15 марта в 29-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Брайтон». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брайтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: сейчас команда Хосепа Гвардиолы идет на пятом месте в таблице АПЛ с 47 очками.

Последние матчи: в 28-м туре «Манчестер Сити» проиграл в гостях прямому конкуренту «Ноттингем Форест» со счетом 0:1. Единственный мяч был забит в концовке встречи, когда дело катилось к безголевой ничьей. «Горожане» чуть лучше выглядели в этой встрече, но вообще остались без очков.

Ранее было поражение в Кубке Англии над «Плимутом» (3:1) и победа в гостях над «Тоттенхэмом» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Аканджи (з), Аке (з), Стоунз (з), Бобб (п), Родри (п).

Состояние команды: на протяжении всего сезона «Манчестер Сити» чередует яркие и неудачные матчи. Команда Гвардиолы вылетела из Лиги чемпионов и Кубка английской лиги, в чемпионате она может претендовать лишь на заветную четверку, которая дает право играть в ЛЧ на следующий сезон. Фактически единственный трофей, который может выиграть команда, это Кубок Англии, где она добралась до четвертьфинала.

«Брайтон»

Турнирное положение: пока «Брайтон» идет седьмым в таблице АПЛ с 46 очками и всего на одно отстает от «Ман Сити».

Календарь и таблица АПЛ

Последние матчи: в игре против «Фулхэма» подопечные Фабиана Хюрцелера добыли победу, победив соперника со счетом 2:1.

«Брайтон» первым пропустил, но уже до перерыва сравнял счет после точного удара Ван Хеке. Победу же с финальным свистком принес бразильский нападающий Жоау Педро, уверенно реализовавший 11-метровый.

До этого была победа в Кубке Англии над «Ньюкаслом» (2:1) и над «Брайтоном».

Не сыграют: травмированы — Игор (з), Велтман (з), Данк (з), Кадиоглу (п), Милнер (п).

Состояние команды: сейчас «Брайтон» идет серией из шести побед кряду во всех турнирах, показывая футбол высокого уровня. Тем не менее, во многих играх команде откровенно фартило и она не заслуживала три очка. Но все равно «чайки» очень достойный соперник и являются претендентом на зону ЛЧ.

Статистика для ставок

В первом круге «Брайтон» был сильнее со счетом 2:1

В прошлом сезоне оба матч остались за «Ман Сити» (2:1, 4:0)

В позапрошлом сезоне «Ман Сити» дома выиграл (3:1), а в гостях завершил встречу вничью (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Манчестер Сити» дают 1,71, а на «Брайтон» — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 4,50.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,72, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,20.

Прогноз: несмотря на перестройку затеянную Гвардиолой по ходу сезона, «Ман Сити» все равно остается грандом английского футбола и обладает футболистами высокого уровня. У команды есть потери в обороне, но сейчас эти футболисты уже не являются игроками старта, Пеп наигрывает в центре связку Диаш-Хусанов.

Основная ставка: «Ман Сити» выиграет за 1,71.

Прогноз: также можно попробовать иной вариант с победой «Ман Сити» в первом тайме.

Дополнительная ставка: победа хозяев в первом тайме за 2,15.