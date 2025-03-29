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    Команды удачно сыграют в атаке?

    Венеция — Болонья: ставка (к. 2.10) и прогноз на чемпионат Италии 29 марта 2025 года

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    «Болонья»
    29 марта в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Болонья». Начало встречи — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Болонья», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Марта 2025 года

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •  Венеция 17:00 Болонья

    Болонья

  • Болонья
    •

    «Венеция»

    Турнирное положение: У «Венеции» крайне сложный сезон. Клуб борется за выживание в Серии А. Команда записала в актив 20 очков по итогам 29 матчей.

    У «Венеции» три победы, 11 ничьих и 15 поражений. Разница мячей составляет 23-42.

    Венеция — Болонья: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Венеция» в марте провела три матча — все встречи закончились вничью. Команда подписала мировые с «Аталантой», «Комо» и «Наполи».

    Стоит отметить, что «Венеция» смогла доставить проблемы лидерам Серии А. Так что у «Болоньи» точно не будет легкой прогулки.

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    Состояние команды: «Венеция» в 2025 году еще не побеждала в Серии А. В чемпионате Италии-2024/25 безвыигрышная серия команды составляет 12 матчей.

    Последний раз «Венеция» завоевывала три очка в Серии А в декабре прошлого года. Тогда клуб дома взял верх над «Кальяри» со счетом 2:1.

    «Болонья»

    Турнирное положение: Сейчас «Болонья» в таблице располагается в топ-4. Клуб набрал 53 очка в 29 встречах. Команда нацелена в следующем сезоне завоевать путевку в Лигу чемпионов.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Последние матчи: «Болонья» в марте одержала три победы в трех матчах. Ранее команда дома блестяще разобралась с «Лацио». В ворота соперника было отправлено пять голов.

    Кроме того, «Болонья» выиграла у «Кальяри» и «Вероны». В предстоящей встрече гости нацелены продлить победную серию.

    Не сыграют: Кастро.

    Состояние команды: «Болонья» находится в отличной форме. Команда выигрывает один матч за другим.

    В Серии А у «Болоньи» уже четыре победы подряд. Клуб намерен в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Поэтому перед командой стоит задача набирать очки в каждой встрече.

    В первом круге у «Болоньи» никаких проблем не возникло. Команда дома разгромила соперника со счетом 3:0.

    Скорее всего, «Болонья» снова победит. Букмекеры уверены в успехе гостей. Вряд ли «Венеция», которая далека от оптимальной формы, сможет отобрать очки у фаворита.

    Статистика для ставок

    • Последний раз «Венеция» завоевывала три очка в Серии А в декабре 2024 года

    • В чемпионате Италии у «Болоньи» зафиксированы четыре победы подряд

    • В первом круге «Болонья» разгромила соперника со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Болоньи» дают 1.80, а на «Венецию» — 4.60, ничью букмекеры оценивают в 3.60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1.70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.10.

    Прогноз: Не стоит сомневаться в успехе «Болоньи». Гости подтвердят статус фаворита и завоюют три очка. «Венеции» не удастся преподнести сюрприз.

    Ставка: победа «Болоньи» за 1.78.

    Прогноз: хозяева будут рисковать, поскольку им очень нужны очки. Команды за 90 минут могут в сумме забить минимум три гола.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.10.

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