23 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Нант» и «Ланс». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Нант» — «Ланс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Нант»

Турнирное положение: «Нант» после 22-х туров национального чемпионата Франции находится внизу турнирной таблицы на безопасной 15-й позиции.

«Нант» набрал 21 балл с отрывом в три очка от зоны плей-офф за выживание в элите (16-е место), а также в четыре пункта от зоны вылета (17-18-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Лиги 1 клуб на чужом поле потерпел унизительное поражение от «Монако» со счетом 1:7.

Ранее в 21-м туре французского первенства коллектив на этот раз уже в своих стенах также остался ни с чем, когда уступил «Бресту» с результатом 0:2.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Сантонз, Кадевере и Зезе, дисквалифицированы — Чиривелья и Коцца.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на чемпионат Франции, «Нант» проиграл, а в восьми последних матчах выиграл лишь раз.

Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, несмотря на фактор своего поля, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Маттис Аблин — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» после 22-х туров национального чемпионата Франции находится в середине турнирной таблицы на восьмой позиции.

«Ланс» набрал 33 балла и только на три очка отстает от зоны еврокубков (топ-6), а также на семь баллов опережает зону плей-офф за выживание в элите.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб на своем поле потерпел поражение от «Страсбурга» со счетом 0:2.

Перед этим в 21-м туре французского чемпионата коллектив теперь уже в чужих стенах проиграл «Ницце» с аналогичным результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Чавес, Сатриано, Лабо Ласкари, дисквалифицированы — Мачадо и Оджедиран.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ланс» проиграл после двух побед кряду.

Это говорит о не лучшей форме гостей, которая вроде бы не позволяет им рассчитывать на три очка, особенно на чужом поле, тем не менее, шансы на успех все же немалы, если учесть их перевес в классе.

М’Бала Нзола — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с шестью голами.

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей «Нанта» забивали обе команды

в четырех последних матчах «Ланса» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Ланса» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.45, победа «Нанта» — в 3.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивал только один из соперников. Так было и в их двух последних выездных поединках.

При этом в трех из пяти последних домашних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе, а хозяева проиграли в двух последних матчах.

Ставка: «Ланс» победит за 2.05.