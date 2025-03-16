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    «Монпелье» — «Сент-Этьен». Ставка (к. 2.63) и прогноз на футбол, Лига 1, 16 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Сент-Этьен»
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    «Сент-Этьен»
    16 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монпелье» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Сент-Этьен», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Марта 2025 года

    Монпелье

  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 19:15 Сент-Этьен

    Сент-Этьен

  • Франция. Лига 1
    •

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Монпелье» нынче твердо стоит на вылет. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.

    При этом «Монпелье» на 7 очков отстает от спасительного 15 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 59 мячей в 25 матчах.

    Монпелье — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. С минимальным счетом она уступила «Лиллю».

    До того команда была разгромлена «Ренном» (0:4). При этом чуть ранее она уступила еще и «Ницце» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 5 раз. В этих поединках «Монпелье» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 13.

    Не сыграют: Бечир Омерагич — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Монпелье» уступил в 6 своих последних матчах. Да и настреляла команда лишь 21 мяч в 25 поединках Лиги 1.

    Матчи с «зелёными» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монпелье» победил 1 раз при 4 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда твердо намерена прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.

    «Сент-Этьен»

    Турнирное положение: «Зелёные» сражаются за выживание в Лиге 1. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Сент-Этьен» на 2 зачетных балла отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 57 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Зелёные» расписали паритет с «Гавром» (1:1).

    До того команда вчистую уступила «Ницце» (1:3). А вот поединок с «Анже» завершился боевой ничьей (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Этьен» добыл 2 паритета. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 14 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Зелёные» не могут победить уже больше 2 месяцев. Да и пропускает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

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    При этом «Сент-Этьен» не особо преуспевает в плане реализации. «Зелёные» настреляли 25 мячей в 25 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Все основные исполнители в строю и мотивированы выбраться из зоны вылета.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Зелёные» постараются найти свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • Обе команды пропускают в среднем чаще 2 мячей за матч

    • «Сент-Этьен» в 3 последних очных встречах переиграл «паладинов»

    • «Монпелье» проиграл в 6 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Обе команды максимально мотивированы выбраться из зоны вылета, так что явно будут активны в атаке.

    И те, и другие имеют крайне ненадежные тылы, которые и на сей раз наверняка совершат результативные сбои.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.50

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    «Монпелье» — «Сент-Этьен»: прогноз и ставка за 2.63, статистика, коэффициенты матча 16.03.202519:15. Давайте поставим на голевое шоу?!
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