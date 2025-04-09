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    «Пилигримы» не дадут себя в обиду

    Суонси — Плимут. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 9 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Суонси» — «Плимут»
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    Райан Харди
    9 апреля в 41-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Суонси» и «Плимут». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Суонси» — «Плимут», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 09 Апреля 2025 года

    Суонси

  • Суонси
    •  Суонси 21:45 Плимут Аргайл

    Плимут Аргайл

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Суонси»

    Турнирное положение: «Лебеди» ходят в середняках лиги. На данный момент команда занимает 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Суонси» на 7 очков опережает опасную зону. А вот отличилась команда лишь 41 забитым мячом в 40 матчах чемпионата.

    Суонси — Плимут Аргайл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Лебеди» нанесли поражение «Дерби Каунти» (1:0).

    До того команда дала бой сильному «Лидсу» (2:2). При этом чуть ранее она была бита лидером «Бёрнли» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Суонси» забил 4 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лебеди» нынче выглядит ершисто. Команда не проигрывает 2 матча подряд.

    Матчи с «Плимутом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Суонси» победил 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Лебеди» намерены отдалиться от группы аутсайдеров.

    «Плимут»

    Турнирное положение: «Пилигримы» всеми силами сражаются за выживание. Ныне команда находится на 24 месте турнирной таблицы.

    Причем «Плимут» лишь на 4 очка отстает от спасительной 21 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 78 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Пилигримы» переиграли «Норвич» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Уотфордом» (0:0). А вот поединок с «Дерби Каунти» завершился поражением (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Плимут» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Максим Таловеров — травмирован.

    Состояние команды: «Пилигримы» нынче находятся на некотором подъеме. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

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    При этом «Плимут» не преуспевает в плане реализации. «Пилигримы» настреляли всего 42 мяча в 40 матчах чемпионата.

    В кадровом плане у команды нынче относительно позитивная ситуация. В лазарете пребывает ведущий центрбек Таловеров.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Пилигримы» мечтают оттолкнуться от дна таблицы.

    Статистика для ставок

    • Обе команды не проигрывают 2 матча кряду

    • Обе команды в среднем забивают примерно гол за матч

    • «Плимут» в среднем пропускает почти 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Суонси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

    Прогноз: «Пилигримы» максимально мотивированы подняться со дна таблицы, так что явно будут активны в атаке.

    «Суонси» имеет заметные проблемы с реализацией, да и «Плимуту» уже откровенно некуда отступать.

    Ставка: «Плимут» не проиграет за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.03

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