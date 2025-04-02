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    «Чаек» ждет коллизия?!

    Брайтон — Астон Вилла. Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, АПЛ, 2 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Астон Вилла»
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    Каору Митома
    2 апреля в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Астон Вилла». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Апреля 2025 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 21:45 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «Брайтон»

    Турнирное положение: «Чайки» активно сражаются за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.

    При этом «Брайтон» всего на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 29 матчах.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чайки» в серии пенальти уступили «Ноттингем Форесту».

    До того команда дала бой «Манчестер Сити» (2:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Фулхэму» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Брайтон» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Игор, Тарик Лэмпти — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Чайки» не побеждали в 2 своих последних матчах. Зато настреляла команда 48 мячей в 29 поединках АПЛ.

    Матчи с «Астон Виллой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брайтон» победил 1 раз при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Чайки» намерены запрыгнуть в топ-6.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Астон Вилла» на 2 зачетных балла отстает от искомой 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Вилланы» легко переиграли «Престон» (3:0).

    До того команда уверенно переиграла «Аль-Аин» (3:1). Да и поединок с «Брюгге» завершился яркой викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Росс Баркли — травмирован.

    Состояние команды: «Вилланы» нынче находятся на подъеме. Команда добыла уже 6 побед кряду.

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    При этом «Астон Вилла» не особо преуспевает в плане реализации. «Вилланы» настреляли 41 мяч в 29 матчах чемпионата Англии.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы побороться за подъем в заветную шестерку.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Вилланы» намерены впервые за полтора года одолеть «чаек».

    Статистика для ставок

    • «Чайки» не побеждали в 2 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    • «Астон Вилла» победила в 6 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

    Прогноз: «Вилланы» максимально мотивированы подняться в зону еврокубков, так что явно будут активны в атаке.

    «Брайтон» не столь стабилен, да и «Астон Вилла» потенциально способна прибавить в плане реализации.

    Ставка: Победа «Астон Виллы» за 3.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.38

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    Брайтон — Астон Вилла: прогноз и ставка за 3.20, статистика, коэффициенты матча 02.04.202521:45. «Чаек» ждет коллизия?!
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