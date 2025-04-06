Тоттенхэм
Саутгемптон
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: «Тоттенхэм» располагается в нижней части таблицы. Клуб идет на 14-м месте. Лондонцы набрали 34 очка в 30 матчах.
У «Тоттенхэма» 10 побед, 4 ничьи и 16 поражений. Разница мячей у «шпор» составляет 55-44.
Тоттенхэм — Саутгемптон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Тоттенхэм» проиграл два последних матча в АПЛ. Команда находится далеко не в лучшей форме.
16 марта «Тоттенхэм» уступил в гостях «Фулхэму» со счетом 0:2. Затем «шпоры» потерпели поражение в игре с «Челси» (0:1).
Состояние команды: Нынешний сезон нельзя назвать удачным для «Тоттенхэма». Команда никак не может покинуть нижнюю часть турнирной таблицы.
Сейчас у «Тоттенхэма» есть хорошая возможность завоевать три очка. Аутсайдера АПЛ команда должна обыгрывать. Вряд ли «Саутгемптон» способен преподнести сюрприз в предстоящей встрече.
В первом круге «Тоттенхэм» одержал очень легкую победу. Лондонцы в гостях разгромили соперника со счетом 5:0. Встреча состоялась 15 декабря 2024 года.
«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Саутгемптон» замыкает таблицу АПЛ. Команда, скорее всего, по итогам текущего сезона отправится в Чемпионшип.
«Саутгемптон» идет на последнем, 20-м месте в таблице. Клуб записал в актив 10 очков в 30 матчах. За весь сезон в АПЛ «святые» одержали лишь две победы.
Последние матчи: «Саутгемптон» с 8 февраля по 15 марта проиграл шесть матчей кряду. Аутсайдер АПЛ находится в ужасной форме.
Команде удалось прервать серию неудач лишь 2 апреля. «Саутгемптон» на своем поле встречался с «Кристал Пэлас». Была зафиксирована ничья 1:1.
Состояние команды: «Саутгемптону» уже терять нечего. В АПЛ команда является главным неудачником сезона.
Гости вряд ли будут все 90 минут отсиживаться в обороне. Команда постарается реализовать свои моменты в атаке. Тем более, «Тоттенхэм» до этого проиграл в АПЛ два матча кряду.
В 2025 году «Саутгемптон» выиграл один матч в гостях. Виктория была одержана 1 февраля. «Святые» на выезде одолели «Ипсвич Таун» со счетом 2:1.
Статистика для ставок
- «Тоттенхэм» проиграл два последних матча в АПЛ
- «Саутгемптон» с 8 февраля по 15 марта уступил в шести встречах кряду
- В первом круге лондонский клуб победил в гостях со счетом 5:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.20, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.44 и 2.75.
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Прогноз: «Тоттенхэм» намерен исправиться за последние неудачи. С аутсайдером АПЛ не должно быть проблем. Хозяева уверенно победят.
Ставка: Победа «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды не преуспеют в атаке и организованно сыграют в обороне.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.75