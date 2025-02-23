23 февраля в 25-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Леганес». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Леганес», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Доностьяррас» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент они расположились на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Реал Сосьедад» всего на 4 очка отстает от заветной 6 позиции. А вот отличилась команда всего 20 забитыми мячами в 24 матчах чемпионата.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Доностьяррас» учинили разгром «Мидтьюлланну» (5:2).

А вот до того команда по всем статьям уступила «Бетису» (0:3). А вот первый поединок с «Мидтьюлланном» завершился победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 11 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Хон Пачеко — травмирован. Шеральдо Беккер, Игорь Субельдиа — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Доностьяррас» нынче пребывают в неплохих кондициях. Команда явно намерена как можно скорее подняться повыше в таблице.

Матчи с «Леганесом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Реал Сосьедад» победил 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Доностьяррас» явно сильнее соперника, имеющего к тому же проблемы с надежностью тылов.

«Леганес»

Турнирное положение: «Пепинерос» всеми силами бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Леганес» слабовато атакует, отличившись 22 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 24 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пепинерос» не смогли одолеть «Алавес» (3:3).

До того команда потерпела поражение от «Валенсии» (0:2). Да и поединок с мадридским «Реалом» завершился коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Леганес» уступил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Борна Баришич, Энрик Франкеса — травмированы. Мунир Эль Хаддади — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Пепинерос» ныне пребывают в психологической яме. Команда не побеждает 5 матчей кряду.

При этом «Леганес» в среднем забивает реже гола за матч. Да и в плане надежности тылов у команды имеются очевидные сложности.

«Пепинерос» до последней ничьей уступил трижды кряду. Да и в кадровом плане у команды нынче не самая позитивная ситуация.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Леганес» не побеждал в 5 своих последних поединках

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Реал Сосьедад» в среднем пропускает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.

Прогноз: «Реал Сосьедад» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, плюс сражается за попадание в еврокубки.

Обе команды имеют заметные сложности в плане реализации, которые явно постараются решить.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.50