16 марта в 26-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Лион» и «Гавр». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Лион» — «Гавр», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» бьются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 6 место в турнирной таблице.

При этом «Лион» на 2 зачетных балла отстает от искомого 4 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 31 мяч в 25 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ткачи» разгромили ФКСБ (4:0).

До того команда нанесла поражение «Ницце» (2:0). При этом чуть ранее она уверенно переиграла тот же ФКСБ (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Лион» забил 13 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Ткачи» относительно неплохо атакуют. Команда настреляла 46 мячей в 25 поединках Лиги 1.

Матчи с «Гавром» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Лион» победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Тем паче, оппонент слишком часто пропускает.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» сражаются за выживание в элитном дивизионе. Ныне команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

Причем «Гавр» на один зачетный балл отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 51 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. «Небесные» подписали мировую с «Сент-Этьеном» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Лансу» (4:3). А вот поединок с «Тулузой» завершился зычной коллизией (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Гавр» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 12 пропущенных.

Не сыграют: Аруна Санганте — травмирован.

Состояние команды: «Небесные» проводят крайне нестабильный игровой цикл. Команда в среднем пропускает 2 гола за матч.

При этом «Гавр» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Небесные» настреляли 24 мяча в 25 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Плюс ко всему, вернулся в строй российский хавбек Далер Кузяев.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Небесные» постараются преуспеть в контратаках.

Статистика для ставок

«Лион» победил в 4 последних матчах

«Гавр» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Небесные» забивают в среднем фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.36. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.49 и 2.45.

Прогноз: «Ткачи» выглядят монолитнее соперника, имеющего проблемы в плане надежности тылов.

Лионцы бьются за попадание в Лигу чемпионов, и наверняка максимально активно понесутся в атаку.

Ставка: Фора «Лиона» -1.5 за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25