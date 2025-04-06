Родина
Сочи
«Родина»
Турнирное положение: Москвичи ходят в середняках лиги. На данный момент они занимают 10 место в турнирной таблице.
При этом «Родина» на 12 очков отстает от зоны стыков. А вот в собственные ворота команда пропустила 23 мяча в 26 матчах первого дивизиона.
Родина — Сочи: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Москвичи минимально одолели «Ротор».
До того команда подписала мировую с «Торпедо» (0:0). При этом чуть ранее она по всем статьям переиграла «Аланию» (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Родина» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 1.
Не сыграют: Артем Мещанинов — дисквалифицирован.
Состояние команды: Москвичи имеют весьма надежные тылы. Команда не пропускала в 4 своих последних матчах.
С «Сочи» пересекалась лишь однажды. В матче первого круга «Родина» с минимальным счетом уступила южанам.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Москвичи еще не потеряли надежду побороться за выход в стыки.
«Сочи»
Турнирное положение: Сочинцы бьются за прямое повышение в классе. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем «Сочи» на 4 очка отстает от искомой 2 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. Сочинцы нанесли поражение «Енисею» (2:1).
До того команда сенсационно уступила «Шиннику» (1:2). А вот поединок с хабаровчанами завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сочинцы весенний цикл проводят достаточно продуктивно. Команда Роберта Морено лелеет надежду запрыгнуть в дуэт лидеров.
При этом «Сочи» весьма неплохо действует в плане реализации. Сочинцы настреляли 41 мяч в 26 матчах второго по рангу дивизиона страны.
Продуктивный сезон выдает Павел Мелешин. Молодой форвард в нынешнем сезоне настрелял 9 мячей в ворота соперников.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Сочинцы твердо намерены приблизиться к зоне прямого повышения в классе.
Статистика для ставок
- Сочинцы, наряду с «Торпедо», имеют лучшую атаку в лиге — 41 мяч
- «Родина» не пропускает уже 4 матча кряду
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 2.89, а победа оппонента — в скромные 2.93.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.39 и 1.46.
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Прогноз: Команда Морено бьется за возвращение в РПЛ, и явно проведет встречу максимально активно.
Москвичи имеют огромные сложности в плане реализации, да и южане явно способны прибавить.
Ставка: Победа «Сочи» за 2.65.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.39