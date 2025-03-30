Гвардиола нашёл нового героя: «Сити» перевернул матч против «Борнмута»

Бывают матчи, которые создают звёзд. Игра на «Виталити» не должна была стать одной из таких: промахи, нереализованный пенальти Холанна, хаос в обороне и пропущенный гол. Но всё изменил парень, о котором до этого матча знали лишь самые преданные фанаты академии, — Нико О'Райли. Именно его рывок, его пас, его смелость перевернули игру.

Футбол. Англия. Кубок ФА Борнмут — Манчестер Сити 1:2 Голы: 1:0 Эванилсон (21'), 1:1 Эрлинг Холанд (49'), 1:2 Омар Мармуш (63') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Илья Забарный, Маркос Сенеси (Дэниэл Джеббисон, 85'), Хулио Солер (Джеймс Хилл, 57'), Льюис Кук, Райан Кристи (Адам Смит, 73'), Тайлер Адамс, Дэвид Брукс (Данго Уаттара, 57'), Джастин Клюйверт, Энтойн Семеньо, Эванилсон (Алекс Скотт, 73') Манчестер Сити: Эдерсон, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Абдукодир Хусанов (Nico O'Reilly, 46'), Кевин Де Брёйне, Бернарду Силва, Илкай Гюндоган (Джеймс Макати, 83'), Матео Ковачич (Николас Гонсалес, 83'), Эрлинг Холанд (Омар Мармуш, 61'), Филип Фоден (Джек Грилиш, 69'), Матеус Нунес Предупреждения: Абдукодир Хусанов (37'), Райан Кристи (62'), Льюис Кук (70'), Джастин Клюйверт (77'), Матеус Нунес (86'), Джеймс Макати (90 + 5')

Неуверенность и тревожные звоночки для «Сити»

В первые минуты казалось, что «Сити» приехал не в четвертьфинал Кубка Англии, а на экзамен, к которому команда забыла подготовиться. Гвардиола привычно насытил центр поля, но команда выглядела потерянной. Простые ошибки в передачах, неуверенная игра в обороне — всё это привело к тому, что «Борнмут» почувствовал запах крови.

Хозяева забили на 18-й минуте: Давид Брукс прострелил в штрафную, где Клюйверт оказался расторопнее всех. Мяч был уже на линии, когда Эванилсон подставил ногу и буквально занёс мяч в сетку.

Игроки Борнмута празднуют гол globallookpress.com

«Сити» мог быстро ответить — арбитр назначил пенальти за игру рукой у Адамса. Холанн подошёл к точке, разбежался, ударил… и Кепа взял удар! Норвежский гигант, который обычно щёлкает такие моменты, смотрел в пустоту, будто пытаясь понять, почему такое вообще возможно.

Кепа тащит пенальти Холанна globallookpress.com

О'Райли меняет всё

Перерыв. Гвардиола, чья команда проигрывала, сделал ход, который решит матч. На поле вышел Нико О'Райли — 18-летний левый защитник, которому предстояло стать главным героем этого вечера.

Именно он организовал первый гол. На 49-й минуте юный англичанин получил передачу от Де Брюйне, сделал рывок по флангу и выдал идеальный прострел. Холанн, как и подобает одному из лучших нападающих мира, оказался в нужном месте. Гол. Но даже этот момент не обошёлся без тревоги — через несколько минут норвежец получил травму и ушёл с поля, оставив место Омару Мармушу.

Эрлинг Холанн празднует гол globallookpress.com

Египтянин только появился — и уже через несколько минут подарил «Сити» победу.

63-я минута. О'Райли снова в центре событий. Семеньо пытается выбить мяч, но Нико ставит корпус, перехватывает и мгновенно делает тонкую передачу. Мармуш врывается в штрафную, делает касание и наносит удар. Вроде бы не самый сильный, но достаточно коварный, чтобы мяч проскользнул под рукой Кепы.

Мармуш и О'Райли празднуют гол globallookpress.com

Игроки «Сити» понеслись к Мармушу, но аплодисменты с трибун достаются другому — О’Райли. Гвардиола даже вывел его к болельщикам после финального свистка. А они скандировали его имя. Парень из академии, о котором ещё вчера мало кто слышал, сегодня стал символом надежды на трофей для «Сити».

«Манчестер Сити» прошёл в полуфинал, где встретится с «Ноттингемом». Но главное — Гвардиола нашёл себе нового героя.