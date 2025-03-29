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    «Реал Сосьедад» и «Вальядолид» забьют друг другу

    Реал Сосьедад — Вальядолид: прогноз и ставка на Примеру 29 марта 2025 года

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    «Реал Сосьедад»
    29 марта в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Вальядолид». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Вальядолид», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 29 Марта 2025 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 16:00 Вальядолид

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна в этом сезоне является лишь середняком испанской Примеры.

    Сейчас в активе «королевского клуба» всего 35 очков и 12-е место в турнирной таблице.

    Реал Сосьедад — Вальядолид: коэффициенты букмекеров

    Сан-себастьянцы смогли забить всего 25 мячей, а пропустили целых 30.

    Последние матчи: в прошлых турах «бело-голубые» сыграли вничью с «Райо Вальекано» (2:2) и уступили «Севильи» (0:1).

    Также сан-себастьянский коллектив вылетел с Лиги Европы, уступив «Манчестер Юнайтед» (1:1 и 1:4).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Перед этим же «Реал Сосьедад» уступил «Барселоне» (0:4) в чемпионате и «Реалу» (0:1) в Кубке страны.

    Не сыграют: в лазарете находятся Арсен Захарян и Браис Мендес. Дисквалифицирован на эту игру Андер Барренечеа.

    Состояние команды: в этом сезоне подопечные Иманоля Альгуасиля выступают точно не так, как им хотелось бы. Пока что можно говорить о том, что «Реал Сосьедад» проваливает сезон.

    В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» занял шестое место. В этом такой результат точно не удастся повторить.

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: команда из одноимённого города является главным аутсайдером сезона.

    «Пусела» смогла набрать всего 16 очков и замыкает турнирную таблицу Примеры.

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  • 26/03/2025

    • Коллектив из Вальядолида смог забить всего 18 мячей, а пропустил целых 63.

    Последние матчи: в прошлых турах «бело-фиолетовые» проиграли «Сельте» (0:1) и «Валенсии» (1:2).

    Только до этого вальядолидцы смогли набрать очки, сыграв вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1).

    А вот перед этим вальядолидский коллектив уступил в шести играх кряду.

    Не сыграют: травмированы Андре Маркос, Андре Феррейра и Джозеф Айду.

    Состояние команды: этот сезон является для «Вальядолида» провальным. Подопечные Альваро Рубио уже одной ногой в Примере, поскольку помочь им может уже только чудо.

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    За десять туров до конца чемпионата «Вальядолид» отстает от спасительного места на 11 очков. Конечно, отыграться и спастись еще реально, но сделать это будет крайне сложно, ведь нужно побеждать, побеждать и еще раз побеждать.

    Статистика для ставок

    • «Реал Сосьедад» не может выиграть на протяжении 6 матчей

    • «Вальядолид» не выигрывает на протяжении 9 матчей

    • в последней очной игре «Вальядолид» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью 0:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.80, а победа «Вальядолида» — в 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.03 и 1.80.

    Прогноз: команды хоть и выступают не ахти, но почти всегда забивают, поэтому поставим на то, что обе забьют.

    Ставка: обе забьют за 2.55.

    Прогноз: «Реал Сосьедад» сильнее, поэтому должен прерывать свою серию и побеждать.

    Ставка: победа «Реал Сосьедада» с форой-1,5 за 2.05.

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