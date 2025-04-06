6 апреля в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Сочи». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи ходят в середняках лиги. На данный момент они занимают 10 место в турнирной таблице.

При этом «Родина» на 12 очков отстает от зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 26 матчах первого дивизиона.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Москвичи минимально одолели «Ротор».

До того команда подписала мировую с «Торпедо» (0:0). При этом чуть ранее она по всем статьям переиграла «Аланию» (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Родина» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 1.

Не сыграют: Артем Мещанинов — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Москвичи имеют весьма надежные тылы. Команда не пропускала в 4 своих последних матчах.

С «Сочи» пересекалась лишь однажды. В матче первого круга «Родина» с минимальным счетом уступила южанам.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Москвичи еще не потеряли надежду побороться за выход в стыки.

«Сочи»

Турнирное положение: Сочинцы бьются за прямое повышение в классе. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Сочи» на 4 очка отстает от искомой 2 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. Сочинцы нанесли поражение «Енисею» (2:1).

До того команда сенсационно уступила «Шиннику» (1:2). А вот поединок с хабаровчанами завершился минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сочинцы весенний цикл проводят достаточно продуктивно. Команда Роберта Морено лелеет надежду запрыгнуть в дуэт лидеров.

При этом «Сочи» весьма неплохо действует в плане реализации. Сочинцы настреляли 41 мяч в 26 матчах второго по рангу дивизиона страны.

Продуктивный сезон выдает Павел Мелешин. Молодой форвард в нынешнем сезоне настрелял 9 мячей в ворота соперников.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Сочинцы твердо намерены приблизиться к зоне прямого повышения в классе.

Статистика для ставок

Сочинцы, наряду с «Торпедо», имеют лучшую атаку в лиге — 41 мяч

«Родина» не пропускает уже 4 матча кряду

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 2.89, а победа оппонента — в скромные 2.93.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.39 и 1.46.

Прогноз: Команда Морено бьется за возвращение в РПЛ, и явно проведет встречу максимально активно.

Москвичи имеют огромные сложности в плане реализации, да и южане явно способны прибавить.

Ставка: Победа «Сочи» за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.39