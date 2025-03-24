24 марта во 2-м туре европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Босния и Герцеговина и Кипр. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Босния и Герцеговина — Кипр, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: боснийцы успешно стартовали в квалификации на чемпионат мира.

Сейчас в активе «сине-жёлтых» три очка и второе место в своей группе.

Главная команда Боснии и Герцеговины до этого неудачно выступила в Лиге наций и вылетела в Лигу В.

Последние матчи: в этом месяце «лилии» уже успели победить на выезде Румынию (1:0).

До этого же в ноябре Босния и Герцеговина сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и уступила Германии (0:7).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Перед этим сборная Боснии и Герцеговины также проиграла Венгрии (0:2) и Германии (1:2).

Не сыграют: все футболисты, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

Состояние команды: «драконы» являются достаточно крепкой командой, с которой точно никому не бывает просто. Подопечные Сергея Барбареза попали в такую группу, из которой реально выйти на чемпионат мира. За это команда и будет бороться до последнего. Тем более боснийцы уже стартовали крайне удачно, обыграв одних из конкурентов на выезде.

Кипр

Турнирное положение: кипрская национальная команда тоже взяла удачный старт в квалификации.

Сейчас в активе киприотов три очка и первая строчка в турнирной таблице.

Главная команда Кипра до этого набрала шесть очков, стала третьей в своей группе и осталась в Лиге С Лиги наций.

Последние матчи: в марте Кипр уже успел переиграть Сан-Марино (2:0).

В ноябре в рамках Лиги наций островитяне проиграли Румынии (1:4), но выиграли у Литвы (2:1).

До этого же сборная Кипра уступила Косово (0:3) и Румынии (0:3).

Не сыграют: все готовы к матчу.

Состояние команды: подопечные Темури Кецбаи вряд ли будут претендовать на выход на чемпионат мира. Команда у Кипра слабенькая и никогда не хватает звезд с неба.

Конечно, киприоты обойдут Сан-Марино, но с большой долей вероятности займут четвертое место в турнирной таблице группы.

Статистика для ставок

сборная Боснии и Герцеговины выиграла только 1 из последних 13 матчей

сборная Кипра 10 матчей не играет вничью

в последнем очном матче в 2017 году Кипр одолел Боснию и Герцеговину со счетом 3:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Босния и Герцеговина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.90, а победа Кипра — в 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.

Прогноз: боснийцы в последнее время почти всегда пропускают, а вот киприоты забивают, поэтому поставим, что обе команды смогут забить.

Ставка: обе забьют за 2.35.

Прогноз: хозяева выглядят на порядок сильнее гостей и, по идее, должны уверенно побеждать.

Ставка: победа Боснии и Герцеговины с форой-2 за 2.25.