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    Босния и Герцеговина и забьет, и пропустит

    Босния и Герцеговина — Кипр: прогноз и ставка на ЧМ-2026 24 марта 2025 года

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    Эдин Джеко (сборная Боснии и Герцеговины)
    24 марта во 2-м туре европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Босния и Герцеговина и Кипр. Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Босния и Герцеговина — Кипр, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа H 24 Марта 2025 года

    Босния и Герцеговина

  • Сараево
    •  Босния и Герцеговина 22:45 Кипр

    Кипр

  • Никосия
    •

    Босния и Герцеговина

    Турнирное положение: боснийцы успешно стартовали в квалификации на чемпионат мира.

    Сейчас в активе «сине-жёлтых» три очка и второе место в своей группе.

    Босния и Герцеговина — Кипр: коэффициенты букмекеров

    Главная команда Боснии и Герцеговины до этого неудачно выступила в Лиге наций и вылетела в Лигу В.

    Последние матчи: в этом месяце «лилии» уже успели победить на выезде Румынию (1:0).

    До этого же в ноябре Босния и Герцеговина сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и уступила Германии (0:7).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Перед этим сборная Боснии и Герцеговины также проиграла Венгрии (0:2) и Германии (1:2).

    Не сыграют: все футболисты, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.

    Состояние команды: «драконы» являются достаточно крепкой командой, с которой точно никому не бывает просто. Подопечные Сергея Барбареза попали в такую группу, из которой реально выйти на чемпионат мира. За это команда и будет бороться до последнего. Тем более боснийцы уже стартовали крайне удачно, обыграв одних из конкурентов на выезде.

    Кипр

    Турнирное положение: кипрская национальная команда тоже взяла удачный старт в квалификации.

    Сейчас в активе киприотов три очка и первая строчка в турнирной таблице.

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    • Главная команда Кипра до этого набрала шесть очков, стала третьей в своей группе и осталась в Лиге С Лиги наций.

    Последние матчи: в марте Кипр уже успел переиграть Сан-Марино (2:0).

    В ноябре в рамках Лиги наций островитяне проиграли Румынии (1:4), но выиграли у Литвы (2:1).

    До этого же сборная Кипра уступила Косово (0:3) и Румынии (0:3).

    Не сыграют: все готовы к матчу.

    Состояние команды: подопечные Темури Кецбаи вряд ли будут претендовать на выход на чемпионат мира. Команда у Кипра слабенькая и никогда не хватает звезд с неба.

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    Конечно, киприоты обойдут Сан-Марино, но с большой долей вероятности займут четвертое место в турнирной таблице группы.

    Статистика для ставок

    • сборная Боснии и Герцеговины выиграла только 1 из последних 13 матчей

    • сборная Кипра 10 матчей не играет вничью

    • в последнем очном матче в 2017 году Кипр одолел Боснию и Герцеговину со счетом 3:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Босния и Герцеговина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.90, а победа Кипра — в 15.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: боснийцы в последнее время почти всегда пропускают, а вот киприоты забивают, поэтому поставим, что обе команды смогут забить.

    Ставка: обе забьют за 2.35.

    Прогноз: хозяева выглядят на порядок сильнее гостей и, по идее, должны уверенно побеждать.

    Ставка: победа Боснии и Герцеговины с форой-2 за 2.25.

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    Босния и Герцеговина — Кипр: прогноз и ставка за 2.35, статистика, коэффициенты матча 24.03.202522:45. Босния и Герцеговина и забьет, и пропустит
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