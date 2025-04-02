2 апреля в 30-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Астон Вилла». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» активно сражаются за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.

При этом «Брайтон» всего на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 29 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чайки» в серии пенальти уступили «Ноттингем Форесту».

До того команда дала бой «Манчестер Сити» (2:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Фулхэму» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Брайтон» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Игор, Тарик Лэмпти — травмированы.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Чайки» не побеждали в 2 своих последних матчах. Зато настреляла команда 48 мячей в 29 поединках АПЛ.

Матчи с «Астон Виллой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брайтон» победил 1 раз при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Чайки» намерены запрыгнуть в топ-6.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Вилланы» сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Астон Вилла» на 2 зачетных балла отстает от искомой 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Вилланы» легко переиграли «Престон» (3:0).

До того команда уверенно переиграла «Аль-Аин» (3:1). Да и поединок с «Брюгге» завершился яркой викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: Росс Баркли — травмирован.

Состояние команды: «Вилланы» нынче находятся на подъеме. Команда добыла уже 6 побед кряду.

При этом «Астон Вилла» не особо преуспевает в плане реализации. «Вилланы» настреляли 41 мяч в 29 матчах чемпионата Англии.

В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы побороться за подъем в заветную шестерку.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Вилланы» намерены впервые за полтора года одолеть «чаек».

Статистика для ставок

«Чайки» не побеждали в 2 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Астон Вилла» победила в 6 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.

Прогноз: «Вилланы» максимально мотивированы подняться в зону еврокубков, так что явно будут активны в атаке.

«Брайтон» не столь стабилен, да и «Астон Вилла» потенциально способна прибавить в плане реализации.

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 3.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.38