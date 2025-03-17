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    «Палмейрас» — «Коринтианс»: Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат штата Паулиста, 17 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Коринтианс»
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    «Палмейрас»
    17 марта в первом финальном поединке чемпионата штата Паулиста «Палмейрас» примет дома «Коринтианс». Начало — в 00:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Коринтианс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Палмейрас»

    Путь к финалу: Клуб из города Сан-Паулу на групповом этапе данного турнира финишировал на третьем месте, набрав 23 очка в 12 поединках.

    В четвертьфинале «Палмейрас» разгромил «Сан-Бернардо» со счетом 3:0, а в полуфинале скромно выиграл у «Сан-Паулу» со счетом 1:0.

    Последние матчи: «Поросята» вышли победителями из четырех своих предыдущих встреч. Причем в трех из них они отправляли в ворота соперников по три мяча. И за все это время они в двух случаях смогли сохранить свои ворота на замке. В своей последней проведенной игре они обыграли дома 1:0 «Сан-Паулу».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Палмейрас» к данному поединку подходит с 10-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписал четыре мировых исхода и шесть раз выходил победителем. Проиграли же «зеленые» всего один поединок из 14 предыдущих с учетом всех соревнований. И отметим, что за весь этот 14-матчевый период коллектив только в двух случаях уходил с поля без результативных действий.

    «Коринтианс»

    Путь к финалу: Данный коллектив стал победителем группового этапа этого турнира, набрав 27 баллов в 12 играх.

    На стадии плей-офф «Коринтианс» в 1/4 финала прошел «Мрассол» 2:0, а в полуфинале справился с «Сантосом» — 2:1.

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    • Последние матчи: «Всемогущие» в преддверии данного поединка смогли на своем поле обыграть эквадорский клуб «Барселона Гуаякиль» со счетом 2:0 в ответном поединке финальной стадии отбора Кубка Либертадорес, но дальше не прошли, так как в гостях уступили со счетом 0:3. Между этими играми они одолели «Сантос» 2:1.

    Не сыграют: Особых проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «Коринтианс» за 14 предыдущих встреч с учетом всех турниров потерпел только одно фиаско, проиграв в квалификации Кубка Либертадорес эквадорскому клубу. В остальных же 13 матчах данного отрезка «черно-белые» еще четыре раза сыграли вничью и отпраздновали девять викторий. И только в одном поединке из этих 14 команда уходила с поля без забитого гола.

    Статистика для ставок

    • В этом турнире данные команды сыграли вничью 1:1 на поле «Палмейраса»

    • А в прошлом чемпионате Бразилии они обменялись домашними викториями по 2:0

    • Четыре из семи очных противостояний между данными командами завершились миром

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Палмейраса» — 1.67, победа «Коринтианса» — 5.10, ничья — 3.48.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.06 и 1.69 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что как и на групповой стадии эти команды смогут обменяться голами. Да к тому же на это указывает отличная результативность данных команд.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.01.

    Прогноз: И также поставим еще на то, что «Коринтианс» удачно проведет поединок и сможет здесь не проиграть.

    Ставка: Х2 за 2.10.

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    «Палмейрас» — «Коринтианс»: прогноз и ставка за 2.01, статистика, коэффициенты матча 17.03.202500:30. Команды все интересное отложат на ответный матч
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