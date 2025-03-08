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    «Вилланы» прихлопнут «пчёл»

    «Брентфорд» — «Астон Вилла»: прогноз и ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, АПЛ, 8 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брентфорд» — «Астон Вилла»
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    Олли Уоткинс
    8 марта в 28-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брентфорд» и «Астон Вилла». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брентфорд» — «Астон Вилла», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Марта 2025 года

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •  Брентфорд 20:30 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: «Пчёлы» привычно ходят в середняках АПЛ. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Брентфорд» на 6 очков отстает от заветной зоны еврокубков. А вот отличилась команда 48 забитыми мячами в 27 матчах.

    Брентфорд — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела не столь удачно. «Пчёлы» подписали мировую с «Эвертоном» (1:1).

    А вот до того команда уверенно одолела «Лестер» (4:0). А вот поединок с «Вест Хэмом» завершился минимальной викторией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Брентфорд» забил 8 мячей при 4 пропущенных в собственные ворота.

    Не сыграют: Кристиан Нёргор, Зепп ван ден Берг — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Пчёлы» имеют проблемы в плане надежности тылов. Команда пропустила 43 мяча в 27 сыгранных поединках.

    Матчи с «Астон Виллой» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Брентфорд» уступил 2 раза при трех ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчёлы» постараются подтянуться к зоне еврокубков.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Вилланы» сражаются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Астон Вилла» на 2 очка отстает от топ-6. При этом оборона команды дала результативный сбой 45 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела удачно. «Вилланы» одолели «Брюгге» (2:1).

    До того команда переиграла еще и «Кардифф Сити» (2:0). А вот поединок с «Кристал Пэласом» завершился коллизией (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Астон Вилла» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Вилланы» проводят весьма продуктивный турнирный отрезок. Команда победила в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Астон Вилла» в среднем забивает чаще гола за матч. Да и ведущий форвард Олли Уоткинс настрелял 12 мячей в текущем чемпионате.

    «Вилланы» в последней очной встрече одолели «пчёл» (3:1). Да и вообще, команда потенциально способна побороться за высокие места.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оборона соперника не блещет пресловутой монолитностью.

    Статистика для ставок

    • «Вилланы» в среднем забивают больше одного мяча за матч

    • «Астон Вилла» победила в 2 последних поединках

    • «Пчёлы» не проигрывают 3 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брентфорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: «Вилланы» мотивированы пободаться за выход в еврокубки, и уж точно будут активны в атаке.

    «Брентфорд» имеет явные проблемы с надежностью тылов, плюс традиционно неудачно противостоит «вилланам».

    Ставка: Победа «Астон Виллы» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.20

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