Венеция
Болонья
«Венеция»
Турнирное положение: У «Венеции» крайне сложный сезон. Клуб борется за выживание в Серии А. Команда записала в актив 20 очков по итогам 29 матчей.
У «Венеции» три победы, 11 ничьих и 15 поражений. Разница мячей составляет 23-42.
Венеция — Болонья: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Венеция» в марте провела три матча — все встречи закончились вничью. Команда подписала мировые с «Аталантой», «Комо» и «Наполи».
Стоит отметить, что «Венеция» смогла доставить проблемы лидерам Серии А. Так что у «Болоньи» точно не будет легкой прогулки.
Не сыграют: Чрнигой, Николусси, Станкович, Свобода.
Состояние команды: «Венеция» в 2025 году еще не побеждала в Серии А. В чемпионате Италии-2024/25 безвыигрышная серия команды составляет 12 матчей.
Последний раз «Венеция» завоевывала три очка в Серии А в декабре прошлого года. Тогда клуб дома взял верх над «Кальяри» со счетом 2:1.
«Болонья»
Турнирное положение: Сейчас «Болонья» в таблице располагается в топ-4. Клуб набрал 53 очка в 29 встречах. Команда нацелена в следующем сезоне завоевать путевку в Лигу чемпионов.
Последние матчи: «Болонья» в марте одержала три победы в трех матчах. Ранее команда дома блестяще разобралась с «Лацио». В ворота соперника было отправлено пять голов.
Кроме того, «Болонья» выиграла у «Кальяри» и «Вероны». В предстоящей встрече гости нацелены продлить победную серию.
Не сыграют: Кастро.
Состояние команды: «Болонья» находится в отличной форме. Команда выигрывает один матч за другим.
В Серии А у «Болоньи» уже четыре победы подряд. Клуб намерен в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Поэтому перед командой стоит задача набирать очки в каждой встрече.
В первом круге у «Болоньи» никаких проблем не возникло. Команда дома разгромила соперника со счетом 3:0.
Скорее всего, «Болонья» снова победит. Букмекеры уверены в успехе гостей. Вряд ли «Венеция», которая далека от оптимальной формы, сможет отобрать очки у фаворита.
Статистика для ставок
- Последний раз «Венеция» завоевывала три очка в Серии А в декабре 2024 года
- В чемпионате Италии у «Болоньи» зафиксированы четыре победы подряд
- В первом круге «Болонья» разгромила соперника со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Болоньи» дают 1.80, а на «Венецию» — 4.60, ничью букмекеры оценивают в 3.60.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.10.
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Прогноз: Не стоит сомневаться в успехе «Болоньи». Гости подтвердят статус фаворита и завоюют три очка. «Венеции» не удастся преподнести сюрприз.
Ставка: победа «Болоньи» за 1.78.
Прогноз: хозяева будут рисковать, поскольку им очень нужны очки. Команды за 90 минут могут в сумме забить минимум три гола.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.10.