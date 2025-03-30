Бетис
Севилья
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетис» после 28-ми туров испанского первенства набрал 44 пункта и борется за попадание в еврокубки.
Команда находится занимает шестую позицию в таблице с отставанием в восемь очков от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также с отрывом в четыре балла от седьмого места вне зоны континентальных турниров.
Бетис — Севилья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура Ла Лиги «Бетис» на чужом поле одержал победу над «Леганесом» (3:2).
Перед этим андалузский клуб в ответном поединке 1/8 финала Лиги конференций разгромно переиграл «Виторию Гимарайнш» (4:0), благодаря чему вышел в следующий раунд турнира.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмирован — Марк Рока, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Бетис» выиграл, а в шести последних поединках ни разу не проиграл при пяти победах.
Это свидетельствует об отличной форме хозяев и неплохих шансах на успех, особенно если учесть лучшую игру в текущем сезоне, а также фактор своего поля.
Джовани Ло Чельсо — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.
«Севилья»
Турнирное положение: «Севилья» после 28-ми туров испанского первенства набрала 36 баллов и сохраняет небольшие шансы на попадание в еврокубки.
Команда находится на 10-й позиции с отставанием в восемь очков от зоны континентальных турниров, а также с отрывом в 11 очков от зоны вылета (18-20-я позиции).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 28-го тура испанского первенства «Севилья» на своем поле потерпела поражение от «Атлетика» (0:1).
Перед этим в 27-м туре испанского первенства коллектив в чужих стенах набрал максимум очков, одержав минимальную победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 1:0.
Не сыграют: травмирован — Ньянзу, дисквалифицированы — Агуме и Соу.
Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на испанское первенство, «Севилья» проиграла лишь раз при двух победах и двух ничьих.
Это свидетельствует о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на мировой исход, что, правда, будет непросто, если учесть нынешнюю форму соперника, а также фактор чужого поля.
Доди Лукебакио — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 11-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Бетис» выиграл
- в четырех последних матчах «Севильи» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Севилья» не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бетис» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 3.50, победа «Севильи» — в 4.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.
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- 1.85Эспаньол — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 18:15
- 2.10Реал Мадрид — Леганес: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух из трех последних домашних поединков.
И хотя в четырех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, факторы дерби и результативности матчей хозяев должны стать решающими.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Бетиса».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30