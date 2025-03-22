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    Швеция не заметит люксембуржцев

    Люксембург — Швеция: Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 22 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Люксембург — Швеция
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    Виктор Дьёкереш
    22 марта в международном товарищеском матче по футболу сыграют Люксембург и Швеция. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Люксембург — Швеция, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 22 Марта 2025 года

    Люксембург

  • Люксембург
    •  Люксембург 20:00 Швеция

    Швеция

  • Стокгольм
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    Люксембург

    Турнирное положение: Люксембуржцы ужасно выступили в последней Лиге наций. В своем квартете они финишировали на 4 месте.

    При этом Люксембург в 6 матчах набрал всего 3 очка. Причем в тех поединках команда пропустила 7 мячей.

    Люксембург — Швеция: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. Люксембуржцы расписали мировую с Северной Ирландией (2:2).

    При этом чуть ранее люксембуржцы уступили Болгарии (0:1). А вот поединок с Белоруссией завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Люксембург разжился 3 ничьими. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Люксембуржцы слабовато выглядят в плане реализации. При этом команда имеет вполне качественный подбор атакующих исполнителей.

    Матчи со Швецией для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков Люксембург уступил 4 раза при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут пытаться навязать сопернику свою игру. Люксембуржцы явно не боятся «тре крунур».

    Швеция

    Турнирное положение: Шведы традиционно крепки. В последней Лиге наций команда финишировала на 1 строчке турнирной таблицы своего квартета.

    Причем Швеция в 6 турах набрала 16 очков. При этом команда в этих матчах отличилась 19 точными выстрелами.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла викторию. Швеция разгромила Азербайджан (6:0).

    До того команда нанесла поражение Словакии (2:1). Да и встреча с Эстонией завершилась уверенной викторией (3:0).

    Вообще же, Швеция в 5 своих последних матчах победила 4 раза. Забила в них команда 16 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе шведы выглядят весьма уверенно. При этом команда победила в 3 своих последних матчах.

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    К слову, последний раз «тре крунур» проиграли еще в июне прошлого года. Да и подбор игроков у команды на зависть многим.

    Имея весьма приличный по именам состав, Швеция постарается сыграть как можно агрессивнее. Да и оппонента нельзя назвать безгрешным.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Виктор Дьёкереш и Александер Исак устроят у ворот соперника настоящий круговорот.

    Статистика для ставок

    • Шведы победили в 3 своих последних матчах

    • Люксембург не побеждает уже год

    • Люксембуржцы еще ни разу не обыгрывали шведов

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Швеция — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 6.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

    Прогноз: Шведы выглядят на голову сильнее соперника, и явно будут максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева крайне нестабильны, да и шведы весьма сильны в плане реализации.

    Ставка: Фора Швеции -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.38

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