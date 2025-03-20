20 марта в первом матче плей-офф Лиги наций Турция на своем поле сыграет против Венгрии. Начало игры — в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Турция — Венгрия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Турция

Турнирное положение: Турция по итогам группового раунда второго дивизиона Лиги наций заняла вторую позицию, поэтому и обеспечила себе выступление в стыковых матчах.

Команда набрала 11 баллов благодаря победам над Исландией (3:1) и Черногорией (1:0) дома, Исландией (4:2) на выезде, а также двум ничьим со счетом 0:0 с Уэльсом.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках заключительного, шестого тура группового этапа Турция на чужом поле проиграла Черногории (1:3).

Перед этим в предпоследнем туре этой же стадии турнира коллектив разошелся мировой с Уэльсом в домашних стенах, в которой соперники не смогли отличиться голами — 0:0.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на разные турниры, Турция выиграла лишь три раза при двух поражениях и двух ничьих.

Такие результаты вроде бы сулят хозяевам не лучшие шансы на победу, пусть даже и на своем поле, тем не менее, форма соперника уж точно не убеждает в том, что они низкие.

Керем Актюркоглу — лучший бомбардир команды в Лиге наций с четырьмя голами.

Венгрия

Турнирное положение: Венгрия по итогам группового раунда элитного дивизиона Лиги наций заняла третью позицию, из-за чего и вынуждена выступать в плей-офф.

Команда набрала шесть баллов благодаря победе над Боснией и Герцеговиной (2:0) на выезде, а также домашним ничьим с нею же (0:0), а также Германией (1:1) и Нидерландам (1:1).

Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на последний тур группы Лиги наций, Венгрия на своем поле как раз и разошлась миром с Германией (1:1).

Перед этим в рамках предпоследнего тура этой же стадии турнира коллектив остался без очков, потерпев разгром от Нидерландов на чужом поле со счетом 0:4.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти предыдущих матчах в разных турнирах Венгрия проиграла лишь раз, а в шести последних поединках победила только однажды.

Такие результаты сулят гостям неплохие шансы пусть и не на победу, но по крайней мере, на ничью, хотя добиться такого исхода на чужом поле против сильного соперника будет, безусловно, непросто.

Доминик Собослаи — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги наций с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей Турции забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей Турции забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей Венгрия не проиграла.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Турция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.78. Ничья — в 3.60, победа Венгрии — в 5.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.68.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

И хотя в четырех из пяти последних матчей гостей было иначе, результативность поединков фаворита игры должна стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей Турции.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.55