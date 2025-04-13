13 апреля в 32-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Комо» и «Торино». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Комо» — «Торино», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Комо»

Турнирное положение: Команда Сеска Фабрегаса бьется за выживание в Серии A. На данный момент она занимает 13 место в турнирной таблице.

При этом «Комо» на 9 очков опережает зоны вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 48 мячей в 31 матче чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Со счетом 3:1 была обыграна «Монца».

До того команда подписала мировую с «Эмполи» (1:1). При этом чуть ранее она с боем уступила «Милану» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Комо» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота столько же.

Не сыграют: Альберто Доссена — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Комо» нынче выглядит вполне прилично. В двух своих последних матчах команда не уступила.

Матчи с «Торино» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Комо» победил 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Подопечные Фабрегаса постараются оторваться от опасной зоны на еще более комфортное расстояние.

«Торино»

Турнирное положение: «Быки» ходят в середняках чемпионата. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Торино» уже не светит попадание в топ-6. При этом забила команда лишь 36 мячей в 31 поединке Серии A.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась всего одним баллом. «Быки» подписали мировую с «Вероной» (1:1).

До того команда не уступила «Лацио» (1:1). Зато поединок с «Эмполи» завершился натужной викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торино» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Алию Нжие — травмирован. Самуэле Риччи — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Быки» нынче находятся в приличных кондициях. Команда исправно набирает очки, не проигрывая уже 2 месяца.

При этом «Торино» относительно надежно действует в обороне. Команда пропустила 36 мячей в 31 поединке итальянского чемпионата.

Команда не проигрывает «Комо» уже почти 22 года. Да и в нынешней диспозиции «быки» явно намерены добыть три зачетных балла.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активно атаковать. «Быки» явно постараются воспользоваться проблемами в обороне соперника.

Статистика для ставок

«Торино» не проигрывает уже 2 месяца

«Комо» не проигрывал в 2 своих последних поединках

Туринцы уже почти 22 года не проигрывают «Комо»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Комо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: Туринцы постараются закрепиться на своей нынешней позиции, и наверняка будут активно атаковать.

«Комо» не собирается отсиживаться в тылах, вот только проблемы в обороне у команды весьма серьезные.

Ставка: Ничья за 3.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10