«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: манчестерский коллектив на общем этапе набрал 18 очков, занял третье место и пробился сразу в 1/8 финала.
В чемпионате Англии «манкунианцы» проваливают сезон. Сейчас в активе манчестерцев 34 очка и 14-е место в турнирной таблице.
«Красные дьяволы» смогли 34 мяча забить и 40 мячей пропустили.
Последние матчи: команда из Манчестера в прошлом туре сыграла вничью с «Арсеналом».
До этого у «Манчестер Юнайтед» также была ничья с «Реал Сосьедадом» (1:1) в первой игре 1/8 финала Лиги Европы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
До этого же подопечные Рубена Аморима вылетели из Кубка Англии, уступив по пенальти «Фулхэму».
Не сыграют: травмированы Люк Шоу, Алтай Байындыр, Амад Диалло, Джонни Эванс, Том Хитон, Коби Мэйну, Мэйсон Маунт и Лисандро Мартинес.
Состояние команды: для «Манчестер Юнайтед» этот турнир является последней надеждой спасти сезон. Победа в нем позволит «манкунианцам» не только выиграть трофей, а и попасть в зону Лиги чемпионов.
В чемпионате Англии у «Манчестер Юнайтед» провал, из Кубков команда уже вылетела, поэтому вся надежда и все силы именно на Лигу Европы.
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: команда из Сан-Себастьяна набрала 13 очков на общем этапе и стала 13-й, пробившись в 1/8 финала.
Там «королевский клуб» уже успел пройти датский «Мидтьюлланн».
В чемпионате Испании сан-себастьянцы набрали 34 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице.
Последние матчи: в прошлых турах «бело-голубые» проиграли «Севилье» (0:1) и «Барселоне» (0:4).
Также сан-себастьянский коллектив сыграл вничью в первом матче с «Манчестер Юнайтед».
До этого же «Реал Сосьедад» также уступил «Реалу» (0:1) в первом полуфинале Кубка Испании.
Не сыграют: в лазарете Альваро Одриосола, Хон Пачеко и Лука Сучич.
Состояние команды: в чемпионате подопечные Иманоля Альгуасиля являются середняками и вряд ли смогут претендовать на высокие места. В Кубке «Реал Сосьедад» проиграл «Реалу» первый полуфинальный матч, поэтому тоже вся надежда на Лигу Европы, откуда можно попасть в Лигу чемпионов.
Думается, что Арсен Захарян и компания могут бросить все силы как раз на этот матч и на этот турнир.
Статистика для ставок
- «Манчестер Юнайтед» не может выиграть на протяжении 3 матчей
- «Реал Сосьедад» не выигрывает на протяжении 4 матчей
- В прошлом очном матче «Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счетом 1:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.30, а победа «Реал Сосьедада» — в 4.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с равными коэффициентами — 2.30 и 1.63.
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Прогноз: команды вряд ли будут сильно рисковать, поэтому в основное время все может завершиться вничью.
Ставка: ничья в основное время за 3.30.
Прогноз: предположим, что будет мало голов в этой игре. Команды будут стремиться не пропустить в первую очередь.
Ставка: тотал меньше 2 за 2.10.