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    Справится ли «Севилья» с «Мальоркой»?

    «Севилья» — «Мальорка»: Ставка (к. 2.05) и прогноз на Ла Лигу 24 февраля 2025 года

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    Доди Лукебакио («Севилья»)
    24 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Мальорка». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Мальорка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Февраля 2025 года

    Севилья

  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Мальорка

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •

    «Севилья»

    Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне является крепким середняком Примеры.

    Сейчас в активе у севильцев 31 зачетный балл и 13-е место в турнирной таблице.

    Севилья — Мальорка: коэффициенты букмекеров

    «Красно-белые» смогли 29 раз поразить ворота соперника и 34 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: коллектив из Севильи в прошлом туре разгромил «Вальядолид» (4:0).

    До этого «нервионцы» проиграли «Барселоне» (1:4) и сыграли вничью с «Хетафе» (0:0) и «Эспаньолом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Перед этим же севильская команда обыграла «Жирону» (2:1).

    Не сыграют: травмированы Акор Адамс, Альберт Локонга и Ньянзу Куасси.

    Состояние команды: подопечные Франсиско Гарсии Пимьенты проводят не лучший сезон и уже, по сути, ни за что не борются. До еврокубковой зоны далеко, а от вылета «Севилья» себя практически обезопасила.

    Во время зимнего трансферного окна в «Севилью» пришли Рубен Варгас и Акор Адамс. Ушли же Гонсало Монтиэль, Валентин Барко и Келечи Ихеаначо.

    «Мальорка»

    Турнирное положение: коллектив из города Пальма-де-Мальорка пытается бороться за место в зоне еврокубков.

    В настоящий момент «киноварные» имеют в своем активе 34 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице.

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    • «Красно-черные» смогли 23 раза поразить ворота соперника и 30 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах «островитяне» переиграли «Лас-Пальмас» (3:1) и сыграли вничью с «Осасуной» (1:1).

    До этого же мальоркцы уступили «Атлетико» (0:2), «Бетису» (0:1) и «Вильярреалу» (0:4).

    Также «Мальорка» крупно проиграла «Реалу» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

    Не сыграют: в лазарете находятся Саму Коста и Ману Морланес.

    Состояние команды: подопечные Ягобы Аррасате в последнее время не блещут результатами, но остаются в борьбе за зону еврокубков. Это команде вполне по силам.

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    Зимой в команду вернулся только Давид Лопес, а вот ушли Даниэль Луна и Сибе Ван Дер Хейден.

    Статистика для ставок

    • «Севилья» проиграла только 1 из последних 6 матчей

    • «Мальорка» выиграла только 1 из последних 7 матчей

    • В прошлом очном матче «Мальорка» и «Севилья» сыграли вничью со счетом 0:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.20, а победа «Мальорки» — в 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.55 и 1.52.

    Прогноз: «Севилья» сейчас набрала хороший ход, а вот «Мальорка» сбавила, поэтому хозяева должны побеждать.

    Ставка: победа «Севильи» за 2.05.

    Прогноз: также поставим на то, что обе команды забьют. В последнее время они результативны.

    Ставка: обе забьют за 2.17.

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