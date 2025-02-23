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    «Нант» — «Ланс». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига 1, 23 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Ланс»
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    М’Бала Нзола
    23 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Ланс». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Февраля 2025 года

    Нант

  • Франция. Лига 1
    •  Нант 17:00 Ланс

    Ланс

  • Ланс
    •

    «Нант»

    Турнирное положение: «Нант» после 22-х туров национального чемпионата Франции находится внизу турнирной таблицы на безопасной 15-й позиции.

    «Нант» набрал 21 балл с отрывом в три очка от зоны плей-офф за выживание в элите (16-е место), а также в четыре пункта от зоны вылета (17-18-е места).

    Нант — Ланс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Лиги 1 клуб на чужом поле потерпел унизительное поражение от «Монако» со счетом 1:7.

    Ранее в 21-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в своих стенах также остался ни с чем, когда уступил «Бресту» с результатом 0:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Сантонз, Кадевере и Зезе, дисквалифицированы — Чиривелья и Коцца.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на чемпионат Франции, «Нант» проиграл, а в восьми последних матчах выиграл лишь раз.

    Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, несмотря на фактор своего поля, особенно если учесть перевес соперника в классе.

    Маттис Аблин — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» после 22-х туров национального чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы на восьмой позиции.

    «Ланс» набрал 33 балла и только на три очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на семь баллов опережает зону плей-офф за выживание в элите.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Страсбурга» со счетом 0:2.

    Перед этим в 21-м туре французского чемпионата коллектив теперь уже в чужих стенах проиграл «Ницце» с аналогичным результатом 0:2.

    Не сыграют: травмированы — Чавес, Сатриано, Лабо Ласкари, дисквалифицированы — Мачадо и Оджедиран.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ланс» проиграл после двух побед кряду.

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    Это говорит о не лучшей форме гостей, которая вроде бы не позволяет им рассчитывать на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, шансы на успех все же немалы, если учесть их перевес в классе.

    М’Бала Нзола — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в семи из восьми последних матчей «Нанта» забивали обе команды

    • в четырех последних матчах «Ланса» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Ланса» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.45, победа «Нанта» — в 3.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних выездных поединках.

    При этом в трех из пяти последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе, а хозяева проиграли в двух последних матчах.

    Ставка: «Ланс» победит за 2.05.

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