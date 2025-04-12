Чайка
Торпедо
«Чайка»
Турнирное положение: Песчанокопцы сражаются за сохранение прописки в первой лиге. На данный момент они занимают 14 место в турнирной таблице.
При этом «Чайка» лишь на 7 очков опережают опасную зону. А вот в собственные ворота команда пропустила 35 мячей в 27 матчах первенства.
Чайка — Торпедо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Песчанокопцы уступили «Нефтехимику» (1:2).
До того команда с разгромным счетом уступила «Балтике» (0:4). При этом чуть ранее она была бита еще и «Черноморцем» Нв (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну ничью. В этих поединках «Чайка» забила 2 мяча, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Песчанокопцы нынче находятся на перепутье. Зато приход на тренерский мостик Сергея Первушина может встряхнуть команду.
Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних поединков «Чайка» добыла 2 виктории при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Песчанокопцам срочно нужно побеждать, да и оппонент весной выглядит не лучшим образом.
«Торпедо»
Турнирное положение: Торпедовцы борются за прямое повышение в классе. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем «Торпедо» на 4 очков опережает зону стыков. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 19 мячей в 27 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. Торпедовцы уступили «Ротору» (0:1).
До того команда минимально одолела тульский «Арсенал». А вот поединок с «Родиной» завершился сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 2 забитыми мячами при одном пропущенном.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Торпедовцы весенний цикл проводят бледновато. Команда Олега Кононова нынче забивает с огромной натугой.
При этом «Торпедо» в целом весьма неплохо действует в плане реализации. Москвичи настреляли 41 мяч в 27 матчах первенства.
Никак не может найти себя в торпедовской футболке Александр Юшин. Форвард настрелял 8 мячей в составе «Родины», но весной еще не отличился ни разу.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Торпедовцы намерены сохранить гандикап от главных конкурентов.
Статистика для ставок
- «Чайка» в среднем забивает аккурат гол за матч
- Торпедовцы в среднем пропускают реже гола за матч
- «Чайка» не побеждает еще с начала ноября
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.22, а победа оппонента — в скромные 3.64.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.44 и 1.53.
- 2.14Спартак — Динамо Мх: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.97Валенсия — Севилья: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Торпедовцы попытаются закрепиться в дуэте лидеров, так что явно будут активны в атаке.
Песчанокопцы имеют огромные сложности в плане реализации, да и оборона команды слишком часто совершает результативные сбои.
Ставка: Победа «Торпедо» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.22