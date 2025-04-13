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    Комо — Торино. Ставка (к. 3.50) и прогноз на футбол, Серия A, 13 апреля 2025 года

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    Гвидас Гинейтис
    13 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Торино». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Торино», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Апреля 2025 года

    Комо

  • Италия. Серия А
    •  Комо 19:00 Торино

    Торино

  • Турин
    •

    «Комо»

    Турнирное положение: Команда Сеска Фабрегаса бьется за выживание в Серии A. На данный момент она занимает 13 место в турнирной таблице.

    При этом «Комо» на 9 очков опережает зоны вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 31 матче чемпионата.

    Комо — Торино: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 3:1 была обыграна «Монца».

    До того команда подписала мировую с «Эмполи» (1:1). При этом чуть ранее она с боем уступила «Милану» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Комо» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

    Не сыграют: Альберто Доссена — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Комо» нынче выглядит вполне прилично. В двух своих последних матчах команда не уступила.

    Матчи с «Торино» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Комо» победил 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Подопечные Фабрегаса постараются оторваться от опасной зоны на еще более комфортное расстояние.

    «Торино»

    Турнирное положение: «Быки» ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Торино» уже не светит попадание в топ-6. При этом забила команда лишь 36 мячей в 31 поединке Серии A.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась всего одним баллом. «Быки» подписали мировую с «Вероной» (1:1).

    До того команда не уступила «Лацио» (1:1). Зато поединок с «Эмполи» завершился натужной викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торино» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Алию Нжие — травмирован. Самуэле Риччи — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Быки» нынче находятся в приличных кондициях. Команда исправно набирает очки, не проигрывая уже 2 месяца.

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    При этом «Торино» относительно надежно действует в обороне. Команда пропустила 36 мячей в 31 поединке итальянского чемпионата.

    Команда не проигрывает «Комо» уже почти 22 года. Да и в нынешней диспозиции «быки» явно намерены добыть три зачетных балла.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активно атаковать. «Быки» явно постараются воспользоваться проблемами в обороне соперника.

    Статистика для ставок

    • «Торино» не проигрывает уже 2 месяца

    • «Комо» не проигрывал в 2 своих последних поединках

    • Туринцы уже почти 22 года не проигрывают «Комо»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: Туринцы постараются закрепиться на своей нынешней позиции, и наверняка будут активно атаковать.

    «Комо» не собирается отсиживаться в тылах, вот только проблемы в обороне у команды весьма серьезные.

    Ставка: Ничья за 3.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Комо — Торино?

    Матч Комо — Торино состоится 13 апреля 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Какой прогноз на матч Комо — Торино?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Какую сделать ставку на матч Комо — Торино?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.50.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Комо — Торино?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Комо — Торино?

    Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.10.

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    Комо — Торино: прогноз и ставка за 3.50, статистика, коэффициенты матча 13.04.202519:00. Победителя не будет?!
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