В рамках матча 21-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» примет «Факел». Поединок пройдет 15 марта и начнется в 12:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Факел», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Оренбург»

Турнирное положение: Команда занимает последнее 16-е место в таблице РПЛ, набрав лишь 8 очков за 20 туров. «Оренбург» отстает от зоны стыков уже на 9 баллов.

Большую часть очков команда набрала именно на своем поле, но при этом «Оренбург» все равно занимает последнее место в лиге по этому показателю.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда проиграла «Ростову» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 70-й минуте. До этого «Оренбург» уступил «Спартаку» (0:2).

У команды продолжается серия поражений в РПЛ, которая насчитывает уже 8 матчей подряд. За этот отрезок «Оренбург» забил лишь 3 гола при 15-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Габриэль Флорентин (травма) и Андрей Малых (перебор желтых карточек).

Состояние команды: Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович все еще верит в то, что команде удастся сохранить прописку в РПЛ, но кажется, что шансов уже нет.

«Оренбург» действительно пытается выбраться из этой ямы, но у команды совсем ничего не получается. Даже в последнем матче подопечные Слишковича не смогли удержать ничейный результат.

«Факел»

Турнирное положение: Воронежцы располагаются на предпоследней 15-й позиции РПЛ, набрав 14 очков за 20 туров. «Факел» отстает от зоны стыковых матчей на 3 балла.

Команда все еще может зацепиться и сохранить прописку в РПЛ. При этом, «Факел» не очень удачно выступает на чужом поле, набрав лишь 5 очков из 30-и возможных в гостях.

Последние матчи: Воронежцы также неудачно стартовали в весенней части РПЛ, проиграл все 2 матча «Химкам» (0:1) и «Зениту» (0:2).

До зимней паузы «Факел» не мог победить в РПЛ на протяжении 6-и матчей подряд. За этот отрезок воронежцы 4 раза сыграли вничью и дважды победили.

Не сыграет: Вячеслав Якимов (красная карточка).

Состояние команды: «Факел», также как и «Оренбург», проводит ужасный сезон. При этом, у воронежцев еще есть шансы реально зацепиться и спасти нынешний сезон, пройдя хотя бы в стыки.

Стоит отметить, что у «Факела» большие проблемы с результативностью в РПЛ. За 20 туров команда забила всего 11 голов — это худший показатель в лиге, даже у махачкалинского «Динамо» больше мячей.

Статистика для ставок

«Оренбург» проиграл 8 последних матчей в РПЛ

«Факел» не может победить на протяжении 8-и последних матчей в РПЛ (4 поражения и 4 ничьих)

В последних 3-х очных встречах «Факел» дважды обыгрывал «Оренбург»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Оренбурга» — 2.25, победа «Факела» — 3.30, ничья — за 3.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.30 и 1.60 соответственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды поделят очки. «Оренбург» будет настроен прервать свою серию поражений.

Ставка: Ничья за 3.30.

Прогноз: «Оренбург» попытается навязать свою игру «Факелу».

Ставка: Первый гол забьет «Оренбург» за 1.90.