Гвардиола нашёл нового героя: «Сити» перевернул матч против «Борнмута»

Неуверенность и тревожные звоночки для «Сити»
В первые минуты казалось, что «Сити» приехал не в четвертьфинал Кубка Англии, а на экзамен, к которому команда забыла подготовиться. Гвардиола привычно насытил центр поля, но команда выглядела потерянной. Простые ошибки в передачах, неуверенная игра в обороне — всё это привело к тому, что «Борнмут» почувствовал запах крови.
Хозяева забили на 18-й минуте: Давид Брукс прострелил в штрафную, где Клюйверт оказался расторопнее всех. Мяч был уже на линии, когда Эванилсон подставил ногу и буквально занёс мяч в сетку.
«Сити» мог быстро ответить — арбитр назначил пенальти за игру рукой у Адамса. Холанн подошёл к точке, разбежался, ударил… и Кепа взял удар! Норвежский гигант, который обычно щёлкает такие моменты, смотрел в пустоту, будто пытаясь понять, почему такое вообще возможно.
О'Райли меняет всё
Перерыв. Гвардиола, чья команда проигрывала, сделал ход, который решит матч. На поле вышел Нико О'Райли — 18-летний левый защитник, которому предстояло стать главным героем этого вечера.
Именно он организовал первый гол. На 49-й минуте юный англичанин получил передачу от Де Брюйне, сделал рывок по флангу и выдал идеальный прострел. Холанн, как и подобает одному из лучших нападающих мира, оказался в нужном месте. Гол. Но даже этот момент не обошёлся без тревоги — через несколько минут норвежец получил травму и ушёл с поля, оставив место Омару Мармушу.
Египтянин только появился — и уже через несколько минут подарил «Сити» победу.
63-я минута. О'Райли снова в центре событий. Семеньо пытается выбить мяч, но Нико ставит корпус, перехватывает и мгновенно делает тонкую передачу. Мармуш врывается в штрафную, делает касание и наносит удар. Вроде бы не самый сильный, но достаточно коварный, чтобы мяч проскользнул под рукой Кепы.
Игроки «Сити» понеслись к Мармушу, но аплодисменты с трибун достаются другому — О’Райли. Гвардиола даже вывел его к болельщикам после финального свистка. А они скандировали его имя. Парень из академии, о котором ещё вчера мало кто слышал, сегодня стал символом надежды на трофей для «Сити».
«Манчестер Сити» прошёл в полуфинал, где встретится с «Ноттингемом». Но главное — Гвардиола нашёл себе нового героя.