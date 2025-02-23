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    «Сороки» накажут «лесников» в родных стенах

    «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»: Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 23 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест»
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    «Ньюкасл»
    «Ньюкасл» на своем поле примет «Ноттингем Форест» в 26-м туре английской Премьер-лиги. Поединок состоится 23 февраля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Февраля 2025 года

    Ньюкасл

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    •  Ньюкасл 17:00 Ноттингем Форест

    Ноттингем Форест

  • Ноттингем
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    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Ньюкасл» в турнирной таблице АПЛ с 41 баллом разместился на седьмой строке, но всего на три пункта отстает от четвертой позиции.

    Команда Эдди Хау выиграла 12 игр из 25 проведенных, восемь встреч проиграла и пять матчей завершила вничью, разница забитых и пропущенных составляет 42:33.

    Ньюкасл — Ноттингем Форест: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: «Сороки» проиграли свои два предыдущих поединка в рамках чемпионата Англии, уступив дома 1:2 «Фулхэму» и на выезде 0:4 «Манчестер Сити» в прошлом туре. Между этими же матчами они поочередно обыграли 3:2 в гостях «Бирмингем» в 1/16 финала Кубка Англии и повторно переиграли «Арсенал» 2:0 в полуфинале Кубка лиги и пробились в финал турнира.

    Не сыграют: Жоэлинтон и Джамаль Ласкеллес — вне игры.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: В чемпионате Англии в последнее время «Ньюкасл» выступает не лучшим образом, проиграв три поединка из четырех предыдущих и отметились одной викторий. Причем два фиаско за это время были с крупным счетом и дважды «черно-белые» уступали на своей территории. Однако с учетом всех турниров дела у команды не так плохи, ведь за десять минувших встреч «сороки» выиграли семь раз, но четыре виктории были в кубковых соревнованиях, и трижды уступили.

    «Ноттингем Форест»

    Турнирное положение: «Ноттингем Форест» нацелился в этом сезоне на Лигу чемпионов. Сейчас команда с 47 очками идет на третьем месте, опережая ближайшего преследователя на три очка.

    Коллектив Санто Эспириту за всю турнирную дистанцию отпраздновал 14 викторий, а также шесть раз уступал и пять раз сыграл вничью. Разница мячей составляет 41:29.

    Последние матчи: В своей предыдущей встрече чемпионата страны «лесники» потерпели гостевое поражение от «Фулхэма» со счетом 1:2. А ранее они разгромили в родных стенах крепкий «Брайтон» со счетом 7:0 и прошли в Кубке Англии третьелиговый «Эксетер Сити», и то одолев его только в серии пенальти, сыграв в основное время 2:2.

    Не сыграют: Тайво Авонийи пропустит данный поединок.

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    Состояние команды: «Красные» неудачно провели свои две предыдущие гостевые встречи в рамках чемпионата Англии, проиграв их обе с общим счетом 1:7, уступив «Фулхэму» и «Борнмуту». Между же этими матчами команда разгромила дома 7:0 «Брайтон». А перед этим «Ноттингем Форест» не уступал на протяжении девяти матчей с учетом всех турниров. За это время команда расписала одну ничью и отпраздновала восемь викторий, семь из которых были в рамках АПЛ. Причем в четырех из них «лесники» смогли сохранить свои ворота на замке.

    Статистика для ставок

    • «Ньюкасл» в АПЛ проиграл три из четырех предыдущих игр и раз победил

    • «Ноттингем Форест» уступил в двух предыдущих гостевых поединках чемпионата

    • В первом круге «сороки» обыграли «лесников» на их арене со счетом 3:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасла» — 1.83, победа «Ноттингем Форест» — 4.22, ничья — 4.12.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.23 соответственно.

    Прогноз: Рекомендуем в данном противостоянии ставить на викторию «Ньюкасла», который уже в текущем сезоне обыгрывал «лесников», играющих к тому же неважно в гостях в последнее время.

    Рекомендуемая ставка: победа «Ньюкасла» за 1.83.

    Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет верховой исход, так как обе команды очень неплохо действуют в завершающей стадии и зачастую выдают голевые встречи.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.10.

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