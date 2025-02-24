24 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Севилья» и «Мальорка». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Севилья» — «Мальорка», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Севилья»

Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне является крепким середняком Примеры.

Сейчас в активе у севильцев 31 зачетный балл и 13-е место в турнирной таблице.

«Красно-белые» смогли 29 раз поразить ворота соперника и 34 раза пропустили в свои.

Последние матчи: коллектив из Севильи в прошлом туре разгромил «Вальядолид» (4:0).

До этого «нервионцы» проиграли «Барселоне» (1:4) и сыграли вничью с «Хетафе» (0:0) и «Эспаньолом» (1:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Перед этим же севильская команда обыграла «Жирону» (2:1).

Не сыграют: травмированы Акор Адамс, Альберт Локонга и Ньянзу Куасси.

Состояние команды: подопечные Франсиско Гарсии Пимьенты проводят не лучший сезон и уже, по сути, ни за что не борются. До еврокубковой зоны далеко, а от вылета «Севилья» себя практически обезопасила.

Во время зимнего трансферного окна в «Севилью» пришли Рубен Варгас и Акор Адамс. Ушли же Гонсало Монтиэль, Валентин Барко и Келечи Ихеаначо.

«Мальорка»

Турнирное положение: коллектив из города Пальма-де-Мальорка пытается бороться за место в зоне еврокубков.

В настоящий момент «киноварные» имеют в своем активе 34 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице.

«Красно-черные» смогли 23 раза поразить ворота соперника и 30 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах «островитяне» переиграли «Лас-Пальмас» (3:1) и сыграли вничью с «Осасуной» (1:1).

До этого же мальоркцы уступили «Атлетико» (0:2), «Бетису» (0:1) и «Вильярреалу» (0:4).

Также «Мальорка» крупно проиграла «Реалу» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании.

Не сыграют: в лазарете находятся Саму Коста и Ману Морланес.

Состояние команды: подопечные Ягобы Аррасате в последнее время не блещут результатами, но остаются в борьбе за зону еврокубков. Это команде вполне по силам.

Зимой в команду вернулся только Давид Лопес, а вот ушли Даниэль Луна и Сибе Ван Дер Хейден.

Статистика для ставок

«Севилья» проиграла только 1 из последних 6 матчей

«Мальорка» выиграла только 1 из последних 7 матчей

В прошлом очном матче «Мальорка» и «Севилья» сыграли вничью со счетом 0:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.20, а победа «Мальорки» — в 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.55 и 1.52.

Прогноз: «Севилья» сейчас набрала хороший ход, а вот «Мальорка» сбавила, поэтому хозяева должны побеждать.

Ставка: победа «Севильи» за 2.05.

Прогноз: также поставим на то, что обе команды забьют. В последнее время они результативны.

Ставка: обе забьют за 2.17.