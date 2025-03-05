5 марта в 1/4 финала Кубка Белоруссии по футболу сыграют «Неман» и «Ислочь». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Неман» — «Ислочь», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Неман»

Турнирное положение: Гродненцы прошедший сезон провели достаточно успешно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Неман» на 3 зачетных балла отстал от чемпиона. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей в 30 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Гродненцы нанесли поражение минскому «Динамо» (2:0).

До того команда потерпела поражение от тех же динамовцев (0:2). При этом ранее она не сумела одолеть брестское «Динамо» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «Неман» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Гродненцы относительно результативно атакуют. Команда настреляла 45 мячей в 30 поединках прошедшего чемпионата Белоруссии.

Матчи с «Ислочью» для команды традиционно складываются непросто. В трех очных поединках «Неман» по 2 раза победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Гродненцы намерены соорудить комфортный голевой задел перед ответной встречей.

«Ислочь»

Турнирное положение: «Волки» прошлый чемпионат провели не столь продуктивно. Команда финишировала на 7 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ислочь» на 21 зачетный балл отстал от пьедестала. При этом в собственные ворота команда пропустила 30 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Волки» в контрольной встрече одолели гомельский «Локомотив» (3:2).

До того команда минимально уступила «Нафтану». Зато поединок с пинской «Волной» завершился викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ислочь» добыл 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Волки» в зимних спаррингах смотрелись достаточно выгодно. Команда уступила всего один раз.

При этом «Ислочь» не особо преуспевает в плане реализации. «Волки» настреляли всего 36 мячей в 30 матчах минувшего чемпионата.

Настрой на Кубок Белоруссии у команды максимальный. Да и последнее очное свидание с гродненцами принесла удовлетворение (3:0).

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Волки» явно постараются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Неман» сыграл уже 2 официальных поединка, в которых по разу победил и уступил

Форвард «Немана» Павел Савицкий забил 14 мячей в минувшем чемпионате

«Ислочь» лишь однажды уступила в зимних спаррингах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Неман» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 7.11.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.16 и 1.70.

Прогноз: «Волки» в спаррингах смотрелись довольно выгодно, и явно не собираются лишь обороняться.

Номинальные хозяева явно способны преуспеть в плане реализации, да и результативный Савицкий скажет свое веское слово.

Ставка: Обе забьют за 2.31.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16