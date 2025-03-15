Манчестер Сити
Брайтон энд Хоув Альбион
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: сейчас команда Хосепа Гвардиолы идет на пятом месте в таблице АПЛ с 47 очками.
Последние матчи: в 28-м туре «Манчестер Сити» проиграл в гостях прямому конкуренту «Ноттингем Форест» со счетом 0:1. Единственный мяч был забит в концовке встречи, когда дело катилось к безголевой ничьей. «Горожане» чуть лучше выглядели в этой встрече, но вообще остались без очков.
Манчестер Сити — Брайтон энд Хоув Альбион: коэффициенты букмекеров
Ранее было поражение в Кубке Англии над «Плимутом» (3:1) и победа в гостях над «Тоттенхэмом» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Аканджи (з), Аке (з), Стоунз (з), Бобб (п), Родри (п).
Состояние команды: на протяжении всего сезона «Манчестер Сити» чередует яркие и неудачные матчи. Команда Гвардиолы вылетела из Лиги чемпионов и Кубка английской лиги, в чемпионате она может претендовать лишь на заветную четверку, которая дает право играть в ЛЧ на следующий сезон. Фактически единственный трофей, который может выиграть команда, это Кубок Англии, где она добралась до четвертьфинала.
«Брайтон»
Турнирное положение: пока «Брайтон» идет седьмым в таблице АПЛ с 46 очками и всего на одно отстает от «Ман Сити».
Последние матчи: в игре против «Фулхэма» подопечные Фабиана Хюрцелера добыли победу, победив соперника со счетом 2:1.
«Брайтон» первым пропустил, но уже до перерыва сравнял счет после точного удара Ван Хеке. Победу же с финальным свистком принес бразильский нападающий Жоау Педро, уверенно реализовавший 11-метровый.
До этого была победа в Кубке Англии над «Ньюкаслом» (2:1) и над «Брайтоном».
Не сыграют: травмированы — Игор (з), Велтман (з), Данк (з), Кадиоглу (п), Милнер (п).
Состояние команды: сейчас «Брайтон» идет серией из шести побед кряду во всех турнирах, показывая футбол высокого уровня. Тем не менее, во многих играх команде откровенно фартило и она не заслуживала три очка. Но все равно «чайки» очень достойный соперник и являются претендентом на зону ЛЧ.
Статистика для ставок
- В первом круге «Брайтон» был сильнее со счетом 2:1
- В прошлом сезоне оба матч остались за «Ман Сити» (2:1, 4:0)
- В позапрошлом сезоне «Ман Сити» дома выиграл (3:1), а в гостях завершил встречу вничью (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Сити» дают 1,71, а на «Брайтон» — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 4,50.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,72, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,20.
- 2.12Локомотив — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.00Унион — Бавария: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
- 2.10Анже — Монако: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: несмотря на перестройку затеянную Гвардиолой по ходу сезона, «Ман Сити» все равно остается грандом английского футбола и обладает футболистами высокого уровня. У команды есть потери в обороне, но сейчас эти футболисты уже не являются игроками старта, Пеп наигрывает в центре связку Диаш-Хусанов.
Основная ставка: «Ман Сити» выиграет за 1,71.
Прогноз: также можно попробовать иной вариант с победой «Ман Сити» в первом тайме.
Дополнительная ставка: победа хозяев в первом тайме за 2,15.