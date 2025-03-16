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    «Ткачи» не заметят «Гавр»

    «Лион» — «Гавр»: прогноз на чемпионат Франции по футболу 16 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Гавр»
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    Жорж Микаутадзе
    16 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Гавр». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Гавр», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Марта 2025 года

    Лион

  • Лион
    •  Лион 17:00 Гавр

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •

    «Лион»

    Турнирное положение: «Ткачи» бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Лион» на 2 зачетных балла отстает от искомого 4 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 25 матчах.

    Лион — Гавр: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ткачи» разгромили ФКСБ (4:0).

    До того команда нанесла поражение «Ницце» (2:0). При этом чуть ранее она уверенно переиграла тот же ФКСБ (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Лион» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Ткачи» относительно неплохо атакуют. Команда настреляла 46 мячей в 25 поединках Лиги 1.

    Матчи с «Гавром» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Лион» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент слишком часто пропускает.

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Небесные» сражаются за выживание в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

    Причем «Гавр» на один зачетный балл отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 51 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Небесные» подписали мировую с «Сент-Этьеном» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Лансу» (4:3). А вот поединок с «Тулузой» завершился зычной коллизией (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 12 пропущенных.

    Не сыграют: Аруна Санганте — травмирован.

    Состояние команды: «Небесные» проводят крайне нестабильный игровой цикл. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

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    При этом «Гавр» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Небесные» настреляли 24 мяча в 25 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Плюс ко всему, вернулся в строй российский хавбек Далер Кузяев.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Небесные» постараются преуспеть в контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Лион» победил в 4 последних матчах

    • «Гавр» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Небесные» забивают в среднем фактически гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.45.

    Прогноз: «Ткачи» выглядят монолитнее соперника, имеющего проблемы в плане надежности тылов.

    Лионцы бьются за попадание в Лигу чемпионов, и наверняка максимально активно понесутся в атаку.

    Ставка: Фора «Лиона» -1.5 за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

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