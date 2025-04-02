2 апреля в 1/2 финала Кубка Италии по футболу сыграют «Милан» и «Интер». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Милан» — «Интер», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» проводят весьма бледный сезон. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Милан» на 5 очков отстает от зоны еврокубков. А вот забила команда 45 мячей в 30 поединках Серии A.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Россонери» уступили «Наполи» (1:2).

До того команда с трудом переиграла «Комо» (2:1). Плюс чуть ранее она сумела переиграть скромный «Лечче» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Милан» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Эмерсон Роял — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Россонери» до последней коллизии победили дважды кряду. Да и обороняется команда не столь успешно, пропустив 35 мячей в 30 матчах.

Матчи с «Интером» для команды исторически складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Милан» по 2 раза победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Россонери», в виду неудач в чемпионате, намерены побороться за Кубок Италии.

«Интер»

Турнирное положение: «Змеи» сражаются за Скудетто. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Интер» на 3 очка опережает ближайшего преследователя. А вот в свои ворота команда пропустила 28 мячей в 30 матчах чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команде удался. «Змеи» с трудом переиграли «Удинезе» (2:1).

До того команда нанесла поражение крепкой «Аталанте» (2:0). Да и «Фейеноорд» был обыгран, хоть и натужно (2:1).

При этом «Интер» в 5 своих последних поединках победил 5 раз. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: Дензел Дамфрис, Мехди Тареми, Петр Зелиньски — травмированы.

Состояние команды: «Интер» нынче, что называется, несется. Команда Симоне Индзаги победила в 5 своих последних матчах.

При этом «Интер» весьма результативно атакует. Забила команда 67 мячей в 30 матчах текущего чемпионата Италии.

Вот только лидер атак Лаутаро Мартинес настрелял лишь 11 мячей в чемпионате. А вот Муркус Тюрам отличился 13 результативными выстрелами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Змеи» постараются воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Россонери» одолели «Интер» в 2 из 3 последних очных поединков

«Интер» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

«Змеи» уже почти год не могут обыграть земляков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.05.

Прогноз: «Милан» намерен прервать серию своих неудач, и наверняка будет активно атаковать.

Команда Симоне Индзаги нынче пребывает в отличных кондициях, и мотивирована побороться за Кубок Италии.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке «Интер» переиграет земляков.

Ставка: Победа «Интера» за 2.20