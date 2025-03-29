29 марта в 30-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Болонья». Начало встречи — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Болонья», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Венеция»

Турнирное положение: У «Венеции» крайне сложный сезон. Клуб борется за выживание в Серии А. Команда записала в актив 20 очков по итогам 29 матчей.

У «Венеции» три победы, 11 ничьих и 15 поражений. Разница мячей составляет 23-42.

Последние матчи: «Венеция» в марте провела три матча — все встречи закончились вничью. Команда подписала мировые с «Аталантой», «Комо» и «Наполи».

Стоит отметить, что «Венеция» смогла доставить проблемы лидерам Серии А. Так что у «Болоньи» точно не будет легкой прогулки.

Не сыграют: Чрнигой, Николусси, Станкович, Свобода.

Состояние команды: «Венеция» в 2025 году еще не побеждала в Серии А. В чемпионате Италии-2024/25 безвыигрышная серия команды составляет 12 матчей.

Последний раз «Венеция» завоевывала три очка в Серии А в декабре прошлого года. Тогда клуб дома взял верх над «Кальяри» со счетом 2:1.

«Болонья»

Турнирное положение: Сейчас «Болонья» в таблице располагается в топ-4. Клуб набрал 53 очка в 29 встречах. Команда нацелена в следующем сезоне завоевать путевку в Лигу чемпионов.

Прогнозы и ставки на Серию А

Последние матчи: «Болонья» в марте одержала три победы в трех матчах. Ранее команда дома блестяще разобралась с «Лацио». В ворота соперника было отправлено пять голов.

Кроме того, «Болонья» выиграла у «Кальяри» и «Вероны». В предстоящей встрече гости нацелены продлить победную серию.

Не сыграют: Кастро.

Состояние команды: «Болонья» находится в отличной форме. Команда выигрывает один матч за другим.

В Серии А у «Болоньи» уже четыре победы подряд. Клуб намерен в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов. Поэтому перед командой стоит задача набирать очки в каждой встрече.

В первом круге у «Болоньи» никаких проблем не возникло. Команда дома разгромила соперника со счетом 3:0.

Скорее всего, «Болонья» снова победит. Букмекеры уверены в успехе гостей. Вряд ли «Венеция», которая далека от оптимальной формы, сможет отобрать очки у фаворита.

Статистика для ставок

Последний раз «Венеция» завоевывала три очка в Серии А в декабре 2024 года

В чемпионате Италии у «Болоньи» зафиксированы четыре победы подряд

В первом круге «Болонья» разгромила соперника со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Болоньи» дают 1.80, а на «Венецию» — 4.60, ничью букмекеры оценивают в 3.60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.10.

Прогноз: Не стоит сомневаться в успехе «Болоньи». Гости подтвердят статус фаворита и завоюют три очка. «Венеции» не удастся преподнести сюрприз.

Ставка: победа «Болоньи» за 1.78.

Прогноз: хозяева будут рисковать, поскольку им очень нужны очки. Команды за 90 минут могут в сумме забить минимум три гола.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.10.