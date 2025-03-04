4 марта в 35-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кардифф Сити» и «Бёрнли». Начало игры — в 22:45 мск. Кардифф Сити — Бёрнли: прогноз на футбол и ставка за 2.63, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.

«Кардифф Сити»

Турнирное положение: Валлийцы проваливают нынешний сезон. На текущий момент команда расположилась на 20 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

При этом «Кардифф Сити» всего на 5 очков опережает опасную зону. А вот отличилась команда лишь 37 забитыми мячами в 34 турах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Валлийцы в Кубке Англии уступили «Астон Вилле» (0:2).

А вот до того команда минимально одолела «Халл Сити». Зато поединок с «Плимутом» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Кардифф Сити» забил 4 мяча при 6 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: Джак Алнвик, Скотт Таннер, Давид Тернбулл — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Валлийцы имеют заметные проблемы в плане надежности тылов. Команда пропустила 55 мячей в 34 матчах.

Матчи с «Бёрнли» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Кардифф Сити» уступил 4 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Валлийцы постараются зацепиться за очки в матче с одним из лидеров Чемпионшипа.

«Бёрнли»

Турнирное положение: «Кларетовые» сражаются за прямое повышение в классе. Ныне команда находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Бёрнли» лишь на 5 очков отстает от искомой второй позиции. При этом оборона команды дала результативный сбой всего лишь 9 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Кларетовые» в Кубке Англии уступили «Престону» (0:3).

До того команда учинила разгром «Шеффилд Уэнсдей» (4:0). Вот только поединок с «Престоном» завершился подписанием мировой (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бёрнли» добыл 3 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Кларетовые» проводят не столь продуктивный отрезок. Команде срочно нужно улучшать свою атакующую статистику.

При этом «Бёрнли» в среднем забивает чуть больше гола за матч. Зато Джош Браунхилл настрелял уже 10 мячей в текущем чемпионате.

«Кларетовые» не проигрывают валлийцам уже 12 лет. Да и вообще, команда уже растеряла немало очков, и теперь нужно активно догонять дуэт лидеров.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Браунхилл и его партнеры намерены реабилитироваться за вылет из Кубка Англии.

Статистика для ставок

«Кларетовые» не проигрывают «Кардифф Сити» уже 12 лет

Обе команды в среднем забивают больше гола за матч

«Бёрнли» пропускает реже всех в лиге — 9 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бёрнли» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.

Прогноз: «Кларетовые» мотивированы догнать дуэт лидеров, и уж точно сразу будут активны в атаке.

«Бёрнли» прекрасно обороняется, и уж точно постарается поднатореть в плане созидания и реализации голевых моментов.

Ставка: Победа «Бёрнли» в 1 тайме за 2.63.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50