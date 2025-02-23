Реал Сосьедад
Леганес
«Реал Сосьедад»
Турнирное положение: «Доностьяррас» сражаются за попадание в еврокубки. На текущий момент они расположились на 11 месте турнирной таблицы.
При этом «Реал Сосьедад» всего на 4 очка отстает от заветной 6 позиции. А вот отличилась команда всего 20 забитыми мячами в 24 матчах чемпионата.
Реал Сосьедад — Леганес: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела успешно. «Доностьяррас» учинили разгром «Мидтьюлланну» (5:2).
А вот до того команда по всем статьям уступила «Бетису» (0:3). А вот первый поединок с «Мидтьюлланном» завершился победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Реал Сосьедад» забил 11 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: Хон Пачеко — травмирован. Шеральдо Беккер, Игорь Субельдиа — дисквалифицированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Доностьяррас» нынче пребывают в неплохих кондициях. Команда явно намерена как можно скорее подняться повыше в таблице.
Матчи с «Леганесом» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Реал Сосьедад» победил 3 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. «Доностьяррас» явно сильнее соперника, имеющего к тому же проблемы с надежностью тылов.
«Леганес»
Турнирное положение: «Пепинерос» всеми силами бьются за выживание в элите. Ныне команда находится на 16 строчке турнирной таблицы чемпионата.
Причем «Леганес» слабовато атакует, отличившись 22 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 35 раз в 24 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Пепинерос» не смогли одолеть «Алавес» (3:3).
До того команда потерпела поражение от «Валенсии» (0:2). Да и поединок с мадридским «Реалом» завершился коллизией (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Леганес» уступил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Борна Баришич, Энрик Франкеса — травмированы. Мунир Эль Хаддади — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Пепинерос» ныне пребывают в психологической яме. Команда не побеждает 5 матчей кряду.
При этом «Леганес» в среднем забивает реже гола за матч. Да и в плане надежности тылов у команды имеются очевидные сложности.
«Пепинерос» до последней ничьей уступил трижды кряду. Да и в кадровом плане у команды нынче не самая позитивная ситуация.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с явной оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Леганес» не побеждал в 5 своих последних поединках
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
- «Реал Сосьедад» в среднем пропускает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.50 и 1.53.
- 2.05Лас-Пальмас — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.80Эвертон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: «Реал Сосьедад» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей, плюс сражается за попадание в еврокубки.
Обе команды имеют заметные сложности в плане реализации, которые явно постараются решить.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.
Ставка: Обе забьют за 2.50