Реал Сосьедад
Вальядолид
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна в этом сезоне является лишь середняком испанской Примеры.
Сейчас в активе «королевского клуба» всего 35 очков и 12-е место в турнирной таблице.
Реал Сосьедад — Вальядолид: коэффициенты букмекеров
Сан-себастьянцы смогли забить всего 25 мячей, а пропустили целых 30.
Последние матчи: в прошлых турах «бело-голубые» сыграли вничью с «Райо Вальекано» (2:2) и уступили «Севильи» (0:1).
Также сан-себастьянский коллектив вылетел с Лиги Европы, уступив «Манчестер Юнайтед» (1:1 и 1:4).
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Перед этим же «Реал Сосьедад» уступил «Барселоне» (0:4) в чемпионате и «Реалу» (0:1) в Кубке страны.
Не сыграют: в лазарете находятся Арсен Захарян и Браис Мендес. Дисквалифицирован на эту игру Андер Барренечеа.
Состояние команды: в этом сезоне подопечные Иманоля Альгуасиля выступают точно не так, как им хотелось бы. Пока что можно говорить о том, что «Реал Сосьедад» проваливает сезон.
В прошлом сезоне «Реал Сосьедад» занял шестое место. В этом такой результат точно не удастся повторить.
«Вальядолид»
Турнирное положение: команда из одноимённого города является главным аутсайдером сезона.
«Пусела» смогла набрать всего 16 очков и замыкает турнирную таблицу Примеры.
Коллектив из Вальядолида смог забить всего 18 мячей, а пропустил целых 63.
Последние матчи: в прошлых турах «бело-фиолетовые» проиграли «Сельте» (0:1) и «Валенсии» (1:2).
Только до этого вальядолидцы смогли набрать очки, сыграв вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1).
А вот перед этим вальядолидский коллектив уступил в шести играх кряду.
Не сыграют: травмированы Андре Маркос, Андре Феррейра и Джозеф Айду.
Состояние команды: этот сезон является для «Вальядолида» провальным. Подопечные Альваро Рубио уже одной ногой в Примере, поскольку помочь им может уже только чудо.
За десять туров до конца чемпионата «Вальядолид» отстает от спасительного места на 11 очков. Конечно, отыграться и спастись еще реально, но сделать это будет крайне сложно, ведь нужно побеждать, побеждать и еще раз побеждать.
Статистика для ставок
- «Реал Сосьедад» не может выиграть на протяжении 6 матчей
- «Вальядолид» не выигрывает на протяжении 9 матчей
- в последней очной игре «Вальядолид» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью 0:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.80, а победа «Вальядолида» — в 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.03 и 1.80.
- 2.03Крылья Советов — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 1.93Байер — Бохум: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.17Жил Висенте — Бенфика: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
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Прогноз: команды хоть и выступают не ахти, но почти всегда забивают, поэтому поставим на то, что обе забьют.
Ставка: обе забьют за 2.55.
Прогноз: «Реал Сосьедад» сильнее, поэтому должен прерывать свою серию и побеждать.
Ставка: победа «Реал Сосьедада» с форой-1,5 за 2.05.