 01:30 Палмейрас

    Палмейрас

  • Кубок Либертадорес
    •

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: «Красные» новый сезон начали не столь уверенно. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Интернасьонал» в 3 стартовых матчах разжился 5 очками. А вот в собственные ворота команда пропустила 1 мяч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Интернасьонал» не сумел переиграть «Фламенго» (0:0).

    До того команда уверенно одолела «Атлетико Насьональ» (3:0). Плюс поединок с «Крузейро» также завершился яркой викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Интернасьонал» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Виктор Габриэль — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красные» мотивированы побороться за самые высокие места. Да и подбор игроков у команды весьма качественный.

    Матчи с «Палмейрасом» для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Интернасьонал» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. «Красные» намерены подтянуться к группе лидеров.

    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Поросята» выдали вполне продуктивный старт чемпионата. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Палмейрас» в 3 матчах чемпионата набрал 7 зачетных баллов. А вот забила команда 4 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. «Поросята» нанесли поражение «Коринтиансу» (2:0).

    До того команда переиграла «Серро Портеньо» (1:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Спорт Ресифи» (2:1).

    При этом «Палмейрас» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Лукас Эвангелиста, Рафаэль Веига — травмированы.

    Состояние команды: «Поросята» пока не преуспевают в плане реализации. А вот оборона команды результативно ошиблась всего 1 раз.

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    При этом «Палмейрас» победил в 4 своих последних поединках. А вот не пропускает команда уже два матча кряду.

    Главной проблемой команды является не самый высокий уровень реализации. Да и в кадровом плане у нее не все так позитивно.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Поросята» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Статистика для ставок

    • «Палмейрас» победил в 4 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем забивают гол за матч

    • «Интернасьонал» не пропускает 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: Обе команды потенциально способны побороться за самые высокие места, и наверняка будут максимально активны в атаке.

    И те, и другие, несмотря на кадровые проблемы, явно способны поднатореть в плане реализации.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 4.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Интернасьонал — Палмейрас?

    Матч Интернасьонал — Палмейрас состоится 17 апреля 2025 года в 01:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Какой прогноз на матч Интернасьонал — Палмейрас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 2.5.

    Какую сделать ставку на матч Интернасьонал — Палмейрас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.35.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Интернасьонал — Палмейрас?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Интернасьонал — Палмейрас?

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.90.

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    Интернасьонал — Палмейрас: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 17.04.202501:30. Смело ставим на голевое шоу!
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