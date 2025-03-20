Турция
Венгрия
Турция
Турнирное положение: Турция по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, поэтому и обеспечила себе выступление в стыковых матчах.
Команда набрала 11 баллов благодаря победам над Исландией (3:1) и Черногорией (1:0) дома, Исландией (4:2) на выезде, а также двум ничьим со счетом 0:0 с Уэльсом.
Турция — Венгрия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках заключительного, шестого тура группового этапа Турция на чужом поле проиграла Черногории (1:3).
Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив разошелся мировой с Уэльсом в домашних стенах, в которой соперники не смогли отличиться голами — 0:0.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, Турция выиграла лишь три раза при двух поражениях и двух ничьих.
Такие результаты вроде бы сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, тем не менее, форма соперника уж точно не убеждает в том, что они низкие.
Керем Актюркоглу — лучший бомбардир команды в Лиге наций с четырьмя голами.
Венгрия
Турнирное положение: Венгрия по итогам группового раунда элитного дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего и вынуждена выступать в плей-офф.
Команда набрала шесть баллов благодаря победе над Боснией и Герцеговиной (2:0) на выезде, а также домашним ничьим с нею же (0:0), а также Германией (1:1) и Нидерландам (1:1).
Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на последний тур группы Лиги наций, Венгрия на своем поле как раз и разошлась миром с Германией (1:1).
Перед этим в рамках предпоследнего тура этой же стадии турнира коллектив остался без очков, потерпев разгром от Нидерландов на чужом поле со счетом 0:4.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти предыдущих матчах в разных турнирах Венгрия проиграла лишь раз, а в шести последних поединках победила только однажды.
Такие результаты сулят гостям неплохие шансы пусть и не на победу, но по крайней мере, на ничью, хотя добиться такого исхода на чужом поле против сильного соперника будет, безусловно, непросто.
Доминик Собослаи — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги наций с тремя голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей Турции забивали больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей Турции забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей Венгрия не проиграла.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: Турция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.60, победа Венгрии — в 5.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.68.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.
И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей было иначе, результативность поединков фаворита игры должна стать решающим фактором.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей Турции.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55