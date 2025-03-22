Люксембург
Швеция
Люксембург
Турнирное положение: Люксембуржцы ужасно выступили в последней Лиге наций. В своем квартете они финишировали на 4 месте.
При этом Люксембург в 6 матчах набрал всего 3 очка. Причем в тех поединках команда пропустила 7 мячей.
Люксембург — Швеция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Люксембуржцы расписали мировую с Северной Ирландией (2:2).
При этом чуть ранее люксембуржцы уступили Болгарии (0:1). А вот поединок с Белоруссией завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Люксембург разжился 3 ничьими. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Люксембуржцы слабовато выглядят в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.
Матчи со Швецией для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков Люксембург уступил 4 раза при одной ничьей.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. Люксембуржцы явно не боятся «тре крунур».
Швеция
Турнирное положение: Шведы традиционно крепки. В последней Лиге наций команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы своего квартета.
Причем Швеция в 6 турах набрала 16 очков. При этом команда в этих матчах отличилась 19 точными выстрелами.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла викторию. Швеция разгромила Азербайджан (6:0).
До того команда нанесла поражение Словакии (2:1). Да и встреча с Эстонией завершилась уверенной викторией (3:0).
Вообще же, Швеция в 5 своих последних матчах победила 4 раза. Забила в них команда 16 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе шведы выглядят весьма уверенно. При этом команда победила в 3 своих последних матчах.
К слову, последний раз «тре крунур» проиграли еще в июне прошлого года. Да и подбор игроков у команды на зависть многим.
Имея весьма приличный по именам состав, Швеция постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и оппонента нельзя назвать безгрешным.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Виктор Дьёкереш и Александер Исак устроят у ворот соперника настоящий круговорот.
Статистика для ставок
- Шведы победили в 3 своих последних матчах
- Люксембург не побеждает уже год
- Люксембуржцы еще ни разу не обыгрывали шведов
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Швеция — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.
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Прогноз: Шведы выглядят на голову сильнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и шведы весьма сильны в плане реализации.
Ставка: Фора Швеции -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.38