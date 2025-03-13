13 марта в 1/8 финала плей-офф Лиги Европы по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: манчестерский коллектив на общем этапе набрал 18 очков, занял третье место и пробился сразу в 1/8 финала.

В чемпионате Англии «манкунианцы» проваливают сезон. Сейчас в активе манчестерцев 34 очка и 14-е место в турнирной таблице.

«Красные дьяволы» смогли 34 мяча забить и 40 мячей пропустили.

Последние матчи: команда из Манчестера в прошлом туре сыграла вничью с «Арсеналом».

До этого у «Манчестер Юнайтед» также была ничья с «Реал Сосьедадом» (1:1) в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

До этого же подопечные Рубена Аморима вылетели из Кубка Англии, уступив по пенальти «Фулхэму».

Не сыграют: травмированы Люк Шоу, Алтай Байындыр, Амад Диалло, Джонни Эванс, Том Хитон, Коби Мэйну, Мэйсон Маунт и Лисандро Мартинес.

Состояние команды: для «Манчестер Юнайтед» этот турнир является последней надеждой спасти сезон. Победа в нем позволит «манкунианцам» не только выиграть трофей, а и попасть в зону Лиги чемпионов.

В чемпионате Англии у «Манчестер Юнайтед» провал, из Кубков команда уже вылетела, поэтому вся надежда и все силы именно на Лигу Европы.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна набрала 13 очков на общем этапе и стала 13-й, пробившись в 1/8 финала.

Там «королевский клуб» уже успел пройти датский «Мидтьюлланн».

В чемпионате Испании сан-себастьянцы набрали 34 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице.

Последние матчи: в прошлых турах «бело-голубые» проиграли «Севилье» (0:1) и «Барселоне» (0:4).

Также сан-себастьянский коллектив сыграл вничью в первом матче с «Манчестер Юнайтед».

До этого же «Реал Сосьедад» также уступил «Реалу» (0:1) в первом полуфинале Кубка Испании.

Не сыграют: в лазарете Альваро Одриосола, Хон Пачеко и Лука Сучич.

Состояние команды: в чемпионате подопечные Иманоля Альгуасиля являются середняками и вряд ли смогут претендовать на высокие места. В Кубке «Реал Сосьедад» проиграл «Реалу» первый полуфинальный матч, поэтому тоже вся надежда на Лигу Европы, откуда можно попасть в Лигу чемпионов.

Думается, что Арсен Захарян и компания могут бросить все силы как раз на этот матч и на этот турнир.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» не может выиграть на протяжении 3 матчей

«Реал Сосьедад» не выигрывает на протяжении 4 матчей

В прошлом очном матче «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счетом 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.30, а победа «Реал Сосьедада» — в 4.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 2.30 и 1.63.

Прогноз: команды вряд ли будут сильно рисковать, поэтому в основное время все может завершиться вничью.

Ставка: ничья в основное время за 3.30.

Прогноз: предположим, что будет мало голов в этой игре. Команды будут стремиться не пропустить в первую очередь.

Ставка: тотал меньше 2 за 2.10.