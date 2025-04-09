Суонси
Плимут Аргайл
«Суонси»
Турнирное положение: «Лебеди» ходят в середняках лиги. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице.
При этом «Суонси» на 7 очков опережает опасную зону. А вот отличилась команда лишь 41 забитым мячом в 40 матчах чемпионата.
Суонси — Плимут Аргайл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лебеди» нанесли поражение «Дерби Каунти» (1:0).
До того команда дала бой сильному «Лидсу» (2:2). При этом чуть ранее она была бита лидером «Бёрнли» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Суонси» забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Лебеди» нынче выглядит ершисто. Команда не проигрывает 2 матча подряд.
Матчи с «Плимутом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Суонси» победил 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Лебеди» намерены отдалиться от группы аутсайдеров.
«Плимут»
Турнирное положение: «Пилигримы» всеми силами сражаются за выживание. Ныне команда находится на 24 месте турнирной таблицы.
Причем «Плимут» лишь на 4 очка отстает от спасительной 21 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 78 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Пилигримы» переиграли «Норвич» (2:1).
До того команда подписала мировую с «Уотфордом» (0:0). А вот поединок с «Дерби Каунти» завершился поражением (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Плимут» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: Максим Таловеров — травмирован.
Состояние команды: «Пилигримы» нынче находятся на некотором подъеме. Команда не проигрывает 2 матча кряду.
При этом «Плимут» не преуспевает в плане реализации. «Пилигримы» настреляли всего 42 мяча в 40 матчах чемпионата.
В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. В лазарете пребывает ведущий центрбек Таловеров.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пилигримы» мечтают оттолкнуться от дна таблицы.
Статистика для ставок
- Обе команды не проигрывают 2 матча кряду
- Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч
- «Плимут» в среднем пропускает почти 2 мяча за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Суонси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.
- 3.45Арсенал — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.90Бавария — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.76Барселона — Боруссия Д: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: «Пилигримы» максимально мотивированы подняться со дна таблицы, так что явно будут активны в атаке.
«Суонси» имеет заметные проблемы с реализацией, да и «Плимуту» уже откровенно некуда отступать.
Ставка: «Плимут» не проиграет за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.03