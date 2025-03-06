«Пафос» дома сыграет против «Юргордена» в первом матче 1/8 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 6 марта, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пафос» — «Юргорден», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Пафос»

Путь в плей-офф Лиги конференций: В стыковом раунде Лиги конференций «Пафос» оказался сильнее «Омонии» (2:1 — победа дома, 1:1 — ничья в гостях).

Последние матчи: В чемпионате Кирпа «Пафос» напротив, потерпел поражение от «Омонии» со счётом 1:2.

Пафос — Юргорден: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.813.604.00Бонус$1500

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: Прервалась победная серия «Пафоса», которая состояла из трёхматчей. Ранее участник 1/8 финала Лиги конференций смог выиграть у АПОЭЛа, «Омонии» и «Аполлона».

«Юргорден»

Турнирная таблица: В Лиге конференций «Юргорден» занял итоговое 5 место, набрав 13 очков: 4 победы, 1 ничья и 1 поражение.

Последние матчи: В Кубке Швеции «Юргорден» потерел поражение в матче против «Гётеборга» (3:4).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Юргорден» одержал две победы, сыграл одну встречу вничью и в двух играх потерпел поражение.

Статистика для ставок

«Пафос» занял в Лиге конференций 12 место

«Юргорден» занял в Лиге конференций 5 место

«Юргорден» и «Пафос» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.70, а победа «Юргордена» — в 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.83 и 1.97.

Прогноз: Команды примерно одного уровня, в среднем за игру забивают по одному голу.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.73.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.83.