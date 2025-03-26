Алжир
Мозамбик
Алжир
Турнирное положение: Алжирцы нынешнюю квалификацию проводят продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Алжир в 5 турах квалификации набрал 12 очков. Причем команда забила 11 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.
Алжир — Мозамбик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Алжирцы по всем статьям переиграли Ботсвану (3:1).
При этом чуть ранее алжирцы разгромили Либерию (5:1). А вот поединок с Экваториальной Гвинеей завершился паритетом (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах Алжир добыл 4 победы. При этом игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Алжирцы лишь по дополнительным показателям опережают ближайшего преследователя. При этом команда победила в 2 своих последних матчах.
Матчи с Мозамбиком для команды традиционно складываются удачно. В обоих очных поединках Алжир обыграл соперника.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Алжирцы мотивированы закрепиться на первом месте.
Мозамбик
Турнирное положение: Мозамбикцы неплохо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем Мозамбик в 5 поединках разжился 12 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 9 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мозамбикцы нанесли поражение Уганде (3:1).
До того команда одолела сборную Гвинеи-Бисау (2:1). А вот встреча с Мали завершилась минимальной коллизией.
Вообще же, Мозамбик в 5 своих последних матчах добыл 3 виктории. Забила в них команда 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе мозамбикцы выглядят довольно выгодно. Команда победила в 2 своих последних поединках.
При этом Мозамбик имеет не столь надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 6 мячей в 5 матчах текущей квалификации.
Мозамбикцы на 5 очков опережают идущих следом гвинейцев. Вот только проблемы в созидательном плане никуда не запропастились.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом мозамбикцы способны выжать максимум из контратак.
Статистика для ставок
- Обе команды победили в 2 своих последних матчах
- Алжир не проигрывает с июня прошлого года
- Мозамбикцы еще ни разу не забивали в ворота Алжира
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.
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Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.
Мозамбик имеет проблемы в плане реализации, и вряд ли сможет дать бой лидеру.
Ставка: Фора Алжира -1.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.70