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    «Балтика» уверенно переиграет ярославцев

    «Балтика» — «Шинник»: Ставка (к. 2.26) и прогноз на футбол, Первая лига, 2 марта 2025 года

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    Андрей Талалаев
    2 марта в 22-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Шинник». Начало игры — в 19:00 мск.
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    Футбол. Россия. Первая лига 02 Марта 2025 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 19:00 Шинник

    Шинник

  • Ярославль
    •

    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградцы сражаются за прямое повышение в классе. На данный момент они занимают 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Балтика» на 2 зачетных балла опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила всего лишь 13 мячей в 21 матчах первого дивизиона.

    Балтика — Шинник: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Калининградцы в спарринге уступили «Ахмату» (0:1).

    До того команда подписала мировую с «Насафом» (1:1). При этом чуть ранее она не смогла переиграть «Навбахор» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Балтика» забила 4 мяча, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Калининградцы откровенно не преуспевали в зимних спаррингах. Команда Андрея Талалаева в 6 матчах добыла всего 2 виктории.

    Матчи с «Шинником» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Балтика» победила 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут агрессивно атаковать. «Балтийцы» имеют качественный подбор исполнителей во всех линиях.

    «Шинник»

    Турнирное положение: Ярославцы ушли зимовать недалеко от опасной зоны. Ныне команда находится на 14 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Шинник» всего на 2 очка опережает трио аутсайдеров. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 21 мяч.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла викторию. Ярославцы в контрольной встрече переиграли «Жетысу» (2:1).

    До того команда вчистую уступила «Родине» (0:2). А вот поединок с «Согдианой» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шинник» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ярославцы в последних спаррингах смотрелись довольно выгодно. Да и новый коуч Артем Булойчик коренным образом перестраивает игру команды.

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    При этом «Шинник» явно не преуспевает в плане реализации. Ярославцы настреляли 13 мячей в 21 матче первой лиги.

    В матче первого круга команда уступила «балтийцам» (1:3). Да и при нынешней диспозиции ярославцы лишь мечтают зацепиться за очки.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать строго от обороны. Ярославцы привычно имеют довольно надежные тылы.

    Статистика для ставок

    • Калининградцы не побеждали в 3 своих последних матчах

    • «Шинник» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Балтика» в среднем пропускает меньше гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 7.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.14 и 1.68.

    Прогноз: Команда Талалаева на всех парах несется в элиту, так что ждем от нее активных атакующих акций.

    «Балтика» по именам смотрится куда ярче соперника, плюс способна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Фора «Балтики» -1.5 за 2.26.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.14

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