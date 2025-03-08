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    «Оренбург» продолжит проигрывать?

    «Оренбург» — «Ростов»: ставка на матч РПЛ

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    Прогноз и ставки на «Оренбург» — «Ростов»
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    Мохаммад Мохеби — игрок «Ростова»
    В рамках матча 20-го тура российской Премьер-лиги «Оренбург» на своем поле примет «Ростов». Поединок пройдет 8 марта и начнется в 12:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 08 Марта 2025 года

    Оренбург

  • Оренбург
    •  Оренбург 12:00 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
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    «Оренбург»

    Турнирное положение: Команда располагается на самом дне турнирной таблицы РПЛ. «Оренбург» занимает последнее 16-е место с 8-ю очками в активе после 19-и туров.

    Логично, что подопечные Владимира Слишковича — худшие в лиге по многим показателям. При этом, «Оренбург» на своем поле выступает гораздо лучше, чем в гостях. Дома команда набрала 7 очков из 27-и возможных.

    Оренбург — Ростов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «Оренбург» проиграл «Спартаку» в Москве со счетом 0:2, пропустив все голы во 2-м тайме. В последнем матче чемпионата России до паузы команда уступила «Ахмату» (0:1).

    «Оренбург» проиграл последние 7 матчей в рамках РПЛ. За этот отрезок команда уступила «Акрону» (0:1), «Зениту» (0:1), махачкалинскому «Динамо» (1:2) и «Краснодару» (0:4).

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Не сыграют: Габриэль Флорентин (травма) и Максим Сидоров (красная карточка).

    Состояние команды: У «Оренбурга» очень мало шансов сохранить прописку в РПЛ. Команда отстает от стыковых матчах уже на 8 пунктов. Нужно учитывать еще то, что «Оренбург» крайне редко набирает очки.

    Стоит отметить, что в последних 6-и встречах команда забила лишь 1 гол при 11-и пропущенных — это очень плохие показатели. В предстоящем матче против «Ростова» подопечным Слишковича будет также непросто.

    «Ростов»

    Турнирное положение: Команда занимает 7-е место в таблице РПЛ с 27-ю очками в активе после 19-и туров. «Ростов» опережает зону стыков уже на 9 баллов.

    В гостях команда выступает не лучшим образом, набрав 8 очков в гостях из 24-х возможных и занимая по этому показателю 12-е место в лиге. За 8 гостевых встреч «Ростов» пропустил 17 голов при 9-и забитых.

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  • 03/03/2025

    • Последние матчи: В 19-м туре РПЛ команда сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1), сравняв счет на 83-й минуте. До зимней паузы «Ростов» обыграл «Крылья Советов» (3:1).

    В последних 7-и официальных матчах команда выиграла 6 раз при 1-м поражении. За этот отрезок до паузы «Ростов» обыгрывал «Пари НН» (4:0), «Спартак» (2:1), ЦСКА (2:1) и «Химки» (3:1).

    Не сыграет: Эяд Эль-Аскалани из-за травмы.

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    Состояние команды: У «Ростова» многое поменялось во время зимней паузы. Самое главное — команду покинул Валерий Карпин, сейчас команду тренирует Джонатан Альба.

    Плюс, «Ростов» покинул ключевой игрок в центре поля Данил Глебов. Этот футболист перешел в московское «Динамо», а сейчас задача тренерского штаба ростовчан грамотно заменить полузащитника.

    Статистика для ставок

    • «Оренбург» проиграл 7 последних матчей

    • «Ростов» не проигрывает на протяжении 8-и последних официальных встреч

    • В последних 3-х очных противостояниях «Ростов» непременно обыгрывал «Оренбург»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ростова» — 2.25, победа «Оренбурга» — 3.05, ничья — за 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами -1.83 и 1.97 соответственно.

    Прогноз: «Ростов» покажет хороший уровень и наберет 3 очка.

    Ставка: Победа «Ростова» за 2.25.

    Прогноз: «Ростов» откроет счет уже в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ростова» 0.5 больше в 1-м тайме за 1.90.

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    «Оренбург» — «Ростов»: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 08.03.202512:00. «Оренбург» продолжит проигрывать?
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