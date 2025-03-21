21 марта в 13-м туре южноамериканской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Парагвай и Чили. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Парагвай — Чили, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Парагвай

Турнирное положение: Парагвай по итогам 12-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает шестую позицию в зоне прямого выхода на ЧМ-2026 (топ-6) с 17-ю очками.

Команда на четыре балла опережает седьмую строчку, которая позволяет сыграть в плей-офф за попадание на мундиаль, а также на пять пунктов — восьмое место, которое оставляет за бортом финальной части турнира.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках прошлого тура отборочного цикла сборная на выезде разошлась мировой с Боливией — 2:2.

Перед этим в предыдущем туре южноамериканской квалификации коллектив набрал максимум очков, когда в домашних стенах сенсационно обыграл Аргентину с результатом 2:1.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Парагвай не проиграл, а в пяти последних поединках выиграл трижды.

Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на победу, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, ведь нынешний соперник демонстрирует неплохую форму.

Антонио Санабрия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Чили

Турнирное положение: Чили по итогам шести туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает предпоследнюю, девятую позицию с девятью очками в активе.

Команда находится вне зоны выхода в финальную часть мундиаля (топ-6) и уступает ей восемь очков, тогда как от седьмого места, которое дает возможность сыграть в плей-офф, ее отделяют четыре балла.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле одержала разгромную победу над Панамой (6:1).

Перед этим коллектив с результатом 4:2 также в домашних стенах одержал победу над Венесуэлой в рамках 12-го тура квалификации на чемпионат мира 2026 года.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Чили не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле против соперника, который и сам демонстрирует неплохие результаты.

Эдуардо Варгас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах Парагвая забивали обе команды

в шести из семи последних матчей Чили забивали больше 2,5 голов

в трех последних матчах Чили не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.77. Ничья — в 3.35, успех Чили — в 5.30.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.55 и 1.52.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.35.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей Чили.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.55