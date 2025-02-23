«Ньюкасл» на своем поле примет «Ноттингем Форест» в 26-м туре английской Премьер-лиги. Поединок состоится 23 февраля и начнется в 17:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ньюкасл»

Турнирное положение: «Ньюкасл» в турнирной таблице АПЛ с 41 баллом разместился на седьмой строке, но всего на три пункта отстает от четвертой позиции.

Команда Эдди Хау выиграла 12 игр из 25 проведенных, восемь встреч проиграла и пять матчей завершила вничью, разница забитых и пропущенных составляет 42:33.

Последние матчи: «Сороки» проиграли свои два предыдущих поединка в рамках чемпионата Англии, уступив дома 1:2 «Фулхэму» и на выезде 0:4 «Манчестер Сити» в прошлом туре. Между этими же матчами они поочередно обыграли 3:2 в гостях «Бирмингем» в 1/16 финала Кубка Англии и повторно переиграли «Арсенал» 2:0 в полуфинале Кубка лиги и пробились в финал турнира.

Не сыграют: Жоэлинтон и Джамаль Ласкеллес — вне игры.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: В чемпионате Англии в последнее время «Ньюкасл» выступает не лучшим образом, проиграв три поединка из четырех предыдущих и отметились одной викторий. Причем два фиаско за это время были с крупным счетом и дважды «черно-белые» уступали на своей территории. Однако с учетом всех турниров дела у команды не так плохи, ведь за десять минувших встреч «сороки» выиграли семь раз, но четыре виктории были в кубковых соревнованиях, и трижды уступили.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: «Ноттингем Форест» нацелился в этом сезоне на Лигу чемпионов. Сейчас команда с 47 очками идет на третьем месте, опережая ближайшего преследователя на три очка.

Коллектив Санто Эспириту за всю турнирную дистанцию отпраздновал 14 викторий, а также шесть раз уступал и пять раз сыграл вничью. Разница мячей составляет 41:29.

Последние матчи: В своей предыдущей встрече чемпионата страны «лесники» потерпели гостевое поражение от «Фулхэма» со счетом 1:2. А ранее они разгромили в родных стенах крепкий «Брайтон» со счетом 7:0 и прошли в Кубке Англии третьелиговый «Эксетер Сити», и то одолев его только в серии пенальти, сыграв в основное время 2:2.

Не сыграют: Тайво Авонийи пропустит данный поединок.

Состояние команды: «Красные» неудачно провели свои две предыдущие гостевые встречи в рамках чемпионата Англии, проиграв их обе с общим счетом 1:7, уступив «Фулхэму» и «Борнмуту». Между же этими матчами команда разгромила дома 7:0 «Брайтон». А перед этим «Ноттингем Форест» не уступал на протяжении девяти матчей с учетом всех турниров. За это время команда расписала одну ничью и отпраздновала восемь викторий, семь из которых были в рамках АПЛ. Причем в четырех из них «лесники» смогли сохранить свои ворота на замке.

Статистика для ставок

«Ньюкасл» в АПЛ проиграл три из четырех предыдущих игр и раз победил

«Ноттингем Форест» уступил в двух предыдущих гостевых поединках чемпионата

В первом круге «сороки» обыграли «лесников» на их арене со счетом 3:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ньюкасла» — 1.83, победа «Ноттингем Форест» — 4.22, ничья — 4.12.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.23 соответственно.

Прогноз: Рекомендуем в данном противостоянии ставить на викторию «Ньюкасла», который уже в текущем сезоне обыгрывал «лесников», играющих к тому же неважно в гостях в последнее время.

Рекомендуемая ставка: победа «Ньюкасла» за 1.83.

Прогноз: А вторым вариантом ставки здесь будет верховой исход, так как обе команды очень неплохо действуют в завершающей стадии и зачастую выдают голевые встречи.

Ставка: ТБ 3,0 за 2.10.