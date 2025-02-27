«Жил Висенте» примет лиссабонский «Спортинг» в матче 1/4 финала Кубка Португалии. Поединок состоится 27 февраля и начнется в 23:45 оп мск. Ставка и прогноз на матч «Жил Висенте» — «Спортинг», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жил Висенте»

Турнирное положение: Коллектив из города Барселуш по итогам 23 туров идет на 14 строке в таблице чемпионата Португалии, имея в активе 22 пункта и на два балла опережает красную зону.

«Жил Висенте» выиграл пять поединков, а также семь раз играл вничью и 11 раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 23:35.

Последние матчи: «Трехцветные» провалили свои пять предыдущих игр, проиграв их все. Накануне они уступили в гостевой встрече «Каса Пии» со счетом 0:1, а перед этим потерпели домашнее фиасок от «Фамаликана» со счетом 0:2

Не сыграют: У команды нет проблем с составом.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Жил Висенте» к этому поединку подходит с серией из пяти фиаско подряд, где смог забить всего лишь гол. И этими неудачами команда прервала свою 7-матчевую беспроигрышную серию на тот момент, в которой отпраздновала четыре виктории и расписала три мировых исхода.

В текущем Кубке страны «Жил Висенте» преодолел три этапа и не пропустил за эти игры ни одного гола. правда, все соперники были очень скромные.

«Спортинг»

Турнирное положение: Коллектив из города Лиссабон идет во главе чемпионата страны с 53 очками, опережая «Бенфику» лишь по лучшим дополнительным показателям.

«Спортинг» отпраздновал 16 викторий, пять встреч свел миром и дважды проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 61:20.

Последние матчи: «Львы» в своем последнем проведенном поединке не смогли обыграть в гостях клуб «АВС» в чемпионате Португалии, сыграв вничью со счетом 2:2.А ранее они расписали в Дортмунде мировую 0:0 с «Боруссией» в ответной игре 1/16 финала Лиги чемпионов, но покинули турнир, так как дома уступили немцам со счетом 0:3.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Спортинг» не может выиграть вот уже на протяжении пяти встреч с учетом всех турниров, раз уступив за это время и расписав четыре мировых исхода, три из которых пришлись на поединки чемпионата Португалии. Выиграть же «зелено-белые» смогли только два матча за девять предыдущих в различных соревнованиях при двух фиаско и пяти ничьих.

В этом же розыгрыше Кубка страны «Спортинг» также прошел три раунда. На первых двух он одолел команды из низших лиг, а в 1/8 финала только по итогам овертайма дома сломил сопротивление «Санта-Клары» — 2:1.

Статистика для ставок

«Жил Висенте» проиграл предыдущие пять игр, причем четыре из них всухую

«Спортинг» не побеждает вот уже на протяжении четырех матчей подряд, четыре из них сведя миром

«Спортинг» обыграл «Жил Висенте» в восьми из десяти предыдущих очных противостояниях при двух ничьих

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спортинг» — 1.48, победа «Жил Висенте» — 8.00, ничья — 3.98.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.97 соответственно.

Прогноз: «Спортинг» сейчас не в лучшем состоянии, но «Жил Висенте» находится в куда более худшей форме. Поэтому ставим здесь на уверенную викторию гостей, которые к тому же успешно выступают против предстоящего соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Спортинг» с форой (-1) за 1.81.

Прогноз: И также еще ставим на то, что текущий лидер чемпионата Португалии сможет огорчить своего оппонента в каждом из таймов.

Ставка: «Спортинг» забьет в каждом из таймов за 2.30.