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    «Краснодар» — «Крылья Советов»: Ставка (к. 2.15) и прогноз на РПЛ 1 марта 2025 года

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    Джон Кордоба («Краснодар»)
    1 марта в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Краснодар» и «Крылья Советов». Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Краснодар» — «Крылья Советов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Марта 2025 года

    Краснодар

  • Краснодар
    •  Краснодар 19:30 Крылья Советов

    Крылья Советов

  • Самара
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    «Краснодар»

    Турнирное положение: команда из одноименного города во всю борется за чемпионский титул в этом сезоне.

    Краснодарцы смогли за 18 туров набрать 39 очков и лидируют в турнирной таблице РПЛ. «Быки» смогли забить 34 мяча, а пропустили всего 12.

    Краснодар — Крылья Советов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: краснодарский коллектив в последних играх на сборах победил «Динамо» (2:1), «Астану» (1:0), «Челябинск» (3:2), ЦСКА (2:1) и «Динамо» (1:0).

    До этого же «зеленые» проиграли «Спартаку» (2:3) и сыграли вничью с «Чэнду» (1:1).

    В последних официальных встречах команда из Краснодара сыграла вничью с «Локомотивом» (0:0) и крупно уступила «Спартаку» (0:3).

    Не сыграют: травмированных у южан нет.

    Состояние команды: как и в прошлом сезоне, «Краснодар» настроен на борьбу за чемпионство. У подопечных Мурада Мусаева есть все шансы для этого.

    Зимой состав «Краснодара» не изменился: из команды никто не ушел, но никто и не пришел.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: команда из Самары является середняком, который еще борется за выживание.

    В настоящий момент в активе «крылышек» 18 очков и 10-е место в турнирной таблице. Самарцы смогли 19 раз поразить ворота соперника и 29 раз пропустили в свои.

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    • Последние матчи: на сборах самарский коллектив смог победить только «Тобол» (3:0) и «Кызылжар» (1:0).

    Также «Крылья Советов» сыграли вничью с «Челябинском» (0:0), «Пари НН» (3:3) и «Черномерцем» (1:1) и проиграли ЦСКА (2:4), «Торпедо» (0:1) и «Единство» (1:2).

    В последних официальных встречах подопечные Игоря Осинькина уступили «Ростову» (1:3), но победили «Зенит» (3:2) и «Ахмат» (2:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: пока что в этом сезоне «Крылья Советов» нестабильны и во многом это происходит из-за постоянных скандалов вокруг команды. Безусловно, главной задачей является сохранение прописки в элите, но думается, что с этим команда должна без проблем справиться.

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    Ушли из команды зимой Виктор Мендес и Бенжамин Гарре, а пришли в аренду Антон Зиньковский и Лука Гагнидзе.

    Статистика для ставок

    • «Краснодар» выиграл 5 последних товарищеских матчей, но не смог победить в 4 последних матчах РПЛ

    • «Крылья Советов» выиграли только 2 из последних 9 матчей, включая товарищеские

    • В прошлом очном матче «Краснодар» победил «Крылья Советов» со счетом 2:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Краснодар» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 4.80, а победа «Крыльев Советов» — в 7.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Краснодар» все же сильнее, лучше готов и ему нельзя терять очки. Хозяева должны побеждать.

    Ставка: победа «Краснодара» с форой-1,5 за 2.15.

    Прогноз: обе команды играют преимущественно результативно, поэтому ждем много голов.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.07.

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