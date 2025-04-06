В рамках 31-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» примет «Ливерпуль». Поединок пройдет 6 апреля и начнется в 16:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: Команда располагается на 9-й позиции в таблице АПЛ, набрав 45 очков за 30 баллов. «Фулхэм» отстает от зоны еврокубков на 5 баллов.

На своем поле команда выступает довольно средне, занимая по этому показателю 10-е место в лиге. «Фулхэм» набрал 23 очка из 45-и возможных при родных трибунах.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ команда проиграла «Арсеналу» со счетом 1:2, пропустив по голу в каждом тайме. До этого «Фулхэм» крупно уступил «Кристал Пэлас» (0:3) в Кубке Англии.

В последних 5-и встречах в АПЛ команда трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок «Фулхэм» обыгрывал «Тоттенхэм» (2:0) и «Вулверхэмптон» (2:1), а также проигрывала «Брайтону» (1:2) и «Кристал Пэлас» (0:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Райсс Нельсон, Кенни Тете и Харри Уилсон (у всех — травмы).

Состояние команды: «Фулхэм» рвется в зону еврокубков. Хоть команда и не так часто побеждать, шансы на выход в топ-6 все еще есть. Отставание всего 5 очков.

У «Фулхэма» есть отличный форвард, который стабильно делает результат. Рауль Хименес занимает 13-е место в списке лучших бомбардиров лиги, забив 10 голов за 30 встреч.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Мерсисайдцы» занимают 1-е место в таблице чемпионата Англии с 73 очками в активе после 30-и туров. «Ливерпуль» опережает ближайшего преследователя на 12 пунктов.

К тому же, команда располагается на 1-м месте в лиге по результативности, забив 70 голов за 30 встреч. Для примера ближайший преследователь по этому показателю отметился 57-ю мячами («Манчестер Сити»).

Последние матчи: В прошедшей встрече в АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Эвертон» со счетом 1:0, забив единственный гол на 57-й минуте. До этого «мерсисайдцы» проиграли «Ньюкаслу» (1:2) в Кубке Англии.

У «Ливерпуля» продолжается победная серия в АПЛ, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок команда обыгрывала «Саутгемптон» (3:1), «Ньюкасл» (2:0) и «Манчестер Сити» (2:0).

Не сыграют: Трент Александр-Арнольд, Алиссон и Джо Гомес (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ливерпуль», с большой доли вероятности, выиграет английскую Премьер-лиги, ведь отставание от ближайшего преследователя слишком велико.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах — лучший бомбардир АПЛ с большим отрывом. Форвард забил 27 голов и сделал 17 голевых передач за 30 матчей в чемпионате Англии.

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах во всех турнирах «Фулхэм» проиграл 3 раза

«Ливерпуль» победил в 4-х последних встречах в АПЛ

В последних 3-х очных встречах команды дважды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 1.77, победа «Фулхэма» — 4.50, ничья — за 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.00 соответственно.

Прогноз: «Ливерпуль», конечно же, будет доминировать. Сейчас у «Фулхэма» не самый удачный период.

Ставка: «Ливерпуль» забьет 1-й гол и победит за 2.02.

Прогноз: Для победы «Ливерпулю» точно придется забить больше 1-го гола.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ливерпуля» 1.5 больше за 1.80.