«Жил Висенте»
Турнирное положение: Коллектив из города Барселуш по итогам 23 туров идет на 14 строке в таблице чемпионата Португалии, имея в активе 22 пункта и на два балла опережает красную зону.
«Жил Висенте» выиграл пять поединков, а также семь раз играл вничью и 11 раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 23:35.
Последние матчи: «Трехцветные» провалили свои пять предыдущих игр, проиграв их все. Накануне они уступили в гостевой встрече «Каса Пии» со счетом 0:1, а перед этим потерпели домашнее фиасок от «Фамаликана» со счетом 0:2
Не сыграют: У команды нет проблем с составом.
Состояние команды: «Жил Висенте» к этому поединку подходит с серией из пяти фиаско подряд, где смог забить всего лишь гол. И этими неудачами команда прервала свою 7-матчевую беспроигрышную серию на тот момент, в которой отпраздновала четыре виктории и расписала три мировых исхода.
В текущем Кубке страны «Жил Висенте» преодолел три этапа и не пропустил за эти игры ни одного гола. правда, все соперники были очень скромные.
«Спортинг»
Турнирное положение: Коллектив из города Лиссабон идет во главе чемпионата страны с 53 очками, опережая «Бенфику» лишь по лучшим дополнительным показателям.
«Спортинг» отпраздновал 16 викторий, пять встреч свел миром и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 61:20.
Последние матчи: «Львы» в своем последнем проведенном поединке не смогли обыграть в гостях клуб «АВС» в чемпионате Португалии, сыграв вничью со счетом 2:2.А ранее они расписали в Дортмунде мировую 0:0 с «Боруссией» в ответной игре 1/16 финала Лиги чемпионов, но покинули турнир, так как дома уступили немцам со счетом 0:3.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Спортинг» не может выиграть вот уже на протяжении пяти встреч с учетом всех турниров, раз уступив за это время и расписав четыре мировых исхода, три из которых пришлись на поединки чемпионата Португалии. Выиграть же «зелено-белые» смогли только два матча за девять предыдущих в различных соревнованиях при двух фиаско и пяти ничьих.
В этом же розыгрыше Кубка страны «Спортинг» также прошел три раунда. На первых двух он одолел команды из низших лиг, а в 1/8 финала только по итогам овертайма дома сломил сопротивление «Санта-Клары» — 2:1.
Статистика для ставок
- «Жил Висенте» проиграл предыдущие пять игр, причем четыре из них всухую
- «Спортинг» не побеждает вот уже на протяжении четырех матчей подряд, четыре из них сведя миром
- «Спортинг» обыграл «Жил Висенте» в восьми из десяти предыдущих очных противостояниях при двух ничьих
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спортинг» — 1.48, победа «Жил Висенте» — 8.00, ничья — 3.98.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.97 соответственно.
- 1.85Тоттенхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.80Ливерпуль — Ньюкасл: прогноз и ставкаСегодня в 23:15
- 2.05Реал Сосьедад — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
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Прогноз: «Спортинг» сейчас не в лучшем состоянии, но «Жил Висенте» находится в куда более худшей форме. Поэтому ставим здесь на уверенную викторию гостей, которые к тому же успешно выступают против предстоящего соперника.
Рекомендуемая ставка: победа «Спортинг» с форой (-1) за 1.81.
Прогноз: И также еще ставим на то, что текущий лидер чемпионата Португалии сможет огорчить своего оппонента в каждом из таймов.
Ставка: «Спортинг» забьет в каждом из таймов за 2.30.