Брайтон энд Хоув Альбион
Астон Вилла
«Брайтон»
Турнирное положение: «Чайки» активно сражаются за выход в еврокубки. На данный момент команда занимает 7 место в турнирной таблице.
При этом «Брайтон» всего на 2 очка отстает от зоны Лиги чемпионов. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча в 29 матчах.
Брайтон энд Хоув Альбион — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чайки» в серии пенальти уступили «Ноттингем Форесту».
До того команда дала бой «Манчестер Сити» (2:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Фулхэму» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Брайтон» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Игор, Тарик Лэмпти — травмированы.
Состояние команды: «Чайки» не побеждали в 2 своих последних матчах. Зато настреляла команда 48 мячей в 29 поединках АПЛ.
Матчи с «Астон Виллой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брайтон» победил 1 раз при 2 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. «Чайки» намерены запрыгнуть в топ-6.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Вилланы» сражаются за попадание в еврокубки. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Астон Вилла» на 2 зачетных балла отстает от искомой 6 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 45 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Вилланы» легко переиграли «Престон» (3:0).
До того команда уверенно переиграла «Аль-Аин» (3:1). Да и поединок с «Брюгге» завершился яркой викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» добыл 5 побед. В этих поединках игроки команды отличились 13 забитыми мячами при 2 пропущенных.
Не сыграют: Росс Баркли — травмирован.
Состояние команды: «Вилланы» нынче находятся на подъеме. Команда добыла уже 6 побед кряду.
При этом «Астон Вилла» не особо преуспевает в плане реализации. «Вилланы» настреляли 41 мяч в 29 матчах чемпионата Англии.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Практически все основные исполнители в строю и мотивированы побороться за подъем в заветную шестерку.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Вилланы» намерены впервые за полтора года одолеть «чаек».
Статистика для ставок
- «Чайки» не побеждали в 2 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Астон Вилла» победила в 6 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.38.
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Прогноз: «Вилланы» максимально мотивированы подняться в зону еврокубков, так что явно будут активны в атаке.
«Брайтон» не столь стабилен, да и «Астон Вилла» потенциально способна прибавить в плане реализации.
Ставка: Победа «Астон Виллы» за 3.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.38