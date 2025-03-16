Монпелье
Сент-Этьен
«Монпелье»
Турнирное положение: «Монпелье» нынче твердо стоит на вылет. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.
При этом «Монпелье» на 7 очков отстает от спасительного 15 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 59 мячей в 25 матчах.
Монпелье — Сент-Этьен: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. С минимальным счетом она уступила «Лиллю».
До того команда была разгромлена «Ренном» (0:4). При этом чуть ранее она уступила еще и «Ницце» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 5 раз. В этих поединках «Монпелье» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 13.
Не сыграют: Бечир Омерагич — травмирован.
Состояние команды: «Монпелье» уступил в 6 своих последних матчах. Да и настреляла команда лишь 21 мяч в 25 поединках Лиги 1.
Матчи с «зелёными» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монпелье» победил 1 раз при 4 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда твердо намерена прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.
«Сент-Этьен»
Турнирное положение: «Зелёные» сражаются за выживание в Лиге 1. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Сент-Этьен» на 2 зачетных балла отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 57 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Зелёные» расписали паритет с «Гавром» (1:1).
До того команда вчистую уступила «Ницце» (1:3). А вот поединок с «Анже» завершился боевой ничьей (3:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Этьен» добыл 2 паритета. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 14 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Зелёные» не могут победить уже больше 2 месяцев. Да и пропускает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.
При этом «Сент-Этьен» не особо преуспевает в плане реализации. «Зелёные» настреляли 25 мячей в 25 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Все основные исполнители в строю и мотивированы выбраться из зоны вылета.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Зелёные» постараются найти свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- Обе команды пропускают в среднем чаще 2 мячей за матч
- «Сент-Этьен» в 3 последних очных встречах переиграл «паладинов»
- «Монпелье» проиграл в 6 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 3.20Спартак — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 19:45
- 2.20Атлетико — Барселона: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 2.60Ростов — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: Обе команды максимально мотивированы выбраться из зоны вылета, так что явно будут активны в атаке.
И те, и другие имеют крайне ненадежные тылы, которые и на сей раз наверняка совершат результативные сбои.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.50