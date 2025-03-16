16 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монпелье» и «Сент-Этьен». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Сент-Этьен», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Монпелье»

Турнирное положение: «Монпелье» нынче твердо стоит на вылет. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.

При этом «Монпелье» на 7 очков отстает от спасительного 15 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 59 мячей в 25 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. С минимальным счетом она уступила «Лиллю».

До того команда была разгромлена «Ренном» (0:4). При этом чуть ранее она уступила еще и «Ницце» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 5 раз. В этих поединках «Монпелье» забил 1 мяч, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: Бечир Омерагич — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Монпелье» уступил в 6 своих последних матчах. Да и настреляла команда лишь 21 мяч в 25 поединках Лиги 1.

Матчи с «зелёными» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Монпелье» победил 1 раз при 4 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команда твердо намерена прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.

«Сент-Этьен»

Турнирное положение: «Зелёные» сражаются за выживание в Лиге 1. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Сент-Этьен» на 2 зачетных балла отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 57 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл. «Зелёные» расписали паритет с «Гавром» (1:1).

До того команда вчистую уступила «Ницце» (1:3). А вот поединок с «Анже» завершился боевой ничьей (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сент-Этьен» добыл 2 паритета. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 14 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Зелёные» не могут победить уже больше 2 месяцев. Да и пропускает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.

При этом «Сент-Этьен» не особо преуспевает в плане реализации. «Зелёные» настреляли 25 мячей в 25 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче достаточно позитивная ситуация. Все основные исполнители в строю и мотивированы выбраться из зоны вылета.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Зелёные» постараются найти свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

Обе команды пропускают в среднем чаще 2 мячей за матч

«Сент-Этьен» в 3 последних очных встречах переиграл «паладинов»

«Монпелье» проиграл в 6 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Монпелье» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Обе команды максимально мотивированы выбраться из зоны вылета, так что явно будут активны в атаке.

И те, и другие имеют крайне ненадежные тылы, которые и на сей раз наверняка совершат результативные сбои.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.50