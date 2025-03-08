8 марта в 25-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Бохум». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Бохум», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: Баварцы традиционно бьются за Серебряную салатницу. На текущий момент команда расположилась на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Бавария» на 8 очков опережает ближайшего преследователя. А вот отличилась команда 72 забитыми мячами при 20 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела блестяще. «Бавария» по всем статьям переиграл «Байер» (3:0).

А вот до того команда одолела «Штутгарт» (3:1). При этом поединок с «Айнтрахтом» также завершился уверенной викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Бавария» забила 11 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: Александар Павлович — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Баварцы победили трижды кряду. Причем в этих поединках меньше трех мячей команда Венсана Компани не забивала!

Матчи с «Бохумом» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Бавария» победил 4 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Харри Кейн и компания намерены оторваться от «Байера».

«Бохум»

Турнирное положение: «Несгибаемые» привычно ходят в борцах за выживание. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Бохум» не столь ярко атакует, отличившись 23 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 47 раз в 24 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Несгибаемые» были биты «Хоффенхаймом» (0:1).

До того команда подписала мировую с «Вольфсбургом» (1:1). А вот поединок с дортмундской «Боруссией» завершился викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бохум» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Майрон Боаду, Иван Ордец — травмированы.

Состояние команды: «Несгибаемые» на 4 очка отстают от спасительной 15 позиции. Да и кадровых пробоин избежать не удается.

При этом «Бохум» в среднем пропускает 2 гола за матч. А вот гандикап от зоны прямого вылета всего лишь минимальный.

Команда имеет довольно скромный по именам состав. Не будет ей хватать и украинского центрбека Ордеца, получившего повреждение.

Безусловно, номинальные гости будут стараться зацепиться за очки. Вот только главной задачей будет сдерживание мощной атакующей линии мюнхенцев.

Статистика для ставок

Мюнхенцы победили в 3 своих последних поединках

«Бавария» в среднем забивает 3 мяча за матч

«Несгибаемые» пропускают в среднем 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.13. Ничья оценена в 8.50, а победа оппонента — в скромные 19.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.29 и 3.75.

Прогноз: Номинальные хозяева выглядят в разы сильнее соперника, и уж точно будут максимально активны в атаке.

«Несгибаемые» нынче крайне нестабильны, да и тягаться с лидером у команды вряд ли получится.

Ставка: Фора «Баварии» -2.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.63