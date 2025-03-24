Босния и Герцеговина
Кипр
Босния и Герцеговина
Турнирное положение: боснийцы успешно стартовали в квалификации на чемпионат мира.
Сейчас в активе «сине-жёлтых» три очка и второе место в своей группе.
Босния и Герцеговина — Кипр: коэффициенты букмекеров
Главная команда Боснии и Герцеговины до этого неудачно выступила в Лиге наций и вылетела в Лигу В.
Последние матчи: в этом месяце «лилии» уже успели победить на выезде Румынию (1:0).
До этого же в ноябре Босния и Герцеговина сыграла вничью с Нидерландами (1:1) и уступила Германии (0:7).
Перед этим сборная Боснии и Герцеговины также проиграла Венгрии (0:2) и Германии (1:2).
Не сыграют: все футболисты, которые прибыли в расположение команды, готовы к игре.
Состояние команды: «драконы» являются достаточно крепкой командой, с которой точно никому не бывает просто. Подопечные Сергея Барбареза попали в такую группу, из которой реально выйти на чемпионат мира. За это команда и будет бороться до последнего. Тем более боснийцы уже стартовали крайне удачно, обыграв одних из конкурентов на выезде.
Кипр
Турнирное положение: кипрская национальная команда тоже взяла удачный старт в квалификации.
Сейчас в активе киприотов три очка и первая строчка в турнирной таблице.
Главная команда Кипра до этого набрала шесть очков, стала третьей в своей группе и осталась в Лиге С Лиги наций.
Последние матчи: в марте Кипр уже успел переиграть Сан-Марино (2:0).
В ноябре в рамках Лиги наций островитяне проиграли Румынии (1:4), но выиграли у Литвы (2:1).
До этого же сборная Кипра уступила Косово (0:3) и Румынии (0:3).
Не сыграют: все готовы к матчу.
Состояние команды: подопечные Темури Кецбаи вряд ли будут претендовать на выход на чемпионат мира. Команда у Кипра слабенькая и никогда не хватает звезд с неба.
Конечно, киприоты обойдут Сан-Марино, но с большой долей вероятности займут четвертое место в турнирной таблице группы.
Статистика для ставок
- сборная Боснии и Герцеговины выиграла только 1 из последних 13 матчей
- сборная Кипра 10 матчей не играет вничью
- в последнем очном матче в 2017 году Кипр одолел Боснию и Герцеговину со счетом 3:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Босния и Герцеговина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 5.90, а победа Кипра — в 15.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.65 и 2.25.
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Прогноз: боснийцы в последнее время почти всегда пропускают, а вот киприоты забивают, поэтому поставим, что обе команды смогут забить.
Ставка: обе забьют за 2.35.
Прогноз: хозяева выглядят на порядок сильнее гостей и, по идее, должны уверенно побеждать.
Ставка: победа Боснии и Герцеговины с форой-2 за 2.25.