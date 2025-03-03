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    РПЛ. «Спартак» подключился к группе лидеров

    Итоги 19-го тура чемпионата России по футболу

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    «Спартак» — «Пари НН»
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    «Спартак» — «Пари НН»
    «Зенит» и «Краснодар» не смогли одержать победу в отчётном туре российской Премьер-лиги. Своим шансом воспользовался «Спартак» и догнал конкурентов в битве за золото. Трио лидеров набрали по 40 очков.

    Изменения в турнирной таблице

    «Краснодар» потерял первое место в российском чемпионате, пропустив вперёд «Зенит» и «Спартак».

    В зону вылета опустилась команда «Динамо» Махачкала, которая расположилась на 13 строчке РПЛ. На одну позицию вверх поднялись «Пари НН» (11 место) и «Химки» (12 место).

    Календарь и таблица РПЛ

    Подправил турнирное положение «Ахмат», поднявшись на 14 место, вниз опустился «Факел», воронежский клуб теперь занимает 15 строчку.

    Трио лидеров

    В российской Премьер-лиге теперь троевластие, по 40 очков набрали «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».

    «Зенит» — ЦСКА
    globallookpress.com

    По дополнительным показателям в чемпионате лидирует «Зенит», который в центральном матче 19-го тура сыграл вничью с ЦСКА (0:0). Армейцы к слову, занимает 6 место, набрав 32 пункта.

    На вторую строчку первенства поднялся «Спартак», «красно-белые» на своём поле нанесли поражение «Оренбургу» (2:0). В составе московского клуба точными голами отметились Манфред Угальде, забив на 51-й минуте и Пабло Солари, которому удалось отличиться на 96-й минуте встречи.

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    • В тройку лидеров входит «Краснодар», которому удалось уйти от поражения в поединке против «Крыльев Советов» (1:1). Спасительный гол в составе «быков» на 48-й минуте забил Жоау Виктор.

    В топе

    На 4 очка от группы лидеров отстали «Динамо» и «Локомотив», московские клубы набрали по 36 баллов в турнире.

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    • По итогам матчей 19 тура на 4 месте расположился «Динамо», который обменялся голами с командой «Ростов» (1:1). В топ-5 РПЛ входит «Локомотив», «железнодорожники» также потеряли очки, сыграв вничью с «Динамо» Махачкала (1:1).

    Другие матчи тура

    Минувший тур можно назвать домашним, так как в восьми матчах хозяева полей одержали 4 победы: «Химки» выиграли у «Факела» (1:0), «Ахмат» переиграл «Рубин» (2:1), а «Пари НН» оказался сильнее «Акрона» (2:1).

    Тур № 20

    Матчи следующего тура чемпионата России пройдут с 7 по 9 марта.

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    Программу игрового дня откроет матч с участием «Краснодара», один из лидеров РПЛ отправится на игру к «Пари НН», поединок состоится 7 марта.

    8 марта свой поединок проведёт «Зенит» против «Факела», а 9 марта «Спартак» на выезде сыграет против «Рубина».

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