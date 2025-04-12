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    Сумеет ли «Торпедо» переиграть «Чайку»?

    Чайка — Торпедо. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Первая лига, 12 апреля 2025 года

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    Олег Кононов
    12 апреля в 28-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Торпедо». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 12 Апреля 2025 года

    Чайка

  • Песчанокопское
    •  Чайка 18:00 Торпедо

    Торпедо

  • Москва
    •

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцы сражаются за сохранение прописки в первой лиге. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице.

    При этом «Чайка» лишь на 7 очков опережают опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 27 матчах первенства.

    Чайка — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Песчанокопцы уступили «Нефтехимику» (1:2).

    До того команда с разгромным счетом уступила «Балтике» (0:4). При этом чуть ранее она была бита еще и «Черноморцем» Нв (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Чайка» забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 11.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Песчанокопцы нынче находятся на перепутье. Зато приход на тренерский мостик Сергея Первушина может встряхнуть команду.

    Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних поединков «Чайка» добыла 2 виктории при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Песчанокопцам срочно нужно побеждать, да и оппонент весной выглядит не лучшим образом.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы борются за прямое повышение в классе. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Торпедо» на 4 очков опережает зону стыков. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 19 мячей в 27 поединках.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Торпедовцы уступили «Ротору» (0:1).

    До того команда минимально одолела тульский «Арсенал». А вот поединок с «Родиной» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при одном пропущенном.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Торпедовцы весенний цикл проводят бледновато. Команда Олега Кононова нынче забивает с огромной натугой.

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    При этом «Торпедо» в целом весьма неплохо действует в плане реализации. Москвичи настреляли 41 мяч в 27 матчах первенства.

    Никак не может найти себя в торпедовской футболке Александр Юшин. Форвард настрелял 8 мячей в составе «Родины», но весной еще не отличился ни разу.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Торпедовцы намерены сохранить гандикап от главных конкурентов.

    Статистика для ставок

    • «Чайка» в среднем забивает аккурат гол за матч

    • Торпедовцы в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Чайка» не побеждает еще с начала ноября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.64.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.44 и 1.53.

    Прогноз: Торпедовцы попытаются закрепиться в дуэте лидеров, так что явно будут активны в атаке.

    Песчанокопцы имеют огромные сложности в плане реализации, да и оборона команды слишком часто совершает результативные сбои.

    Ставка: Победа «Торпедо» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.22

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Чайка — Торпедо?

    Матч Чайка — Торпедо состоится 12 апреля 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: ФНЛ — Первая лига.

    Какой прогноз на матч Чайка — Торпедо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Какую сделать ставку на матч Чайка — Торпедо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Чайка — Торпедо?

    Смотреть матч турнира ФНЛ — Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Чайка — Торпедо?

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.64.

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    Чайка — Торпедо: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 12.04.202518:00. Сумеет ли «Торпедо» переиграть «Чайку»?
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