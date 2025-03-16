Лион
Гавр
«Лион»
Турнирное положение: «Ткачи» бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.
При этом «Лион» на 2 зачетных балла отстает от искомого 4 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 25 матчах.
Лион — Гавр: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ткачи» разгромили ФКСБ (4:0).
До того команда нанесла поражение «Ницце» (2:0). При этом чуть ранее она уверенно переиграла тот же ФКСБ (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Лион» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ткачи» относительно неплохо атакуют. Команда настреляла 46 мячей в 25 поединках Лиги 1.
Матчи с «Гавром» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Лион» победил 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент слишком часто пропускает.
«Гавр»
Турнирное положение: «Небесные» сражаются за выживание в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
Причем «Гавр» на один зачетный балл отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 51 мяч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Небесные» подписали мировую с «Сент-Этьеном» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Лансу» (4:3). А вот поединок с «Тулузой» завершился зычной коллизией (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 12 пропущенных.
Не сыграют: Аруна Санганте — травмирован.
Состояние команды: «Небесные» проводят крайне нестабильный игровой цикл. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.
При этом «Гавр» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Небесные» настреляли 24 мяча в 25 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Плюс ко всему, вернулся в строй российский хавбек Далер Кузяев.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Небесные» постараются преуспеть в контратаках.
Статистика для ставок
- «Лион» победил в 4 последних матчах
- «Гавр» в среднем пропускает 2 гола за матч
- «Небесные» забивают в среднем фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.45.
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Прогноз: «Ткачи» выглядят монолитнее соперника, имеющего проблемы в плане надежности тылов.
Лионцы бьются за попадание в Лигу чемпионов, и наверняка максимально активно понесутся в атаку.
Ставка: Фора «Лиона» -1.5 за 2.04.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25