Брентфорд
Астон Вилла
«Брентфорд»
Турнирное положение: «Пчёлы» привычно ходят в середняках АПЛ. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Брентфорд» на 6 очков отстает от заветной зоны еврокубков. А вот отличилась команда 48 забитыми мячами в 27 матчах.
Брентфорд — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. «Пчёлы» подписали мировую с «Эвертоном» (1:1).
А вот до того команда уверенно одолела «Лестер» (4:0). А вот поединок с «Вест Хэмом» завершился минимальной викторией.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Брентфорд» забил 8 мячей при 4 пропущенных в собственные ворота.
Не сыграют: Кристиан Нёргор, Зепп ван ден Берг — травмированы.
Состояние команды: «Пчёлы» имеют проблемы в плане надежности тылов. Команда пропустила 43 мяча в 27 сыгранных поединках.
Матчи с «Астон Виллой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брентфорд» уступил 2 раза при трех ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчёлы» постараются подтянуться к зоне еврокубков.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Вилланы» сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.
Причем «Астон Вилла» на 2 очка отстает от топ-6. При этом оборона команды дала результативный сбой 45 раз.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Вилланы» одолели «Брюгге» (2:1).
До того команда переиграла еще и «Кардифф Сити» (2:0). А вот поединок с «Кристал Пэласом» завершился коллизией (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Вилланы» проводят весьма продуктивный турнирный отрезок. Команда победила в 2 своих последних матчах.
При этом «Астон Вилла» в среднем забивает чаще гола за матч. Да и ведущий форвард Олли Уоткинс настрелял 12 мячей в текущем чемпионате.
«Вилланы» в последней очной встрече одолели «пчёл» (3:1). Да и вообще, команда потенциально способна побороться за высокие места.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оборона соперника не блещет пресловутой монолитностью.
Статистика для ставок
- «Вилланы» в среднем забивают больше одного мяча за матч
- «Астон Вилла» победила в 2 последних поединках
- «Пчёлы» не проигрывают 3 матча кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.
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Прогноз: «Вилланы» мотивированы пободаться за выход в еврокубки, и уж точно будут активны в атаке.
«Брентфорд» имеет явные проблемы с надежностью тылов, плюс традиционно неудачно противостоит «вилланам».
Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20