24 марта в 6-м туре квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют ЦАР и Мали. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦАР — Мали, коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦАР

Турнирное положение: ЦАР нынешнюю квалификацию проводит неудачно. Команда на данный момент находится на 5 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом ЦАР в 5 турах отбора набрала лишь 4 очка. Причем команда забила 8 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провалила. ЦАР уступила сборной Мадагаскара (1:4).

При этом чуть ранее ЦАР переиграла Камерун (2:1). А вот первый поединок с тем же соперником завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах ЦАР разжилась одной викторией. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: ЦАР вряд ли может претендовать на выход на Мундиаль. При этом команда имеет весьма ненадежные тылы.

Со сборной Мали команда пересекалась лишь однажды. Полтора года назад соперники подписали мировое соглашение (1:1).

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. ЦАР постарается найти свои шансы в контригре.

Мали

Турнирное положение: Малийцы не столь уверенно проводят нынешнюю квалификацию на чемпионат мира. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем Мали в 5 стартовых турах разжилась 8 очками. При этом команда в этих матчах отличилась 8 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Мали разгромила Коморские острова (3:0).

До того команда подписала мировую с Мавританией (0:0). А вот первая встреча с тем же соперником завершилась поражением (0:1).

Вообще же, Мали в 5 своих последних матчах добыла 3 победы. Забила в них команда 10 мячей при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе малийцы выглядят весьма выгодно. Да и забивает команда в среднем чаще гола за матч.

При этом Мали имеет относительно надежные тылы. В свои ворота команда пропустила 4 раза в 5 матчах текущей квалификации.

Имея довольно крепкий по именам состав, Мали постарается пободаться за 2 позицию. Да и Камори Думбия настрелял уже 5 мячей в текущей квалификации.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Малийцы намерены подтянуться к дуэту лидеров группы.

Статистика для ставок

Малийцы пропускают в среднем реже гола за матч

ЦАР в среднем пропускает чаще 2 мячей за матч

Малийцы не пропускают 2 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Мали — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 4.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.83.

Прогноз: Номинальные гости достаточно сильны в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Сборная Мали явно намерена побороться за второе место в группе, да и ЦАР пропускает слишком часто.

Ставка: Фора Мали -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.03