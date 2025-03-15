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    Команду Гвардиолы устроит только победа

    Манчестер Сити — Брайтон: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Брайтон»
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    Эрлинг Холанн
    15 марта в 29-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Брайтон». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Марта 2025 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 18:00 Брайтон энд Хоув Альбион

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
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    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: сейчас команда Хосепа Гвардиолы идет на пятом месте в таблице АПЛ с 47 очками.

    Последние матчи: в 28-м туре «Манчестер Сити» проиграл в гостях прямому конкуренту «Ноттингем Форест» со счетом 0:1. Единственный мяч был забит в концовке встречи, когда дело катилось к безголевой ничьей. «Горожане» чуть лучше выглядели в этой встрече, но вообще остались без очков.

    Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в Кубке Англии над «Плимутом» (3:1) и победа в гостях над «Тоттенхэмом» (1:0).

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    • Не сыграют: травмированы — Аканджи (з), Аке (з), Стоунз (з), Бобб (п), Родри (п).

    Состояние команды: на протяжении всего сезона «Манчестер Сити» чередует яркие и неудачные матчи. Команда Гвардиолы вылетела из Лиги чемпионов и Кубка английской лиги, в чемпионате она может претендовать лишь на заветную четверку, которая дает право играть в ЛЧ на следующий сезон. Фактически единственный трофей, который может выиграть команда, это Кубок Англии, где она добралась до четвертьфинала.

    «Брайтон»

    Турнирное положение: пока «Брайтон» идет седьмым в таблице АПЛ с 46 очками и всего на одно отстает от «Ман Сити».

    Календарь и таблица АПЛ

    Последние матчи: в игре против «Фулхэма» подопечные Фабиана Хюрцелера добыли победу, победив соперника со счетом 2:1.

    «Брайтон» первым пропустил, но уже до перерыва сравнял счет после точного удара Ван Хеке. Победу же с финальным свистком принес бразильский нападающий Жоау Педро, уверенно реализовавший 11-метровый.

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    До этого была победа в Кубке Англии над «Ньюкаслом» (2:1) и над «Брайтоном».

    Не сыграют: травмированы — Игор (з), Велтман (з), Данк (з), Кадиоглу (п), Милнер (п).

    Состояние команды: сейчас «Брайтон» идет серией из шести побед кряду во всех турнирах, показывая футбол высокого уровня. Тем не менее, во многих играх команде откровенно фартило и она не заслуживала три очка. Но все равно «чайки» очень достойный соперник и являются претендентом на зону ЛЧ.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Брайтон» был сильнее со счетом 2:1

    • В прошлом сезоне оба матч остались за «Ман Сити» (2:1, 4:0)

    • В позапрошлом сезоне «Ман Сити» дома выиграл (3:1), а в гостях завершил встречу вничью (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Сити» дают 1,71, а на «Брайтон» — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

    Тотал меньше 3,5 идет за 1,72, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,20.

    Прогноз: несмотря на перестройку затеянную Гвардиолой по ходу сезона, «Ман Сити» все равно остается грандом английского футбола и обладает футболистами высокого уровня. У команды есть потери в обороне, но сейчас эти футболисты уже не являются игроками старта, Пеп наигрывает в центре связку Диаш-Хусанов.

    Основная ставка: «Ман Сити» выиграет за 1,71.

    Прогноз: также можно попробовать иной вариант с победой «Ман Сити» в первом тайме.

    Дополнительная ставка: победа хозяев в первом тайме за 2,15.

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    «Манчестер Сити» — «Брайтон»: прогноз и ставка за 1.71, статистика, коэффициенты матча 15.03.202518:00. Команду Гвардиолы устроит только победа
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