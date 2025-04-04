АПЛ. «Ливерпуль» на шаг ближе к чемпионству

До окончания сезона в Английской Премьер-лиге командам осталось сыграть 8 туров. «Ливерпуль» опережает «Арсенал» на 12 очков. В Лигу чемпионов помимо мерсисайдцев и канониров метят «аристократы» и горожане из «Сити». За пределами еврокубковой зоны расположились «красные дьяволы» и «шпоры».

Изменения в турнирной таблице

По итогам матчей 30 тура английского первенства в турнирной таблице произошло всего одно изменение. «Астон Вилла» подналась на две строчки вверх и расположилась на 7 месте, опередив «Брайтон» и «Фулхэм», которые опустились на 8 и 9 строчки.

Дерби Лондона

В центральном матче тур сошлись два клуба из Лондона: «Челси» принимал «Тоттенхэм». Поединок завершился минимальной победой «аристократов» (1:0). Победный мяч в сетку ворот «шпор» на 50-й минуте забил Трево Чалоба.

Таким образом «Челси» набрал 52 очка и сохранил место в топ-4 АПЛ, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов сезона 2025/2026. «Тоттенхэм» же, сильно отстал от зоны еврокубков, заняв 14 строчку в турнирной таблице, набрав 34 пункта.

«Челси» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

До окончания сезона у «Тоттенхэма» будет сражение с лидером АПЛ «Ливерпулем», это будет в 34 туре.

У «Челси» будет два сложных поединка, сначала с «Ливерпулем» — в 35 туре, а затем с «МЮ» — в 37 туре.

Статус-кво

Разница в 12 очков сохранилась между лидерами чемпионата Англии. На первом месте идёт «Ливерпуль», который уже набрал 73 очка, постепенно приближаясь к чемпионскому титулу.

В рамках 30 тура мерсисайдцы выиграли у «Эвертона» (1:0), гол забил Диогу Жота на 57-й минуте.

У «Ливерпуля» впереди восемь матчей, в трёх лидер чемпионской гонки сразится с лондонскими клубами «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

Календарь и таблица АПЛ

На данный момент на втором месте идёт «Арсенал», который набрал 61 балл. Лондонцы добились победы в матче над командой «Фулхэм» (2:1). В составе победителей голами отметились Микель Мерино и Букайо Сака.

Концовка сезона для «Арсенала» будет относительно спокойной. Из команд уровня топ канониры встретятся лишь с «Ливерпулем», игра пройдёт 11 мая в рамках 36 тура.

Выступление Манчестера

В топ 5 лиги входит действующий чемпион «Манчестер Сити», набрав 51 пункт. «Горожане» добились победы в матче против «Лестера» (2:0). В составен небесных точными ударами отметились Джек Грилиш и Омар Мармуш.

В следующем туре МС сыграет против МЮ в 31 туре чемпионата, игра запланирована на 6 апреля.

К слову, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форесту» (0:1). «Лесники» занимают в таблице 3 место, набрав 57 очков, у «красных дьяволов» — 13 строчка в АПЛ и 37 пунктов.

Тур № 31

Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут с 5 по 7 апреля.

Программу 31 тура откроет матч с участием одного из лидеров: «Арсенал» отправится в гости к команде «Эвертон» 5 апреля.

В воскресенье, 6 апреля «Челси» на выезде сразится с командой «Брентфорд», а «Тоттенхэм» на своём поле примет «Саутгемптон».

Прогнозы и ставки на АПЛ

Лидер чемпионской гонки «Ливерпуль» сыграет в гостях против «Фулхэма», игра запланирована на 6 апреля.

В центральном матче 31 тура сойдутся два клуба из Манчестера: «МЮ» сразится с «МС» в четверг, 6 апреля.