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    Тоттенхэм — Саутгемптон: АПЛ, 6 апреля 2025 года — прогноз ставок

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    Ангелос Постекоглу
    6 апреля в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Тоттенхэм» и «Саутгемптон». Начало встречи — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Саутгемптон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Апреля 2025 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 16:00 Саутгемптон

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: «Тоттенхэм» располагается в нижней части таблицы. Клуб идет на 14-м месте. Лондонцы набрали 34 очка в 30 матчах.

    У «Тоттенхэма» 10 побед, 4 ничьи и 16 поражений. Разница мячей у «шпор» составляет 55-44.

    Тоттенхэм — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Тоттенхэм» проиграл два последних матча в АПЛ. Команда находится далеко не в лучшей форме.

    16 марта «Тоттенхэм» уступил в гостях «Фулхэму» со счетом 0:2. Затем «шпоры» потерпели поражение в игре с «Челси» (0:1).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: Нынешний сезон нельзя назвать удачным для «Тоттенхэма». Команда никак не может покинуть нижнюю часть турнирной таблицы.

    Сейчас у «Тоттенхэма» есть хорошая возможность завоевать три очка. Аутсайдера АПЛ команда должна обыгрывать. Вряд ли «Саутгемптон» способен преподнести сюрприз в предстоящей встрече.

    В первом круге «Тоттенхэм» одержал очень легкую победу. Лондонцы в гостях разгромили соперника со счетом 5:0. Встреча состоялась 15 декабря 2024 года.

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Саутгемптон» замыкает таблицу АПЛ. Команда, скорее всего, по итогам текущего сезона отправится в Чемпионшип.

    «Саутгемптон» идет на последнем, 20-м месте в таблице. Клуб записал в актив 10 очков в 30 матчах. За весь сезон в АПЛ «святые» одержали лишь две победы.

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    • Последние матчи: «Саутгемптон» с 8 февраля по 15 марта проиграл шесть матчей кряду. Аутсайдер АПЛ находится в ужасной форме.

    Команде удалось прервать серию неудач лишь 2 апреля. «Саутгемптон» на своем поле встречался с «Кристал Пэлас». Была зафиксирована ничья 1:1.

    Состояние команды: «Саутгемптону» уже терять нечего. В АПЛ команда является главным неудачником сезона.

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    Гости вряд ли будут все 90 минут отсиживаться в обороне. Команда постарается реализовать свои моменты в атаке. Тем более, «Тоттенхэм» до этого проиграл в АПЛ два матча кряду.

    В 2025 году «Саутгемптон» выиграл один матч в гостях. Виктория была одержана 1 февраля. «Святые» на выезде одолели «Ипсвич Таун» со счетом 2:1.

    Статистика для ставок

    • «Тоттенхэм» проиграл два последних матча в АПЛ

    • «Саутгемптон» с 8 февраля по 15 марта уступил в шести встречах кряду

    • В первом круге лондонский клуб победил в гостях со счетом 5:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: «Тоттенхэм» намерен исправиться за последние неудачи. С аутсайдером АПЛ не должно быть проблем. Хозяева уверенно победят.

    Ставка: Победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды не преуспеют в атаке и организованно сыграют в обороне.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.75

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