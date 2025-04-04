АПЛ. «Ливерпуль» на шаг ближе к чемпионству

Изменения в турнирной таблице
По итогам матчей 30 тура английского первенства в турнирной таблице произошло всего одно изменение. «Астон Вилла» подналась на две строчки вверх и расположилась на 7 месте, опередив «Брайтон» и «Фулхэм», которые опустились на 8 и 9 строчки.
Дерби Лондона
В центральном матче тур сошлись два клуба из Лондона: «Челси» принимал «Тоттенхэм». Поединок завершился минимальной победой «аристократов» (1:0). Победный мяч в сетку ворот «шпор» на 50-й минуте забил Трево Чалоба.
Таким образом «Челси» набрал 52 очка и сохранил место в топ-4 АПЛ, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов сезона 2025/2026. «Тоттенхэм» же, сильно отстал от зоны еврокубков, заняв 14 строчку в турнирной таблице, набрав 34 пункта.
До окончания сезона у «Тоттенхэма» будет сражение с лидером АПЛ «Ливерпулем», это будет в 34 туре.
У «Челси» будет два сложных поединка, сначала с «Ливерпулем» — в 35 туре, а затем с «МЮ» — в 37 туре.
Статус-кво
Разница в 12 очков сохранилась между лидерами чемпионата Англии. На первом месте идёт «Ливерпуль», который уже набрал 73 очка, постепенно приближаясь к чемпионскому титулу.
В рамках 30 тура мерсисайдцы выиграли у «Эвертона» (1:0), гол забил Диогу Жота на 57-й минуте.
У «Ливерпуля» впереди восемь матчей, в трёх лидер чемпионской гонки сразится с лондонскими клубами «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».
На данный момент на втором месте идёт «Арсенал», который набрал 61 балл. Лондонцы добились победы в матче над командой «Фулхэм» (2:1). В составе победителей голами отметились Микель Мерино и Букайо Сака.
Концовка сезона для «Арсенала» будет относительно спокойной. Из команд уровня топ канониры встретятся лишь с «Ливерпулем», игра пройдёт 11 мая в рамках 36 тура.
Выступление Манчестера
В топ 5 лиги входит действующий чемпион «Манчестер Сити», набрав 51 пункт. «Горожане» добились победы в матче против «Лестера» (2:0). В составен небесных точными ударами отметились Джек Грилиш и Омар Мармуш.
В следующем туре МС сыграет против МЮ в 31 туре чемпионата, игра запланирована на 6 апреля.
К слову, «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форесту» (0:1). «Лесники» занимают в таблице 3 место, набрав 57 очков, у «красных дьяволов» — 13 строчка в АПЛ и 37 пунктов.
Тур № 31
Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут с 5 по 7 апреля.
Программу 31 тура откроет матч с участием одного из лидеров: «Арсенал» отправится в гости к команде «Эвертон» 5 апреля.
В воскресенье, 6 апреля «Челси» на выезде сразится с командой «Брентфорд», а «Тоттенхэм» на своём поле примет «Саутгемптон».
Лидер чемпионской гонки «Ливерпуль» сыграет в гостях против «Фулхэма», игра запланирована на 6 апреля.
В центральном матче 31 тура сойдутся два клуба из Манчестера: «МЮ» сразится с «МС» в четверг, 6 апреля.