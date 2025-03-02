Балтика
Шинник
«Балтика»
Турнирное положение: Калининградцы сражаются за прямое повышение в классе. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.
При этом «Балтика» на 2 зачетных балла опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила всего лишь 13 мячей в 21 матчах первого дивизиона.
Балтика — Шинник: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Калининградцы в спарринге уступили «Ахмату» (0:1).
До того команда подписала мировую с «Насафом» (1:1). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Навбахор» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Балтика» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Калининградцы откровенно не преуспевали в зимних спаррингах. Команда Андрея Талалаева в 6 матчах добыла всего 2 виктории.
Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Балтика» победила 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут агрессивно атаковать. «Балтийцы» имеют качественный подбор исполнителей во всех линиях.
«Шинник»
Турнирное положение: Ярославцы ушли зимовать недалеко от опасной зоны. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.
Причем «Шинник» всего на 2 очка опережает трио аутсайдеров. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 21 мяч.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Ярославцы в контрольной встрече переиграли «Жетысу» (2:1).
До того команда вчистую уступила «Родине» (0:2). А вот поединок с «Согдианой» завершился уверенной победой (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ярославцы в последних спаррингах смотрелись довольно выгодно. Да и новый коуч Артем Булойчик коренным образом перестраивает игру команды.
При этом «Шинник» явно не преуспевает в плане реализации. Ярославцы настреляли 13 мячей в 21 матче первой лиги.
В матче первого круга команда уступила «балтийцам» (1:3). Да и при нынешней диспозиции ярославцы лишь мечтают зацепиться за очки.
Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Ярославцы привычно имеют довольно надежные тылы.
Статистика для ставок
- Калининградцы не побеждали в 3 своих последних матчах
- «Шинник» в среднем забивает реже гола за матч
- «Балтика» в среднем пропускает меньше гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.68.
- 2.40Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.15Краснодар — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 1.85Наполи — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Команда Талалаева на всех парах несется в элиту, так что ждем от нее активных атакующих акций.
«Балтика» по именам смотрится куда ярче соперника, плюс способна еще прибавить в плане реализации.
Ставка: Фора «Балтики» -1.5 за 2.26.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.14