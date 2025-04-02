ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья Геркус«Грустно, что в "Зените" выходят 10 легионеров». Илья Геркус — о 22-м туре РПЛ, провальной игре «Локо» и непонимании происходящего в ЦСКА Эмилиано МартинесЭмилиано Мартинес: провокатор, которого случайно признали лучшим вратарем мира Хосе Медина против Атебы ГаутьеНовая звезда из Камеруна идет за поясом UFC. Гаутье достойный наследник Нганну
    Все новости спорта

    Голепад на «Сан-Сиро» заказывали?!

    Милан — Интер: прогноз ставки на Кубок Италии 2 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Кубок Италии Прогнозы на Милан Прогнозы на Интер
    Прогноз и ставки на «Милан» — «Интер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Генрих Мхитарян
    2 апреля в 1/2 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Милан» и «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Кубок 02 Апреля 2025 года

    Милан

  • Милан
    •  Милан 22:00 Интер

    Интер

  • Милан
    •

    «Милан»

    Турнирное положение: «Россонери» проводят весьма бледный сезон. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Милан» на 5 очков отстает от зоны еврокубков. А вот забила команда 45 мячей в 30 поединках Серии A.

    Милан — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Россонери» уступили «Наполи» (1:2).

    До того команда с трудом переиграла «Комо» (2:1). Плюс чуть ранее она сумела переиграть скромный «Лечче» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Милан» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Эмерсон Роял — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Россонери» до последней коллизии победили дважды кряду. Да и обороняется команда не столь успешно, пропустив 35 мячей в 30 матчах.

    Матчи с «Интером» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Милан» по 2 раза победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Россонери», в виду неудач в чемпионате, намерены побороться за Кубок Италии.

    «Интер»

    Турнирное положение: «Змеи» сражаются за Скудетто. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Интер» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. А вот в свои ворота команда пропустила 28 мячей в 30 матчах чемпионата.

  • «Интер» еле обыграл «Удинезе». Тревожные звоночки слышны всё громче
  • Скудетто может и ускользнуть из рук «нерадзурри»
  • 30/03/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. «Змеи» с трудом переиграли «Удинезе» (2:1).

    До того команда нанесла поражение крепкой «Аталанте» (2:0). Да и «Фейеноорд» был обыгран, хоть и натужно (2:1).

    При этом «Интер» в 5 своих последних поединках победил 5 раз. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: Дензел Дамфрис, Мехди Тареми, Петр Зелиньски — травмированы.

    Состояние команды: «Интер» нынче, что называется, несется. Команда Симоне Индзаги победила в 5 своих последних матчах.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Интер» весьма результативно атакует. Забила команда 67 мячей в 30 матчах текущего чемпионата Италии.

    Вот только лидер атак Лаутаро Мартинес настрелял лишь 11 мячей в чемпионате. А вот Муркус Тюрам отличился 13 результативными выстрелами.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Змеи» постараются воспользоваться проблемами соперника.

    Статистика для ставок

    • «Россонери» одолели «Интер» в 2 из 3 последних очных поединков

    • «Интер» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

    • «Змеи» уже почти год не могут обыграть земляков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

    Прогноз: «Милан» намерен прервать серию своих неудач, и наверняка будет активно атаковать.

    Команда Симоне Индзаги нынче пребывает в отличных кондициях, и мотивирована побороться за Кубок Италии.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Интер» переиграет земляков.

    Ставка: Победа «Интера» за 2.20

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  4.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.47
  • Прогноз на матч Чирико — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Северсталь — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ли — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Коньяспор — Искендерун
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Шабаб
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч АЗ Алкмаар — Валвейк
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Арминия — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Эмполи — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Дюнкерк — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Милан — Интер: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 02.04.202522:00. Голепад на «Сан-Сиро» заказывали?!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры