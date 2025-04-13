Осер
Лион
«Осер»
Турнирное положение: Бургундцы окопались в середняках лиги. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице.
При этом «Осер» на 9 очков отстает от зоны еврокубков. А вот забила команда 39 мячей в 28 поединках французского чемпионата.
Осер — Лион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Бургундцы минимально переиграли «Ренн».
До того команда с минимальным счетом одолела «Монпелье». При этом чуть ранее она подписала мировую с «Ниццей» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Осер» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.
Не сыграют: Клеман Акпа, Хамед Траоре — травмированы. Ан-Ноа Массанго, Элиша Овусу — дисквалифицированы.
Состояние команды: Бургундцы в последних матчах несколько прибавили. Команда победила и не пропустила в 2 своих последних поединках.
Матчи с «ткачами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Осер» победил 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Бургундцам могут сильно помешать значительные кадровые проблемы.
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» борются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Лион» лишь на 4 очка отстает от второй позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 38 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Ткачи» подписали мировую с «Манчестер Юнайтед» (2:2).
До того команда нанесла поражение «Лиллю» (2:1). А вот поединок со «Страсбуром» завершился болезненным поражением (2:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Малик Фофана, Эрнест Нуама — травмированы.
Состояние команды: «Ткачи» в последних матчах заметно прибавили. К тому же команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.
При этом «Лион» относительно преуспевает в плане реализации. «Ткачи» настреляли 54 мяча в 28 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Да и опытнейший Александр Ляказетт настрелял 11 мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Лионцы лишь на один пункт отстают от зоны Лиги чемпионов.
Статистика для ставок
- Бургундцы победили в 2 своих последних матчах
- Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч
- «Ткачи» не проигрывали в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.
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Прогноз: Номинальные гости намерены запрыгнуть в зону Лиги чемпионов, так что наверняка будут активны в атаке.
«Лион» нынче выглядит весьма монолитно, к тому же оппонент уже фактически растерял мотивацию на остаток чемпионата.
Ставка: Победа «Лиона» за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.30