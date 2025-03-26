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    Уверенная виктория Алжира?

    Алжир — Мозамбик. Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 26 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Алжира
    Прогноз и ставки на Алжир — Мозамбик
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    Рияд Марез
    26 марта в 6-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Алжир и Мозамбик. Начало игры — в 00:00 мск. Ставка и прогноз на матч Алжир — Мозамбик, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка 26 Марта 2025 года

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    Мозамбик

  • Мапуту
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    Алжир

    Турнирное положение: Алжирцы нынешнюю квалификацию проводят продуктивно. Команда на данный момент находится на 1 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Алжир в 5 турах квалификации набрал 12 очков. Причем команда забила 11 мячей при 5 пропущенных в собственные ворота.

    Алжир — Мозамбик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Алжирцы по всем статьям переиграли Ботсвану (3:1).

    При этом чуть ранее алжирцы разгромили Либерию (5:1). А вот поединок с Экваториальной Гвинеей завершился паритетом (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Алжир добыл 4 победы. При этом игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Алжирцы лишь по дополнительным показателям опережают ближайшего преследователя. При этом команда победила в 2 своих последних матчах.

    Матчи с Мозамбиком для команды традиционно складываются удачно. В обоих очных поединках Алжир обыграл соперника.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Алжирцы мотивированы закрепиться на первом месте.

    Мозамбик

    Турнирное положение: Мозамбикцы неплохо проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем Мозамбик в 5 поединках разжился 12 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 9 результативными ударами.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Мозамбикцы нанесли поражение Уганде (3:1).

    До того команда одолела сборную Гвинеи-Бисау (2:1). А вот встреча с Мали завершилась минимальной коллизией.

    Вообще же, Мозамбик в 5 своих последних матчах добыл 3 виктории. Забила в них команда 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе мозамбикцы выглядят довольно выгодно. Команда победила в 2 своих последних поединках.

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    При этом Мозамбик имеет не столь надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 6 мячей в 5 матчах текущей квалификации.

    Мозамбикцы на 5 очков опережают идущих следом гвинейцев. Вот только проблемы в созидательном плане никуда не запропастились.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. При этом мозамбикцы способны выжать максимум из контратак.

    Статистика для ставок

    • Обе команды победили в 2 своих последних матчах

    • Алжир не проигрывает с июня прошлого года

    • Мозамбикцы еще ни разу не забивали в ворота Алжира

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Алжир — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

    Прогноз: Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.

    Мозамбик имеет проблемы в плане реализации, и вряд ли сможет дать бой лидеру.

    Ставка: Фора Алжира -1.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.70

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