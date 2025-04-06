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    Три очка для южан?

    Родина — Сочи. Ставка (к. 2.65) и прогноз на Первую лигу 6 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Сочи»
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    Павел Мелешин
    6 апреля в 27-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Сочи». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Сочи», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 06 Апреля 2025 года

    Родина

  • Москва
    •  Родина 19:30 Сочи

    Сочи

  • Сочи
    •

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи ходят в середняках лиги. На данный момент они занимают 10 место в турнирной таблице.

    При этом «Родина» на 12 очков отстает от зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 26 матчах первого дивизиона.

    Родина — Сочи: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Москвичи минимально одолели «Ротор».

    До того команда подписала мировую с «Торпедо» (0:0). При этом чуть ранее она по всем статьям переиграла «Аланию» (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Родина» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 1.

    Не сыграют: Артем Мещанинов — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Москвичи имеют весьма надежные тылы. Команда не пропускала в 4 своих последних матчах.

    С «Сочи» пересекалась лишь однажды. В матче первого круга «Родина» с минимальным счетом уступила южанам.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Москвичи еще не потеряли надежду побороться за выход в стыки.

    «Сочи»

    Турнирное положение: Сочинцы бьются за прямое повышение в классе. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Сочи» на 4 очка отстает от искомой 2 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. Сочинцы нанесли поражение «Енисею» (2:1).

    До того команда сенсационно уступила «Шиннику» (1:2). А вот поединок с хабаровчанами завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Сочинцы весенний цикл проводят достаточно продуктивно. Команда Роберта Морено лелеет надежду запрыгнуть в дуэт лидеров.

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    При этом «Сочи» весьма неплохо действует в плане реализации. Сочинцы настреляли 41 мяч в 26 матчах второго по рангу дивизиона страны.

    Продуктивный сезон выдает Павел Мелешин. Молодой форвард в нынешнем сезоне настрелял 9 мячей в ворота соперников.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Сочинцы твердо намерены приблизиться к зоне прямого повышения в классе.

    Статистика для ставок

    • Сочинцы, наряду с «Торпедо», имеют лучшую атаку в лиге — 41 мяч

    • «Родина» не пропускает уже 4 матча кряду

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 2.89, а победа оппонента — в скромные 2.93.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.39 и 1.46.

    Прогноз: Команда Морено бьется за возвращение в РПЛ, и явно проведет встречу максимально активно.

    Москвичи имеют огромные сложности в плане реализации, да и южане явно способны прибавить.

    Ставка: Победа «Сочи» за 2.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.39

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    Родина — Сочи: прогноз и ставка за 2.65, статистика, коэффициенты матча 06.04.202519:30. Три очка для южан?
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