12 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Торпедо». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Чайка»

Турнирное положение: Песчанокопцы сражаются за сохранение прописки в первой лиге. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице.

При этом «Чайка» лишь на 7 очков опережают опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 27 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Песчанокопцы уступили «Нефтехимику» (1:2).

До того команда с разгромным счетом уступила «Балтике» (0:4). При этом чуть ранее она была бита еще и «Черноморцем» Нв (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Чайка» забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 11.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Песчанокопцы нынче находятся на перепутье. Зато приход на тренерский мостик Сергея Первушина может встряхнуть команду.

Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних поединков «Чайка» добыла 2 виктории при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Песчанокопцам срочно нужно побеждать, да и оппонент весной выглядит не лучшим образом.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы борются за прямое повышение в классе. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Торпедо» на 4 очков опережает зону стыков. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 19 мячей в 27 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Торпедовцы уступили «Ротору» (0:1).

До того команда минимально одолела тульский «Арсенал». А вот поединок с «Родиной» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при одном пропущенном.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Торпедовцы весенний цикл проводят бледновато. Команда Олега Кононова нынче забивает с огромной натугой.

При этом «Торпедо» в целом весьма неплохо действует в плане реализации. Москвичи настреляли 41 мяч в 27 матчах первенства.

Никак не может найти себя в торпедовской футболке Александр Юшин. Форвард настрелял 8 мячей в составе «Родины», но весной еще не отличился ни разу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Торпедовцы намерены сохранить гандикап от главных конкурентов.

Статистика для ставок

«Чайка» в среднем забивает аккурат гол за матч

Торпедовцы в среднем пропускают реже гола за матч

«Чайка» не побеждает еще с начала ноября

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.64.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.44 и 1.53.

Прогноз: Торпедовцы попытаются закрепиться в дуэте лидеров, так что явно будут активны в атаке.

Песчанокопцы имеют огромные сложности в плане реализации, да и оборона команды слишком часто совершает результативные сбои.

Ставка: Победа «Торпедо» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.22