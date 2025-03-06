Пафос
Юргорден
«Пафос»
Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде Лиги конференций «Пафос» оказался сильнее «Омонии» (2:1 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).
Последние матчи: В чемпионате Кирпа «Пафос» напротив, потерпел поражение от «Омонии» со счётом 1:2.
Пафос — Юргорден: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: Прервалась победная серия «Пафоса», которая состояла из трёхматчей. Ранее участник 1/8 финала Лиги конференций смог выиграть у АПОЭЛа, «Омонии» и «Аполлона».
«Юргорден»
Турнирная таблица: В Лиге конференций «Юргорден» занял итоговое 5 место, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.
Последние матчи: В Кубке Швеции «Юргорден» потерел поражение в матче против «Гётеборга» (3:4).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Юргорден» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в двух играх потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Пафос» занял в Лиге конференций 12 место
- «Юргорден» занял в Лиге конференций 5 место
- «Юргорден» и «Пафос» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа «Юргордена» — в 4.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.97.
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Прогноз: Команды примерно одного уровня, в среднем за игру забивают по одному голу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.73.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.83.