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    «Оренбург» наконец-то прервет свою серию поражений?!

    «Оренбург» — «Факел»: прогноз и ставка на РПЛ 15 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Факел»
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    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»
    В рамках матча 21-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» примет «Факел». Поединок пройдет 15 марта и начнется в 12:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Факел», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 15 Марта 2025 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 12:00 Факел

    Факел

  • Воронеж
    •

    «Оренбург»

    Турнирное положение: Команда занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ, набрав лишь 8 очков за 20 туров. «Оренбург» отстает от зоны стыков уже на 9 баллов.

    Большую часть очков команда набрала именно на своем поле, но при этом «Оренбург» все равно занимает последнее место в лиге по этому показателю.

    Оренбург — Факел: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда проиграла «Ростову» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 70-й минуте. До этого «Оренбург» уступил «Спартаку» (0:2).

    У команды продолжается серия поражений в РПЛ, которая насчитывает уже 8 матчей подряд. За этот отрезок «Оренбург» забил лишь 3 гола при 15-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: Габриэль Флорентин (травма) и Андрей Малых (перебор желтых карточек).

    Состояние команды: Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович все еще верит в то, что команде удастся сохранить прописку в РПЛ, но кажется, что шансов уже нет.

    «Оренбург» действительно пытается выбраться из этой ямы, но у команды совсем ничего не получается. Даже в последнем матче подопечные Слишковича не смогли удержать ничейный результат.

    «Факел»

    Турнирное положение: Воронежцы располагаются на предпоследней 15-й позиции РПЛ, набрав 14 очков за 20 туров. «Факел» отстает от зоны стыковых матчей на 3 балла.

    Команда все еще может зацепиться и сохранить прописку в РПЛ. При этом, «Факел» не очень удачно выступает на чужом поле, набрав лишь 5 очков из 30-и возможных в гостях.

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    • Последние матчи: Воронежцы также неудачно стартовали в весенней части РПЛ, проиграл все 2 матча «Химкам» (0:1) и «Зениту» (0:2).

    До зимней паузы «Факел» не мог победить в РПЛ на протяжении 6-и матчей подряд. За этот отрезок воронежцы 4 раза сыграли вничью и дважды победили.

    Не сыграет: Вячеслав Якимов (красная карточка).

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    Состояние команды: «Факел», также как и «Оренбург», проводит ужасный сезон. При этом, у воронежцев еще есть шансы реально зацепиться и спасти нынешний сезон, пройдя хотя бы в стыки.

    Стоит отметить, что у «Факела» большие проблемы с результативностью в РПЛ. За 20 туров команда забила всего 11 голов — это худший показатель в лиге, даже у махачкалинского «Динамо» больше мячей.

    Статистика для ставок

    • «Оренбург» проиграл 8 последних матчей в РПЛ

    • «Факел» не может победить на протяжении 8-и последних матчей в РПЛ (4 поражения и 4 ничьих)

    • В последних 3-х очных встречах «Факел» дважды обыгрывал «Оренбург»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Оренбурга» — 2.25, победа «Факела» — 3.30, ничья — за 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.60 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды поделят очки. «Оренбург» будет настроен прервать свою серию поражений.

    Ставка: Ничья за 3.30.

    Прогноз: «Оренбург» попытается навязать свою игру «Факелу».

    Ставка: Первый гол забьет «Оренбург» за 1.90.

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    «Оренбург» — «Факел»: прогноз и ставка за 3.30, статистика, коэффициенты матча 15.03.202512:00. «Оренбург» наконец-то прервет свою серию поражений?!
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