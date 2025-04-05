5 апреля в 31-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Ноттингем Форест». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» в таблице АПЛ находится на 7-м месте. Клуб набрал 48 очков в 30 встречах.

У «Астон Виллы» 13 побед, 9 ничьих и 8 поражений. Разница мячей составляет 44-45.

Последние матчи: «Астон Вилла» не проигрывает с 25 февраля. У команды затяжная выигрышная серия.

Ранее «Астон Вилла» одержала семь побед подряд. В апреле в рамках АПЛ «Астон Вилла» разгромила «Брайтон» со счетом 3:0.

Не сыграют: Росс Баркли — травма.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Астон Вилла» в следующем сезоне рассчитывает сыграть в еврокубках. Однако на финише чемпионате команде нужно прибавить.

На своем поле «Астон Вилла» ранее одержала три победы кряду. Выйдет ли отпраздновать четвертую викторию подряд?

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» располагается в топ-3. Мало кто думал, что клуб сможет так удачно выступить в текущем сезоне.

На данный момент «Ноттингем Форест» находится на 4-м месте. Команда записала в актив 57 очков по итогам 30 матчей.

Последние матчи: «Ноттингем Форест» здорово начал апрель. В 30-м туре клуб в родных стенах одолел «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Энтони Эланга, который отличился на 5-й минуте встречи.

В АПЛ «Ноттингем Форест» не уступает с 23 февраля. Тогда клуб неудачно сыграл в гостях с «Ньюкаслом». Беспроигрышная серия «Ноттингем Форест» составляет шесть матчей.

Не сыграют: Ола Айна — травма.

Состояние команды: «Ноттингем Форест» имеет шансы в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. Фанаты команды будут счастливы, если это произойдет.

Отобрать очки у «Астон Виллы» будет непросто. «Ноттингем Форест» не лучшим образом играет на чужих полях. В последних шести гостевых матчах одержана лишь одна победа.

В первом круге «Ноттингем Форест» дома одолел «Астон Виллу» со счетом 2:1. Как будет на этот раз? Букмекеры считают фаворитом команду Унаи Эмери.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» не проигрывает с 25 февраля

В последних шести гостевых матчах «Ноттингем Форест» победил только один раз

В первом круге «Ноттингем Форест» дома одолел «Астон Виллу» со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.63, а победа оппонента — в 3.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Ноттингем Форест» в следующем сезоне может сыграть в Лиге чемпионов. У команды огромная мотивация. Однако «Астон Вилла» хорошо выступает на своем поле. У подопечных Унаи Эмери высокие шансы завоевать три очка.

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что команды покажут результативную игру и в сумме забьют не менее трех голов.

Ставка: ТБ 3 за 2.38