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    Улучшит ли Чили позиции в отборе на ЧМ-2026?

    Парагвай — Чили. Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 21 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Парагвая Прогнозы на сборную Чили
    Прогноз и ставки на Парагвай — Чили
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    Эдуардо Варгас
    21 марта в 13-м туре южноамериканской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Парагвай и Чили. Начало игры — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч Парагвай — Чили, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 21 Марта 2025 года

    Парагвай

  • Асунсьон
    •  Парагвай 02:00 Чили

    Чили

  • Сантьяго
    •

    Парагвай

    Турнирное положение: Парагвай по итогам 12-ти туров квалификации на чемпионат мира занимает шестую позицию в зоне прямого выхода на ЧМ-2026 (топ-6) с 17-ю очками.

    Команда на четыре балла опережает седьмую строчку, которая позволяет сыграть в плей-офф за попадание на мундиаль, а также на пять пунктов — восьмое место, которое оставляет за бортом финальной части турнира.

    Парагвай — Чили: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках прошлого тура отборочного цикла сборная на выезде разошлась мировой с Боливией — 2:2.

    Перед этим в предыдущем туре южноамериканской квалификации коллектив набрал максимум очков, когда в домашних стенах сенсационно обыграл Аргентину с результатом 2:1.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на отбор на ЧМ-2026, Парагвай не проиграл, а в пяти последних поединках выиграл трижды.

    Такая форма говорит о хороших шансах хозяев на победу, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, ведь нынешний соперник демонстрирует неплохую форму.

    Антонио Санабрия — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

    Чили

    Турнирное положение: Чили по итогам шести туров квалификации на чемпионат мира 2026 года занимает предпоследнюю, девятую позицию с девятью очками в активе.

    Команда находится вне зоны выхода в финальную часть мундиаля (топ-6) и уступает ей восемь очков, тогда как от седьмого места, которое дает возможность сыграть в плей-офф, ее отделяют четыре балла.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле одержала разгромную победу над Панамой (6:1).

    Перед этим коллектив с результатом 4:2 также в домашних стенах одержал победу над Венесуэлой в рамках 12-го тура квалификации на чемпионат мира 2026 года.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Чили не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле против соперника, который и сам демонстрирует неплохие результаты.

    Эдуардо Варгас — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах Парагвая забивали обе команды

    • в шести из семи последних матчей Чили забивали больше 2,5 голов

    • в трех последних матчах Чили не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Парагвай — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.77. Ничья — в 3.35, успех Чили — в 5.30.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.55 и 1.52.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    При этом в двух последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.35.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в шести из семи последних матчей Чили.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.55

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