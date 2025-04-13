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    Осер — Лион. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, Лига 1, 13 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Осер» — «Лион»
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    Жорж Микаутадзе
    13 апреля в 29-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Осер» и «Лион». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Осер» — «Лион», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Апреля 2025 года

    Осер

  • Осер
    •  Осер 21:45 Лион

    Лион

  • Лион
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    «Осер»

    Турнирное положение: Бургундцы окопались в середняках лиги. На данный момент команда занимает 10 место в турнирной таблице.

    При этом «Осер» на 9 очков отстает от зоны еврокубков. А вот забила команда 39 мячей в 28 поединках французского чемпионата.

    Осер — Лион: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Бургундцы минимально переиграли «Ренн».

    До того команда с минимальным счетом одолела «Монпелье». При этом чуть ранее она подписала мировую с «Ниццей» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Осер» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: Клеман Акпа, Хамед Траоре — травмированы. Ан-Ноа Массанго, Элиша Овусу — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: Бургундцы в последних матчах несколько прибавили. Команда победила и не пропустила в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «ткачами» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Осер» победил 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Бургундцам могут сильно помешать значительные кадровые проблемы.

    «Лион»

    Турнирное положение: «Ткачи» борются за попадание в Лигу чемпионов. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лион» лишь на 4 очка отстает от второй позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 38 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Ткачи» подписали мировую с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    До того команда нанесла поражение «Лиллю» (2:1). А вот поединок со «Страсбуром» завершился болезненным поражением (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Малик Фофана, Эрнест Нуама — травмированы.

    Состояние команды: «Ткачи» в последних матчах заметно прибавили. К тому же команда не проигрывала в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Лион» относительно преуспевает в плане реализации. «Ткачи» настреляли 54 мяча в 28 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. Да и опытнейший Александр Ляказетт настрелял 11 мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Лионцы лишь на один пункт отстают от зоны Лиги чемпионов.

    Статистика для ставок

    • Бургундцы победили в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают больше гола за матч

    • «Ткачи» не проигрывали в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.62 и 2.30.

    Прогноз: Номинальные гости намерены запрыгнуть в зону Лиги чемпионов, так что наверняка будут активны в атаке.

    «Лион» нынче выглядит весьма монолитно, к тому же оппонент уже фактически растерял мотивацию на остаток чемпионата.

    Ставка: Победа «Лиона» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Осер — Лион?

    Матч Осер — Лион состоится 13 апреля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Какой прогноз на матч Осер — Лион?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Какую сделать ставку на матч Осер — Лион?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Осер — Лион?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Осер — Лион?

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.60.

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    Осер — Лион: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 13.04.202521:45. Запрыгнут ли «ткачи» в заветную четверку?
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